Актуально
- Голос Америки
Українська армія дронів - це вже не "колекція покемонів" - західні ЗМІ
Українські збройні сили дедалі активніше використовують десятки тисяч дронів власного виробництва та країн-партнерів для розвідки, наведення ударів і для полегшення здачі в полон російських військових, повідомляють західні ЗМІ.
На тлі повідомлень про смертоносні атаки російських дронів та дронів іранського виробництва, які Росія застосувує, зокрема, проти об'єктів цивільної інфрастурктури, низка західних ЗМІ повідомляє про зростання кількості та методів використання українських дронів.
Технологічний оглядач часопису Forbes пише, що українці значно просунулися у використанні дронів від перших днів війни, коли вони зуміли пристосувати імпровізовані споживчі квадрокоптери DJI, озброєні малими Вог-17 або ручними гранатами, та октокоптери Р-18, які експлуатувала Аеророзвідка, оснастивши їх більшими протитанковими боєприпасами.
Обидва типи були дуже ефективними, пише Forbes, і додає, що з того часу українські сили розширили свої операції за допомогою «дивовижної різноманітності саморобних або вироблених на місці безпілотників з більш важкими бомбами».
Також, як каже оглядач Forbes, не всі дрони були місцевими. Є повідомлення про те, що Україна купувала дрони Revolver 860 в Тайвані, а також про те, що британський Malloy T-150, про поставки якого британський уряд повідомив у травні, українці модифікували, щоб він міг переносити бомби. Британський дрон може переносити вагу близько 20 кг на відстань понад 32 кілометри.
Як зазначає оглядач Forbes, велику роль в оснащенні українських військових дронами зіграли волонтери, бо навіть великі безпілотні літальні апарати достатньо легко придбати або побудувати, щоб українські сили не мусили чекати на військові закупівлі, а збирали власну авіацію на місці.
«Результати вражаючі та дають уявлення про те, чого можуть досягти невеликі недержавні актори. Це те, на що інші армії мають звернути увагу», – пише Forbes.
Оглядач часопису передбачає, що наступного року різноманіття безпілотників в Україні, які він називає «колекцією покемонів», буде дещо більш упорядкованим. Він очікує, що буде налагоджено масове виробництво безпілотників-бомбардувальників і з’являться більш стандартизовані моделі на полі бою.
Тим часом газета New York Times (NYT) повідомляє, що українські дрони віднедавна використовуються для того, щоб полегшити здачу в полон російських військових.
Лінія фронту, що простягається на сотні миль, усіяна мінами також за нею стежать снайпери та постійно обстрілюється артилерією, тож організація капітуляції є небезпечною операцією, каже NYT.
Щоб зменшити ризики, українці почали використовувати дрони. Процедура для російських солдатів полягає у тому, щоб зателефонувати на проект «Хочу жити» та отримати інструкцію та координати, прибути в зазначену точку вчасно, дочекатися появи квадрокоптера, після чого підняти руки.
Дрон, який прилітає для супроводу солдатів, летить «зі швидкістю пішохода» і показує вектор руху. Якщо по дорозі до українських позицій, батарея дрона вийшла з ладу, солдат повинен дочекатися прибуття нового пристрою, щоб продовжити рух, пояснює газета.
Ідея використовувати дрони з’явилася після того, як у листопаді було знято та опубліковано відео про капітуляцію на Донбасі.
Розголос, який спричинило відео, підштовхнуло український Генштаб зайнятися створенням відео з інструкціями, як російським солдатам здатися в полон безпілотнику, яке було готове до початку грудня.
Українська програма, як повідомляє NYT з посиланням на українських військових, є першою, яка передбачає широкомасштабне використання безпілотників для скоординованої операції із заохочення до капітуляції.
