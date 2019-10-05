Сенатор США: Трамп не дозволив мені запевнити Зеленського у наданні оборонної допомоги

Сенатор США від Республіканської партії Рон Джонсон заявив, що перед своїм візитом до України, що відбувся на початку вересня, він просив президента США Дональда Трампа надати йому повноваження підтвердити українській стороні, що оборонна допомога від США до України надійде.

Однак реакція президента на таке прохання свого однопартійця була негативною, заявив сенатор спілкуючись з журналістами в своєму виборчому окрузі, повідомляє USA Today.

"Мене здивувала реакція президента і я зрозумів, що тут треба переконувати, - даявив Джонсон пресі. - Я намагався переконати його надати мені повноваження повідомити президенту Зеленському, що ми це (допомогу) надамо. Тоді мені це не вдалось".

Джонсон підтримав позицію президента, сказавши, що рішення з затримки допомоги було пов'язане з виборами 2016 року у США і в ньому немає нічого поганого. Трамп, на думку Джонсона, намагався дізнатись, що справді сталось в 2016 році а також хвилювався через високий рівень корупції в Україні. Все ж ця заява підтримує звинувачення, які наразі розслідують Комітети Палати представників США і що стосуються можливого використання затримки допомоги Україні для політичного тиску на владу в Києві.

Джонсон був у складі делегації, що відвідала інавгурацію Зеленського у травні. Повернувшись з інавгурації, сенатор намагався переконати Трампа підтримати Зеленського, але той не погоджувався, заявив Джонсон пресі у п'ятницю.

"Ми всі пішли (до Білого дому) після того, як повернулись з інавгурації, і ми намагались закликати президента виявити підтримку, - заявив Джонсон. - Прийняти в Овальному кабінеті, призначити посла, що можна було зробити швидко з підтримкою обох партій - адже ми повернулись із зустрічі з президентом Зеленським дуже впевнені і переконані, що він справді розуміє своє завдання і відданий роботі".

Раніше Джонсон повідомляв виданню The Wall Street Journal про те, що посол США до Європи Сондленд казав йому: "Якщо Україна призначить прокурора, який "достеменно розбереться у тому, що сталось в 2016 році - якщо президент Трамп матиме цю впевненість - то він відкриє військові витрати".

"Моя реакція була: Боже, мені не подобається, що ці дві речі поєднуються", - заявив Джонсон пресі.

Однак, Джонсон сказав виданню, що коли він запитав у Трампа про те, чи ці два питання поєднуються, Трамп різко заперечив.

Під час зустрічі з Джонсоном Зеленський не повідомляв про тиск, але сказав, що його непокоять затримки з допомогою. Джонсон повідомив, що запевнив Зеленського, що обидві партії Конгресу підтримують надання допомоги і тому її точно буде виділено.

У зустрічах Джонсона в Україні також брав участь сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі. В інтерв'ю Голосу Америки він повідомив, що на зустрічі з українським президентом радив йому спілкуватися з американським урядом виключно через офіційні канали.

Зеленський справив потужне враження на Мерфі під час зустрічі. "Він вражає ентузіазмом та чіткою зосередженістю на виконанні двох основних передвиборчих обіцянок – очищенню українського уряду та зменшенню напруги у відносинах з Росією", - написав сенатор про українського президента.

На зустрічі Мерфі запитав Зеленського про "ймовірні спроби адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, переконати український уряд відкрити надумане слідство дій членів родини Байдена". "Пане президенте, сподіваюсь, ви проігноруєте ці запити від радників політичної кампанії президента. Це буде катастрофою для відносин США та України, якщо складеться враження, що Україна намагається втрутитись до американських виборів", - зауважив Мерфі. Зеленський був готовий до запитання, пише Мерфі, і дав чітко зрозуміти, що уряд не має наміру політично підігравати Трампу.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тистув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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