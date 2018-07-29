Українські військові розповіли про бойові дії на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, за цей час втрат серед особового складу українських військ немає, противник від 7-ї до 18-ї години 3 разів порушив режим припинення вогню.

Як мовиться в повідомленні, противник вів прицільний вогонь із кулеметів великого калібру і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське (на Луганщині) і Лебединське (це південь Донеччини неподалік Маріуполя).

Військові запевнили, що «ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами».

Раніше 29 липня, в повідомленнях речника операції Об’єднаних сил за попередній день, ішлося, зокрема, про те, що Кримське теж було 28 липня об’єктом 9 обстрілів, а також місцем бою з диверсійно-розвідувальною групою противника, що намагалася захопити одну з українських позицій; унаслідок того бою двоє українських військових загинули і двоє були поранені. Лебединське того дня так само було серед населених пунктів півдня Донеччини, що «зазнали вогневого впливу» бойовиків.

У підтримуваних Росією збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні незаконними і терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня. Але луганські бойовики виступили з запереченням інформації українських військових про спробу прориву ДРГ, внаслідок якої настали людські втрати.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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