Всі новини дня
Що включають $45 млрд. для України в законопроекті про урядовий бюджет США
У вівторок, 20 грудня, в Конгресі США оприлюднили фінальний текст законопроекту про урядовий бюджет на 2023 рік. Документ займає 4 155 сторінок та передбачає $1,7 трильйона доларів витрат на 2023 фінансовий рік в США.
"За кілька днів до Різдва, сьогодні о 1:15 ночі демократи та республіканці досягли угоди щодо урядовго омнібусу", - заявив під час виступу в Сенаті лідер демократів Чак Шумер.
Серед іншого, законопроект містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, які запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.
"Законопроект про додаткові асигнування для України на 2023 рік передбачає виділення 45 мільярдів доларів критично необхідного фінансування для підтримки українського народу, захисту глобальної демократії на тлі неспровокованого нападу Росії на Україну, а також на інші цілі", - йдеться у документі.
Зокрема, $9 мільярдів підуть на Ініціативи сприяння безпеці України – навчання, обладнання, озброєння, матеріально-технічне забезпечення, постачання, зарплати, розвідка та інше. Також Міністерству оборони США дозволяється приймати внески від країн-партнерів на підтримку України.
$11,88 мільярдів передбачено на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну. $6,98 млрд на операції Європейського командування - розвідка, обладнання та інше.
$300 мільйонів піде на потреби ядерної енергетики в Україні для підвищення енергетичної безпеки та незалежності.
Іще $126,3 мільйонів - для підготовки та реагування на можливі ядерні загрози.
$2,47 мільярда на гуманітарну допомогу та $13,37 мільярда на економічну допомогу.
На безпекову допомогу виділяється $14,5 мільярдів для повноважень президента та $560 мільйонів для Держдепартаменту США.
Також в документі йдеться про $6 мільйонів, які виділять для спеціального інспектора, що звітуватиме про використання коштів, вказаних у законопроекті. Окрім того, згідно із цим пунктом, Міністерство оборони США має посилити власний моніторинг використання обладнання, що надається Україні.
Іще 13,5 мільйонів доларів підуть на інспекторів Державного департаменту та USAID, які здійснюватимуть власну перевірку допомоги наданої Україні.
Також $7,5 мільйона виділять для Управління підзвітності уряду, яке також здійснюватиме перевірку коштів, передбачених для України цим та попередніми документами.
Для остаточного погодження за законопроект про урядовий бюджет США на 2023 рік мають проголосувати Палата представників та Сенат, після чого документ піде на підпис президента Байдена. Якщо це станеться до кінця цього року, загальний обсяг військової, гуманітарної та економічної допомоги США для України у 2022 році становитиме понад 110 мільярдів доларів.
Голосування за омнібус урядовго бюджету США очікується до кінця цього тижня.
Новорічні подарунки для українських дітей: організація United Help Ukraine збирає іграшки малюкам. Відео
Ляльки, машинки, конструктори – вже девʼятий рік поспіль волонтери у США збирають новорічні подарунки для українських дітей.
Новини про Patriots - історична подія, але Україні потрібно більше потужностей – експерти
Повідомлення про те, що США направлять для України систему протиракетної оборони Patriot - історична подія, з точки зору можливостей, які матимуть українські збройні сили. Втім Україні досі необхідно більше інтегрованих потужностей, які діють у комплексі, - наголосили експерти під час дискусії в аналітичному центрі "Атлантична Рада", що відбувся у вівторок, 20 грудня.
”Patriots” – величезне покращення можливостей. Проблема полягає в тому, що це крапля в морі з точки зору потужностей.колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес
Patriots – величезне покращення можливостей. Проблема полягає в тому, що це крапля в морі, з точки зору потужностей. Припустимо, що є одна батарея із шістьма чи вісьмома пусковими установками. Цього буде достатньо, щоб захистити одне місто від крилатих ракет і літаків, якщо вона належним чином інтегрована в усі інші системи. Протиповітряна та протиракетна оборона мають бути інтегрованою мережею систем», - наголосив під час події колишній американський генерал, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес.
