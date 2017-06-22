США: бойовики відмовляються убезпечити водопостачання на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ щоденно фіксують сотні порушень режиму припинення вогню, заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс​. За даними Спеціальної моніторингової місії ООН з прав людини, бойові дії, за консервативними оцінками, забрали більше 10 000 життів, включаючи біля 2 800 цивільних.

"Більше 400 000 людей в Донецькій області втратили доступ до регулярного водопостачання після обстрілу 8 та 11 червня. Представник так званої «ДНР» у тристоронній контактній групі відхилив пропозицію Міжнародного комітету Червоного Хреста встановити зони безпеки для захисту критично важливої інфраструктури, а також вжити дії з полегшення впливу бойових дій на місцеве населення", - йдеться в заяві.

Представництво США при ОБСЄ привітало оголошення 21 червня про те, що тристороння контактна група та керовані Росією сепаратисти погодились припинити вогонь на час «збору врожаю», на який вже традиційно припадає пік бойових дій. Тим не менш, такі домовленості часто не виконуються через те, що так звані «сепаратисти» - озброєні, навчені та керовані Росією – відмовляються дотримуватись узгоджених умов.

Представництво США при ОБСЄ також вказало на неприпустимість обстрілів патрулів місії, а також дронів, які використовує місія. Обстріли дронів були зафіксовані 7, 9 та 10 червня.

Сьогодні Росія знову не погодилась засудити напади на СММ ОБСЄ. Це - неприйнятно, - твітує Кейт Бернс.

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