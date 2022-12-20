Українська армія дронів - це вже не "колекція покемонів" - західні ЗМІ

Українські збройні сили дедалі активніше використовують десятки тисяч дронів власного виробництва та країн-партнерів для розвідки, наведення ударів і для полегшення здачі в полон російських військових, повідомляють західні ЗМІ.

На тлі повідомлень про смертоносні атаки російських дронів та дронів іранського виробництва, які Росія застосувує, зокрема, проти об'єктів цивільної інфрастурктури, низка західних ЗМІ повідомляє про зростання кількості та методів використання українських дронів.

Технологічний оглядач часопису Forbes пише, що українці значно просунулися у використанні дронів від перших днів війни, коли вони зуміли пристосувати імпровізовані споживчі квадрокоптери DJI, озброєні малими Вог-17 або ручними гранатами, та октокоптери Р-18, які експлуатувала Аеророзвідка, оснастивши їх більшими протитанковими боєприпасами.

Обидва типи були дуже ефективними, пише Forbes, і додає, що з того часу українські сили розширили свої операції за допомогою «дивовижної різноманітності саморобних або вироблених на місці безпілотників з більш важкими бомбами».

Також, як каже оглядач Forbes, не всі дрони були місцевими. Є повідомлення про те, що Україна купувала дрони Revolver 860 в Тайвані, а також про те, що британський Malloy T-150, про поставки якого британський уряд повідомив у травні, українці модифікували, щоб він міг переносити бомби. Британський дрон може переносити вагу близько 20 кг на відстань понад 32 кілометри.

Як зазначає оглядач Forbes, велику роль в оснащенні українських військових дронами зіграли волонтери, бо навіть великі безпілотні літальні апарати достатньо легко придбати або побудувати, щоб українські сили не мусили чекати на військові закупівлі, а збирали власну авіацію на місці.

«Результати вражаючі та дають уявлення про те, чого можуть досягти невеликі недержавні актори. Це те, на що інші армії мають звернути увагу», – пише Forbes.

Оглядач часопису передбачає, що наступного року різноманіття безпілотників в Україні, які він називає «колекцією покемонів», буде дещо більш упорядкованим. Він очікує, що буде налагоджено масове виробництво безпілотників-бомбардувальників і з’являться більш стандартизовані моделі на полі бою.

Тим часом газета New York Times (NYT) повідомляє, що українські дрони віднедавна використовуються для того, щоб полегшити здачу в полон російських військових.

Лінія фронту, що простягається на сотні миль, усіяна мінами також за нею стежать снайпери та постійно обстрілюється артилерією, тож організація капітуляції є небезпечною операцією, каже NYT.

Щоб зменшити ризики, українці почали використовувати дрони. Процедура для російських солдатів полягає у тому, щоб зателефонувати на проект «Хочу жити» та отримати інструкцію та координати, прибути в зазначену точку вчасно, дочекатися появи квадрокоптера, після чого підняти руки.

Дрон, який прилітає для супроводу солдатів, летить «зі швидкістю пішохода» і показує вектор руху. Якщо по дорозі до українських позицій, батарея дрона вийшла з ладу, солдат повинен дочекатися прибуття нового пристрою, щоб продовжити рух, пояснює газета.

Ідея використовувати дрони з’явилася після того, як у листопаді було знято та опубліковано відео про капітуляцію на Донбасі.

Розголос, який спричинило відео, підштовхнуло український Генштаб зайнятися створенням відео з інструкціями, як російським солдатам здатися в полон безпілотнику, яке було готове до початку грудня.

Українська програма, як повідомляє NYT з посиланням на українських військових, є першою, яка передбачає широкомасштабне використання безпілотників для скоординованої операції із заохочення до капітуляції.