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Як українці можуть застосувати американські протирадіолокаційні ракети, розмірковують західні ЗМІ
Про те, чи застосовує Україна американські протирадіолокаційні ракети, і як це може позначитись на ході війни, пишуть західні ЗМІ.
Наявність цих ракет в Україні підтвердили минулого тижня в Пентагоні.
“В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі”, - заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу для преси 8 серпня.
Також минулого тижня в соцмережах з'явились фото уламків таких ракет на контрольованих Росією об'єктах. Голос Америки не зміг незалежно підтвердити ці фото.
Видання The Hill повідомляє з посиланням на інформацію від українського пілота з позивним "Джус" про те, що нещодавно Україна використала протарадіолокаційні ракети, щоб придушити протиповітряну оборону Росії в рамках виконання комплексного завдання.
Раніше жодна з повітряних сил не могла інтегрувати амерканські високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM з радянськими літаками, пише Forbes. Видання припускає, що українці змогли інтегрувати ракети HARM давнього зразка з наземними пусковими установками.
Forbes, а також українські новинні видання припустили, що запуски могли проводитись з румунських чи словацьких літаків Міг-29.
Видання The Drive пише, що використання таких ракет дає Україні важливу перевагу у бойових діях. Аналітики припускають, що Україна могла використовувати HARM на літаках навіть радянського зразка, застосовуючи дистанційний інтерфейс, який через зв'язок, подібний до Bluetooth, дозволив би обійти радянську систему управління.
Британське видання Telegraph зауважує, що експертів галузі шокували повідомлення про те, що Україні минулого місяця вдалось знешкодити російські установки С-300.
Тепер вони припускають, що це вдалось завдяки протирадіолокаційним ракетам і вказують, що ці ракети можуть відіграти важливу роль в контрнаступі на півдні України і, зокрема деокупації Херсону. Адже, вважають автори статті, для проведення масштабного наступу, Україна повинна буде отримати контроль над небом.
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- Голос Америки
Українська артилерія практично відрізала російське військо в районі Херсона від ланцюгів постачання – британська розвідка
Британська розвідка повідомляє, що в результаті обстрілів української артилерії два основні автомобільні мости через Дніпро в районі Херсона, стали непридатні для руху російського військового транспорту, який постачає російські війська, розташовані на правому березі річки.
«10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки», – мовиться у повідомленні британського Міністерства оборони.
Як мовиться у повідомленні, останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно нестійким.
Тобто навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовим вразливим місцем для Росії, вважають британські військові експерти.
Наземне постачання для кількох тисяч російських військ на західному березі майже повністю залежить лише від двох понтонних пунктів переправи.
Тож, з огляду на проблеми з постачанням, витривалість російського війська, на думку британської розвідки, залежитиме від того, чи вдалося Росії створити на правому березі достатній обсяг будь-яких запасів.
Колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес висловив захоплення винахідливістю українських військових, яким вдалося вдосконалити використання американських протлокаційних радарів.
«Українські солдати є найбільш інновативними та технічно підкованими солдатами з усіх країн, яких я коли-небудь зустрічав. Наші солдати вчилися у них. Вони показали мені, що наш протилокаційний радар навіть кращий, ніж я думав. Вони продовжуватимуть випереджати росіян до остаточної перемоги», – написав генерал у відставці у своєму твіті.
Мобільна радіо-локаційна система виявляє артилерійські снаряди, випущені гарматами, ракетною установкою, або іншими видами артилерійської зброї, та за їх траекторією обчислює місце знаходження зброї.
Цим коментарем американський генерал відреагував на твіт радника Міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, який опублікував відео українських військових.
«Українські військові демонструють зброю, яку виготовили із захопленої російської військової техніки. Усі проектні та будівельні роботи піхотинці виконали власними силами. Система вже випробувана і зараз використовується в зоні бойових дій», – написав Геращенко у твіті.
Естонія і Латвія оголосили про припинення участі в групі співпраці країн Центральної та Східної Європи з Китаєм. Відео
Естонія і Латвія оголосили про припинення участі в групі співпраці країн Центральної та Східної Європи з Китаєм. Це відбулось на тлі більшої настороженості європейців антизахідною китайською риторикою. Серед предметів розходжень між Європою та Китаєм зараз є російська війна в Україні.
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Рушді підключили до апарата штучного дихання, він може втратити око – ЗМІ
Письменника Салмана Рушді, на якого було здійснено напад у Нью-Йорку в п’ятницю, підключили до апарата штучної вентиляції легенів і, за інформацією його літературного агента, Рушді, ймовірно, втратить око.
На Салмана Рушді, відомого письменника та лауреата провідних світових літературних премій, чиї твори викликали погрози смерті, було здійснено напад у п’ятницю перед лекцією, яку він мав прочитати в Інституті Чатокуа в західній частині штату Нью-Йорк.
Нападник принаймні двічі вдарив 75-ти літнього письменника ножем на сцені, коли той готувався до виступу, повідомляє поліція штату.
Поліція також повідомила, що підозрюваного ідентифіковали як 24-річного Хаді Матара, який походить з Ферв’ю, штат Нью-Джерсі. Поліція співпрацює з ФБР і місцевою владою, щоб встановити мотив. У суботу нападнику пред’явили звинувачення у замаху на вбивство.
За словами поліції штату, підозрюваний вискочив на сцену та вдарив Рушді щонайменше один раз ножем у шию та щонайменше один раз у живіт.
Рушді доставили до лікарні на вертольоті. За інформацією телеканалу CNN, Рушді перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Його літературний агент Ендрю Вайлі повідомив газеті New York Times, що письменник може втратити око, також у нього пошкоджені нерви в руці та поранена печінка.
Ставлення Салмана Рушді до делікатних політичних і релігійних тем перетворило його на суперечливу фігуру.
Після виходу в світ роману Рушді «Сатанинські вірші», книжку засудив як блюзнірську аятолла Рухолла Хомейні, лідер ісламської революції 1979 року в Ірані, який видав фетву на вбивство письменника. Рушді переховувався майже десять років, але останні роки жив відносно відкрито.
Рушді, народжений в Індії, став громадянином США в 2016 році і проживає в Нью-Йорку.
В інтерв’ю німецькому журналу Stern, записане два тижні тому і видане в суботу вже після нападу на Рушді, він говорив про те, що тепер живе «відносно нормальним життям».
Рушді сказав, що його турбують загрози демократії в Сполучених Штатах, такі як расизм, «ненависть до здобутків лібералізму» та те, що він називав «зачатками фашизму», які він вбачав у русі, що підтримував попереднього президента Дональда Трампа.
У матеріалі використана інформація CNN та Reuters.
Обшуки ФБР в маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді - реакція Конгресу США. Відео
В Сполучених Штатах цього тижня багато шуму наробили обшуки ФБР в маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді. Це стало чи не основною темою тижня, яка стосується внутрішньої політики США.
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