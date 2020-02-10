Мін’юст США перевіряє інформацію про Байденів, яку Джуліані привіз з України

Міністерство юстиції США працює з інформацією про начебто причетність Байденів до корупції в Україні, яку надав відомству Руді Джуліані. Це підтвердив голова відомства Вільям Барр.

“Мін’юст зобов’язаний тримати відкриті двері для будь-кого, хто хоче нам надати інформацію, яка на їхній погляд є важливою. Але як я вже казав, ми маємо при всій повазі бути дуже обережними з будь-якою інофрмацією, що надходить з України. В Україні є багато поглядів і суперечностей, тож ми не можемо сприймати все на віру. Тому ми прийняли це до розгляду, щоб інформацію з України ретельно дослідили в міністерстві”, - повідомив Вільям Барр.

Напередодні голова юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що інформацію, яку отримав Джуліані, слід уважно дослідити, оскільки вона “може виявитись російською пропагандою”.

В кінці 2019 Руді Джуліані вирушив до Києва, де зустрівся з українськими посадовцями, в тому числі з колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним. Ще один свідок, який презентував докази про начебто корупцію Байденів в Україні - колишній регіонал, а зараз позафракційний нардеп Андрій Деркач. Все це висвітлили у фільмі-розслідуванні консервативного телеканалу One America.

На переконання Руді Джуліані, отримані ним свідчення начебто доводять втручання України у вибори США в 2016 році, а також прямий стосунок колишнього віцепрезидента США Джо Байдена до корупційних схем в Україні.

Втім, переглянувши розслідування, ми виявили в ньому багато неточностей і маніпуляцій. Зокрема, його автори стверджували: Віктор Шокін двічі вмирав від отруєння ртуттю, а Юрій Луценко разом з жінкою та синами воював на сході України.

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