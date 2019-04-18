Банку ікри за 40 000 доларів подарував Манафорту Янукович, - американські слідчі

Доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера, яку було оприлюднено 18 квітня, детально описує контакти колишнього голови передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта з представниками Януковича. Зокрема, стало відомо, як Кілімнік називав Януковича в листуванні з Манафортом і що пропонував йому за просування "мирного плану" щодо України.

Документ на 488 сторінках, оприлюднений Міністерством юстиції США, стосується втручання Росії до виборів у США і містить розділ присвячений діяльності Пола Манафорта, який тепер відбуває покарання у США за злочини, пов'язані з його роботою на користь Віктора Януковича, включаючи банківське та податкове шахрайство, роботу лобістом без реєстрації.

Під час президентської кампанії в США, Костянтин Кілімнік, якого спецслужби США підозрюють у зв'язках з російською розвідкою, листувався з Манафортом, представляючи інтереси Януковича і двічі зустрічався з політтехнологом. В липні 2016 року, йдеться в звіті спецпрокурора США, після візиту до Москви, Кілімнік написав Манафорту з проханням про зустріч.

Манафорт визнав, що "людиною, яка подарувала найбільшу банку чорної ікри" був Віктор Янукович

Електронне повідомлення мало назву "Чорна ікра". В повідомленні Кілімнік писав: "Сьогодні я зустрівся людиною, яка подарувала вам найбільшу банку чорної ікри декілька років тому. Ми протягом п'яти годин говорили про його історію і у мене від нього для вас кілька важливих повідомлень. Він просив поінформувати вас про розмову. Він сказав обговорити з вами, але, я принципово готовий це зробити ... це стосується майбутнього його країни і є дуже цікавим".

Манафорт визнав, що "людиною, яка подарувала найбільшу банку чорної ікри" був Віктор Янукович. Манафорт розповів слідству, що під час святкового обіду на честь президентських виборів в Україні в 2010 році, Янукович подарував йому велику банку чорної ікри, вартістю від тридцяти до сорока тисяч доларів.

Під час зустрічі, Манафорт та Кілімнік обговорювали так званий "мирний план" для Донбасу, який би передбачав створення автономії на сході Донбасу. Автономію, за планом, очолив би Віктор Янукович. Манафорт визнав пізніше, що план становив собою "чорний хід" для встановлення російського контролю над Донбасом, йдеться в звіті.

Кілімнік запевнив Манафорта, що з такими повноваженнями "ви можете почати процес і через 10 днів приїхати до Росії. (Янукович) гарантує, що вас приймуть на найвищих рівнях"

Після інавгурації президента Трампа Манафорт зустрічався з Кілімніком та українським олігархом Сергієм Льовочкіним, йдеться у звіті американських правоохоронців. Під час зустрічі, обговорення знову торкнулось так званого "мирного плану". В електронному повідомленні в грудні 2016 року Кілімнік писав Манафорту: "Все, що потрібно, щоб почати процес – це незначний знак (або поштовх) від ДТ". ДТ – це Дональд Трамп, зауважують слідчі. "І рішення призначити вас "спеціальним представником" для управління цим процесом". Кілімнік запевнив Манафорта, що з такими повноваженнями "ви можете почати процес і через 10 днів приїхати до Росії. (Янукович) гарантує, що вас приймуть на найвищих рівнях" і що "ДТ може мати мир в Україні практично через декілька місяців після інавгурації".

Манафорт підтримував контакти з Кілімніком і далі – в 2017 році і до весни 2018 року, зауважують слідчі.

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