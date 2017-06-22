Москва, а не Київ, постійно порушує Мінський процес – колишній посол Гербст

«Численним аналітичним статтям західних експертів про Мінський процес бракує розуміння геополітичного контексту», - пише в своїй статті для аналітичного центру Atlantic Council екс-посол США в Україні Джон Гербст. Він окремо приділив увагу статті «Український військовий прогрес може порушити мирне врегулювання в рамках Мінського процесу» від DFRLab, де детально повідомляється про заборонене Мінськими угодами українське озброєння, помічене біля лінії зіткнення.

Без російського керівництва, солдатів, фінансування та зброї, війни б не було

«Дослідження DFRLab містить велику кількість даних, але базується на слабкому аналізі і зосереджується лише на порушеннях Мінських угод з боку однієї сторони конфлікту - жертви агресії», - вказує Гербст.

Після наступу Росії в порушення Мінську-1, в лютому 2015 року було укладено домовленість Мінськ-2 на гірших умовах для України

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Гербст закликав не ігнорувати той факт, що агресія з боку України і порушення Мінських угод в основному відбувається у відповідь на такі ж порушення з боку Росії. Він також привернув увагу дослідників до даних Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які, хоча і неповні, але загалом дають незалежне уявлення про те, що відбувається на Донбасі. "Коли ж DFRLab ігнорує порушення з боку Росії, то це грає на руку тим, хто прагне зняти санкції, і хто каже, що так як і Київ і Москва порушують Мінські домовленості, не варто накладати санкції на Москву", - зауважує Гербст.

Москва провадить війну низької інтенсивності на Донбасі з метою дестабілізувати уряд України, через постійні жертви з боку України, захоплення частин території України і накладання надлишкового тягаря на економіку України

​Завжди треба зважати на наступні факти, вказує Гербст:

Москва провадить війну на сході України. Без російського керівництва, солдатів, фінансування та зброї, війни б не було. Як Є С, так і Сполучені Штати наклали санкції, щоб закликати Москву припинити агресію і не розширювати війну в Україні.

щоб закликати Москву припинити агресію і не розширювати війну в Україні. Санкції було накладено незадовго перед тим, як було досягнуто домовленості Мінськ-1 в вересні 2014 року, але Москва продовжила агресію і додатково захопила сотні кілометрів території України . Після наступу Росії в порушення Мінську-1, в лютому 2015 року було укладено домовленість Мінськ-2 на гірших умовах для України , які відкладали терміни повернення контролю над кордоном України і дозволяли контрольованим Росією сепаратистам мати власні збройні формування.

в вересні 2014 року, але Москва продовжила агресію і . Після наступу Росії в порушення Мінську-1, в лютому 2015 року було укладено домовленість , які і дозволяли контрольованим Росією сепаратистам мати власні збройні формування. Москва провадить війну низької інтенсивності на Донбасі з метою дестабілізувати уряд України, через постійні жертви з боку України, захоплення частин території України і накладання надлишкового тягаря на економіку України.

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