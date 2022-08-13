Як українці можуть застосувати американські протирадіолокаційні ракети, розмірковують західні ЗМІ

Про те, чи застосовує Україна американські протирадіолокаційні ракети, і як це може позначитись на ході війни, пишуть західні ЗМІ.

Наявність цих ракет в Україні підтвердили минулого тижня в Пентагоні.

“В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі”, - заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу для преси 8 серпня.

Також минулого тижня в соцмережах з'явились фото уламків таких ракет на контрольованих Росією об'єктах. Голос Америки не зміг незалежно підтвердити ці фото.

Видання The Hill повідомляє з посиланням на інформацію від українського пілота з позивним "Джус" про те, що нещодавно Україна використала протарадіолокаційні ракети, щоб придушити протиповітряну оборону Росії в рамках виконання комплексного завдання.

Раніше жодна з повітряних сил не могла інтегрувати амерканські високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM з радянськими літаками, пише Forbes. Видання припускає, що українці змогли інтегрувати ракети HARM давнього зразка з наземними пусковими установками.

Forbes, а також українські новинні видання припустили, що запуски могли проводитись з румунських чи словацьких літаків Міг-29.

Видання The Drive пише, що використання таких ракет дає Україні важливу перевагу у бойових діях. Аналітики припускають, що Україна могла використовувати HARM на літаках навіть радянського зразка, застосовуючи дистанційний інтерфейс, який через зв'язок, подібний до Bluetooth, дозволив би обійти радянську систему управління.

Британське видання Telegraph зауважує, що експертів галузі шокували повідомлення про те, що Україні минулого місяця вдалось знешкодити російські установки С-300.

Тепер вони припускають, що це вдалось завдяки протирадіолокаційним ракетам і вказують, що ці ракети можуть відіграти важливу роль в контрнаступі на півдні України і, зокрема деокупації Херсону. Адже, вважають автори статті, для проведення масштабного наступу, Україна повинна буде отримати контроль над небом.