Схожої думки дотримується і колишній міністр оборони України, а нині - почесний співробітник Євразійського центру "Атлантична рада" Андрій Загороднюк. За словами Загороднюка, новини про системи Patriot дуже позитивні, але Україні також потрібні й інші системи протиповітряної оборони, яких досі бракує.
Водночас Загороднюк наголошує на тому, що повідомлення про системи Patriot - історична подія.
«Ще нещодавно це було навіть важко уявити. Пам’ятаємо, як тривали дискусії із Міноборони США, як навіть не було сенсу розпочинати ці дискусії», - згадує колишній міністр оборони України.
Нам потрібно більше протиповітряної оборони та протиракетної оборони, щоб мати можливість захистити як цивільних, так і цивільну інфраструктуру.голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
На необхідності більшої кількості систем протиповітряної та протиракетної оборони для захисту цивільних та цивільної інфраструктури наголосила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
«Україна отримує багато генераторів від урядів та міжнародних організацій, волонтерських та гуманітарних організацій. Втім, це не вирішує проблему. Щоб пережити жахливу для нас зиму, нам потрібні серйозні ремонтні потужності, щоб відремонтувати електромережі. Нам потрібно більше протиповітряної оборони та протиракетної оборони, щоб мати можливість захистити як цивільних, так і цивільну інфраструктуру», - наголосила Климпуш-Цинцадзе.
На тлі повідомлень про ризики підготовки Росії до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, про які раніше повідомляв Голос Америки, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес наголосив, що ставиться серйозно до оцінок міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ймовірність нових атак Росії з півночі та спроб захопити Київ.
Годжес наголошує, що російські сили навряд чи зможуть забезпечити матеріально-технічне забезпечення, необхідне для навчання, оснащення та створення великої боєздатної сили. «Це реальна загроза десь навесні, якщо українцям не вдасться досягти до цього часу значних успіхів на півдні, що змусило б росіян на це реагувати», - говорить колишній командувач сил США у Європі.
Якщо Україна почне два контрнаступи, то, ймовірно, Росія потерпить поразку в обидвох. Нам потрібно використати цю вразливість, але є проблема – для цього нам не вистачає зброї та амуніції.колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк
Росія може дочекатись кінця зими, набрати сил, навчити їх, відновити підрозділи, і спробувати атакувати знову, - вважає Загороднюк.
«Звичайно – це загроза, тому ми повинні бути до цього готовими, - говорить він. Хоча я не думаю, що ця спроба буде успішною. Думаю, ми побачимо принципові проблеми із російськими збройними силами, які вони не зможуть вирішити ані за місяць, ані за три роки. Мабуть, при нинішньому режимі, вони взагалі не зможуть їх вирішити», - аналізує Загороднюк.
За його словами, Росія уразлива, зокрема, через централізований процес ухвалення рішень: «Якщо Україна почне два контрнаступи, то, ймовірно, Росія потерпить поразку в обидвох. Нам потрібно використати цю вразливість, але є проблема – для цього нам не вистачає зброї та амуніції. Ми все ще рухаємось дуже-дуже повільними кроками».
Раніше, як повідомляв Голос Америки, експерти "Атлантичної Ради" також заявляли, що початок зими не означає, що український контрнаступ має зупинитися, тим більше, що Україна отримала великий поштовх із визволенням Херсона, а Росія перебуває у «найбільш вразливій ситуації» з часу початку вторгнення. Вони наголошували, що Україна буде просуватися вперед, і її потрібно максимально в цьому підтримувати.
Пропозиції щодо того, щоб підштовхувати українців на поступки, відходять, на думку експертів, на задній план, бо у Білому домі переважає думка, що Кремль не демонструє ознак готовності до переговорів.
