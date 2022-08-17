Як волонтери із Кремнієвої долини допомагають рятувати тварин в охоплених війною регіонах України

Волонтери евакуюють із зони бойових дій не лише людей, а й тварин. Це небезпечний і коштовний процес. Українським волонтерам у цьому допомагають добродії із різних куточків світу, зокрема з Каліфорнії. Христина Шевченко поспілкувалась з благодійниками з Кремнієвої долини, які допомагають рятувати, лікувати та годувати тварин в охоплених війною регіонах України.

Громадська Організація “Порятунок тварин Харків” до 24 лютого займалась порятунком бездомних тварин і мала свій центр, де жило 297 собак і 80 котів. Та приміщення зруйнували бомбування 7 березня. Організації довелось екстрено евакуйовувати тварин. Тепер евакуація стала головним напрямком діяльності організації - рятують покинутих тварин із Донецької, Харківської, Луганської областей. Більшість чотирилапих потребують лікування.

"Це осколчасті поранення, відірвані лапки, кульові поранення. Але більшість із них мають захворювання пов'язані із стресом, тому що впала імунна система і проявляються якісь хвороби, інфекції, вірусні захворювання, тварини худі, видно що нічого не їли", - каже Ярина Вінтонюк, волонтерка організації “Порятунок тварин Харків”.

Волонтери постійно співпрацюють з ветеринарами, які надають медичну допомогу, а після лікування, доставляють тварин у безпечні притулки.

І їхня робота була б не можлива якби не допомога волонтерів з Каліфорнії. Аліна Рурик і Юлія Зімерман, волонтери громадської організації "Нова Юкрейн", вже багато років живуть у США, з початку війни вирішили з-за океану допомогти українським чотирилапим і створили проект підтримки тварин.

"Ми працюємо з сотнями волонтерів і притулками, в основному з невеликими організаціями. Ми прийняли це рішення, тому що це люди, які перебувають у найбільшому відчаї, більшість добре організованих притулків, хоча вони, звичайно, все ще потребують допомоги, мають більше можливостей ніж менші організації", - розповідає Аліна Рурик.

"Ми зрозуміли що ми можемо допомогти саме таким людям і маленьким притулкам на сході і на півдні. Це звичайні люди, в яких за ніч опинились тварини їх треба годувати, розмістити, евакуювати", - каже Юлія Зімерман.

Так за допомогою проекту тварин "Нова Юкрейн" лише “Порятунок тварин Харків” евакуював більше 3 тисяч тварин. Більшість з них вивезли за кордон до Польщі, Німеччини, Латвії, Румунії, Італії, Франції. Загалом ж проект допомоги тваринам "Нова Юкрейн" допоміг більше 15 тисяч тварин. Окрім лікування, стерилізації, евакуації, волонтери закуповують для тварин корм.

"Ми співпрацюємо з українськими виробниками корму - це такі виробники як "Кормотек", "Сузір'я", "Пуріна", "Джазера". Тобто ми маємо змогу домовитись з ними, купити в них цей корм і таким чином ще й підтримати економіку України", - ділиться Юлія Зімерман.

Також в список найбільших потреб входить реконструкція і розбудова українських притулків. Адже європейські уже на межі переповнення українськими тваринами.

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