Міністр юстиції США: кампанія Трампа не вступала в змову з Росією, президент не перешкоджав правосуддю

"Завдяки ретельній роботі прокурорів США ми знаємо, що росіяни не мали співпраці з кампанією Трампа. Також не відомо про співпрацю з іншими американцями", - заявив міністр юстиції Вільям Барр виступаючи на прес-конференції перед оприлюдненням звіту, складеного спецпрокурором Робертом Мюллером.

Розслідування спецпрокурора, завершене минулого місяця, виявило, що уряд Росії провадив масштабні заходи, намагаючись втручатись до виборів США 2016 року. Серед таких заходів Барр назвав Інтернет-кампанію в соціальних медіа, яку провадило російське Агентство з дослідження інтернету, а також хакерську кампанію та поширення інформації WikiLeaks, отриманої неналежним чином у Демократичної партії.

Доказів змови кампанії Трампа з росіянами, або іншими американцями немає, заявив Барр під час прес-конференції.

В своєму звіті, спецпрокурор Роберт Мюллер утримався від висновку стосовно того, чи перешкоджав президент США Дональд Трамп правосуддю, однак навів десять випадків суперечливих дій президента, які можна розглядати як спроби перешкодити правосуддю. Виступаючи на прес-конференції, Барр заявив, що наведені у звіті десять випадків недостатні для того, щоб зробити висновок, що президент перешкоджав правосуддю.

Барр наголосив на тому, що діяльність президента відбувалась в надзвичайних обставинах великої уваги до нього з боку ЗМІ та опонентів і визнав, що президент був засмучений через таку увагу.

Міністерство юстиції вже оприлюднило власний підсумок доповіді Мюллера, вказавши, що слідчі не знайшли ознак змови між Росією та штабом Трампа. При цьому у самому Мін'юсті дійшли висновку на основі представлених їм матеріалів, що президент США не намагався перешкоджати правосуддю. Критики Трампи наполягати на оприлюднення повної версії доповіді Мюллера.

Текст доповіді Мюллера буде оприлюднено з купюрами, які торкнуться, зокрема, інформації, пов'язаної з роботою журі присяжних, і відомостей про роботу американської розвідки.

Трамп у вівторок повторно заявив, що з нього вже зняті всі підозри, пов'язані з виборами, хоча ні він сам, ні американська громадськість з текстом доповіді ще не ознайомилися.

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