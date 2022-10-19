Ізраїлю складніше проводити політику балансування, на тлі повідомлень, що Росія застосовує іранські дрони

ЄРУСАЛИМ (AP) — Безпілотники іранського виробництва, які Росія цього тижня направила в центр Києва, ускладнили політику балансування Ізраїлю між Росією та Заходом.

Ізраїль здебільшого залишався осторонь, після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, остерігаючись зашкодити відносинам з Кремлем. Хоча Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, він відхилив прохання Києва надіслати системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання та утримався від введення економічних санкцій щодо Росії та багатьох російських олігархів, які мають другий дім в Ізраїлі.

Після новин про поглиблення зв’язків Москви з Тегераном, ворогом Ізраїлю, зростає тиск на Ізраїль підтримати Україну у війні. Ізраїль давно протистоїть Ірану на Близькому Сході.

Лейтенант-полковник Річард Гехт, представник військового відомства країни, заявив, що атака дрона-смертника в Україні поновила занепокоєння в Ізраїлі.

«Ми уважно слідкуємо за цим і думаємо, як іранці можуть використати їх проти ізраїльських населених пунктів», — сказав він.

В понеділок ізраїльський міністр закликав уряд стати на бік України. Іран та його ставленики в Лівані, Сирії, Іраку та Ємені погрожували Ізраїлю такими ж низьколітаючими дельтовидними безпілотниками Shahed, які зараз вибухають у Києві.

Іранський уряд заперечує надання Москві безпілотників, але американські чиновники кажуть, що такі поставки тривають з серпня.

"Більше немає жодних сумнівів, що Ізраїль має зайняти позицію в цьому кривавому конфлікті, - написав у Twitter Нахман Шаї, міністр Ізраїлю у справах діаспори. - Настав час Україні також отримати військову допомогу, як це надають США та країни НАТО”.

Його коментар викликав бурхливу реакцію в Росії. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у Telegram, що надання військової допомоги Україні було б "дуже необачним кроком" Ізраїлю.

"Це зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", - написав він.

Але у вівторок Шай повторив свою позицію, хоч і сказав, що його погляд не відображує офіційну позицію уряду.

«Ми в Ізраїлі маємо великий досвід захисту цивільного населення за 30 років. Нас атакували ракети з Іраку, Лівану та Гази, — сказав Шай, колишній військовий речник, Associated Press. - Я говорю про засоби оборони для захисту мирного населення України».

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю та Міністерство оборони відмовилися від коментарів.

Роками Росія та Ізраїль підтримували робочі стосунки, координували дії, щоб уникнути зіткнень у небі над Сирією, північно-східним сусідом Ізраїлю, де російські військово-повітряні сили підтримували президента Башара Асада. Росія дозволила ізраїльським літакам бомбити об’єкти, пов’язані з Іраном, імовірно, сховища зброї, призначені для ворогів Ізраїлю.

Ізраїль також прагнув зберігати нейтралітет у війні через побоювання про безпеку великої єврейської громади в Росії. Ізраїль непокоєять нові антисемітські напади у країні з довгою історією антиєврейських погромів за російських царів і чисток у радянську еру. Понад 1 мільйон із 9,2 мільйона громадян Ізраїлю походять з колишнього Радянського Союзу.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет дотримувався суворого нейтралітету після вторгнення, утримуючись від засудження дій Росії та навіть намагаючись позиціонувати себе як посередника в конфлікті. Коли США та Європейський Союз наклали санкції на Росію, Беннетт став єдиним західним лідером, який зустрівся з президентом Росії Путіним у Москві.

Але в останні місяці обережна позиція Ізраїлю стала ще більш небезпечною.

Прем'єр-міністр Яїр Лапід, який влітку обійняв посаду тимчасового лідера, озвучував свою позицію. На посаді міністра закордонних справ, він назвав повідомлення про звірства в українській Бучі можливими воєнними злочинами. Після того, як Росія обстріляла Київ минулого тижня, він «рішуче» засудив напади та надіслав «щирі співчуття родинам жертв і українському народу», що викликало негативну реакцію з боку Москви.

Напруга посилилсь, коли в липні російський суд постановив, що Єврейське агентство, велика некомерційна організація, яка сприяє імміграції євреїв до Ізраїлю, закриє свої офіси в країні. Ізраїль був схвильований. Слухання, на яких буде вирішено майбутнє діяльності агентства в Росії, призначені на середу. «Може трапитися все, що завгодно», — сказав Ігал Палмор, речник агентства.

Тепер Ізраїль непокоєять повідомлення про іранські безпілотники над Києвом.

«Думаю, Ізраїль може більше допомагати», — сказав Амос Ядлін, колишній керівник ізраїльської військової розвідки. Він назвав «знання Ізраїлю про те, як справлятися з повітряними атаками», його «розвідувальні дані про іранську зброю» та «здатність глушити її» потенційно вирішальними для України.

Іран проводить бойові випробування зброї, яка може бути використана проти північних і південних кордонів Ізраїлю, стверджував Джеффрі Корн, експерт із права війни в Юридичному коледжі Південного Техасу в Г’юстоні.

Іран підтримує ліванське бойове угруповання "Хезболла" та ХАМАС у секторі Газа, обидві вели тривалі війни проти Ізраїлю.

Якщо безпілотники доведуть свою ефективність в Україні, Іран «подвоїть їх розробку», сказав Корн. Якщо вони будуть збиті, Іран матиме «можливість зрозуміти, як обійти ці контрзаходи».

Ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол» може похвалитися рівнем 90% перехоплення ракет з Гази. Президент України Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль за те, що він не надав Києву протиракетну систему.

Колишній голова Єврейського агентства Натан Щаранський, колишній радянський дисидент, розкритикував небажання своєї країни допомогти Україні в інтерв’ю щоденній газеті Haaretz у вівторок, висміявши Ізраїль як «останню країну у вільному світі, яка все ще боїться дратувати Путіна».

Проте дехто наполягає на тому, що Ізраїль не повинен вступати в бійку саме тому, що він відрізняється від своїх західних союзників.

«Ми не Німеччина чи Франція, - сказав Узі Рубін, колишній керівник ізраїльської програми протиракетної оборони. - Ми країна у стані війни».