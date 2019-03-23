Доповідь Мюллера може і виправдати Трампа, і дати підстави надалі його підозрювати. Пояснив сенатор-демократ

... цілком можливо, що привід радіти з'явиться у президента та його прихильників

Слідство Мюллера щодо російського втручання у США могло ухвалити рішення не висувати жодних нових звинувачень за результатами своєї роботи, як через те, що не встановило підстав для відповідних дій щодо президента США, так і через те, що усталена політика Мін'юсту США передбачає, що чинному президенту США не можна висувати звинувачень. Про це суботу заявив сенатор-демократ Крістофер Кунс. На дану заяву американського законодавця звертає увагу видання The Hill.

Таким чином Кунс прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що слідство щодо втручання Росії у заключній доповіді не рекомендує висунення жодних нових звинувачень.

Можливо, що Мюллер дійшов висновку, що немає достатніх доказів для будь-яких кроків у правовому полі спрямованих проти президента... або, що не відбулося нічого достатньо значущого, щоб змінити усталену політику Мін'юсту США

"Я думаю, що тут ще чимало роботи для Конгресу, чимало роботи для забезпечення прозорості, але щойно ми отримаємо головні висновки доповіді, цілком можливо, що привід радіти з'явиться у президента та його прихильників", - заявив Кунс під час телефонної наради із іншими законодавцями-демократами, яка була відкрита для ЗМІ.

При цьому він закликав законодавців до обережності щодо висновків. Кунс звернув увагу на історичну політику Мін'юсту США, що чинному президенту не можна висувати звинувачення.

"Можливо, що Мюллер дійшов висновку, що немає достатніх доказів для будь-яких кроків у правовому полі спрямованих проти президента... або він міг дійти висновку, що не відбулося нічого достатньо значущого, щоб змінити усталену політику Мін'юсту США", - наводить слова законодавця видання The Hill.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, всупереч попереднім повідомленням, Мін'юст США у суботу не передасть до Конгресу США опрацьований відповідно до правил підсумок доповіді слідства Мюллера з приводу втручання Росії у вибори у США.

Раніше ЗМІ, з посиланням на джерела у Мін'юсті США, повідомили, що доповідь Мюллера не рекомендує висування нових звинувачень, і що опрацьований варіант доповіді Мюллера може бути передано до Конгресу США у суботу, чи неділю . Слідство шукало відповідь на питання, чи мала у ході виборів президента США 2016-го року змова між штабом Трампа та урядом Росії, а також - чи перешкодав президент США здійсненню правосуддя.

Дивіться також: Безкоштовні книжки для дошкільнят: програма у Вашингтоні