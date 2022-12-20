Що включають $45 млрд. для України в законопроекті про урядовий бюджет США

У вівторок, 20 грудня, в Конгресі США оприлюднили фінальний текст законопроекту про урядовий бюджет на 2023 рік. Документ займає 4 155 сторінок та передбачає $1,7 трильйона доларів витрат на 2023 фінансовий рік в США.

"За кілька днів до Різдва, сьогодні о 1:15 ночі демократи та республіканці досягли угоди щодо урядовго омнібусу", - заявив під час виступу в Сенаті лідер демократів Чак Шумер.

Серед іншого, законопроект містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, які запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.

"Законопроект про додаткові асигнування для України на 2023 рік передбачає виділення 45 мільярдів доларів критично необхідного фінансування для підтримки українського народу, захисту глобальної демократії на тлі неспровокованого нападу Росії на Україну, а також на інші цілі", - йдеться у документі.

Зокрема, $9 мільярдів підуть на Ініціативи сприяння безпеці України – навчання, обладнання, озброєння, матеріально-технічне забезпечення, постачання, зарплати, розвідка та інше. Також Міністерству оборони США дозволяється приймати внески від країн-партнерів на підтримку України.

$11,88 мільярдів передбачено на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну. $6,98 млрд на операції Європейського командування - розвідка, обладнання та інше.

$300 мільйонів піде на потреби ядерної енергетики в Україні для підвищення енергетичної безпеки та незалежності.

Іще $126,3 мільйонів - для підготовки та реагування на можливі ядерні загрози.

$2,47 мільярда на гуманітарну допомогу та $13,37 мільярда на економічну допомогу.

На безпекову допомогу виділяється $14,5 мільярдів для повноважень президента та $560 мільйонів для Держдепартаменту США.

Також в документі йдеться про $6 мільйонів, які виділять для спеціального інспектора, що звітуватиме про використання коштів, вказаних у законопроекті. Окрім того, згідно із цим пунктом, Міністерство оборони США має посилити власний моніторинг використання обладнання, що надається Україні.

Іще 13,5 мільйонів доларів підуть на інспекторів Державного департаменту та USAID, які здійснюватимуть власну перевірку допомоги наданої Україні.

Також $7,5 мільйона виділять для Управління підзвітності уряду, яке також здійснюватиме перевірку коштів, передбачених для України цим та попередніми документами.

Для остаточного погодження за законопроект про урядовий бюджет США на 2023 рік мають проголосувати Палата представників та Сенат, після чого документ піде на підпис президента Байдена. Якщо це станеться до кінця цього року, загальний обсяг військової, гуманітарної та економічної допомоги США для України у 2022 році становитиме понад 110 мільярдів доларів.

Голосування за омнібус урядовго бюджету США очікується до кінця цього тижня.