Дивіться також: Днями буде ще один анонс допомоги Україні - Кірбі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
- Голос Америки
Візит Путіна до Лукашенка: реакція США, ООН та експертів
Президент Росії Володимир Путін не зміг переконати Олександра Лукашенка повноцінно долучити Білорусь до війни з Україною, - так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
“Олександр Лукашенко найімовірніше відхилив намагання президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки під час зустрічі в Мінську 19 грудня… ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною”,” - йдеться у звіті ISW від 19 грудня за наслідками візиту Путіна.
Аналітики ISW зауважили, що Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну, при цьому обоє зазначили, що Білорусі все ще загрожує Захід.
Експерти вважають, що Лукашенко постійно говорить про нібито загрозу для Білорусі з боку Заходу та НАТО, щоб уникнути прямої участі білоруських військ у війні проти України: “Лукашенко найімовірніше змінив би свою риторику, щоб створити якесь правдоподібне пояснення власному народу про те, чому він раптово відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна в Україну”.
Тим часом Білий дім заявляє, що США давно стурбовані участю Білорусі у війні проти України - її підтримкою Росії та наданням власної території для розміщення російських військ.
“Ми продовжимо пильно стежити за позиціями російських військ, це те, що ми робимо і будемо робити, включно з територією Білорусі. І ми перебуваємо в тісній співпраці з Україною під час її захисту від російської агресії”, - заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання журналістів, чи стурбована адміністрація президента США візитом Путіна до Білорусі та ймовірним посиленням співпраці між Москвою та Мінськом.
Також у Білому домі застерегли, що в разі надання Мінськом додаткової військової допомоги для Росії США запровадять нові санкції у відповідь. Про це на брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс: “ми відповімо належним чином, щоб запровадити додаткові заходи, щоб притягнути режим Лукашенка до відповідальності за те, що, по суті, є його співучастю у війні президента Путіна проти України”.
Прайс також зазначив, що слова Путіна після зустрічі з Лукашенком про те, що Росія не планує поглинати Білорусь, є "верхом іронії".
“Таку заяву слід розглядати як верх іронії від лідера, який прагне в даний момент, прямо зараз, силою поглинути свого іншого мирного сусіда. Починаючи з перших днів цього конфлікту та тижнів, що передували цьому конфлікту, ми бачили, як режим Лукашенка фактично поступився своїм суверенітетом, поступився своєю незалежністю Росії. Ми бачили масу російських військ на території, яка мала б бути суверенною білоруською територією. Ми бачили напади з території, яка має бути суверенною білоруською територією. І зараз ми чуємо ці коментарі від президента Путіна та від Лукашенка, але я думаю, що послужний список говорить набагато більше, ніж усе, що могли сказати ці два лідери”, - заявив Прайс.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також прокоментував ймовірну ескалацію війни в Україні після візиту Путіна до Білорусі. Він зазначив, що світ уже бачить серйозну ескалацію через потужне бомбардування Росією енергетичної інфраструктури України.
“Нам не потрібно більше говорити про ескалацію. Ми бачимо, що відбувається. Є багато чуток про можливі нові наступи. Моя позиція дуже чітка. Для цих проблем не буває військового вирішення, але важливо, щоб вирішення відповідало Статуту ООН і міжнародному праву", - зазначив генсек ООН і уточнив: "Статут ООН дуже чітко говорить про територіальну цілісність країн, яку необхідно поважати. Статут ООН дуже чітко говорить про неприпустимість використання сили для будь-якої зміни цієї територіальної цілісності”.
19 грудня 2022 року президент Росії Володимир Путін уперше за останні три роки прибув на територію Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком. До цього Лукашенко сам приїздив до Путіна, цьогоріч він уже сім разів бував у Росії.
Деякі аналітики, зокрема в Україні, прогнозували, що Путін намагається тиснути на Лукашенка, щоб Білорусь активніше долучилася до збройної агресії проти України.
В Кремлі в понеділок заперечили, що візит Путіна може сигналізувати більшу участь Мінська у війні.
Форум