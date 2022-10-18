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Використання Росією дронів-камікадзе в Україні не змінить ходу війни - генерал Гертінг
Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня. В останні тижні їх використання для атак по мирних жителях та українській цивільній інфраструктурі значно активізувалося. Українське керівництво стверджує, що ці безпілотники є іранського виробництва, а експортувавши їх до Росії Іран порушив резолюцію Ради безпеки ООН 2231, яка передбачає ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї, без погодження із Радбезом ООН. За словами президента Зеленського, Росія закупила у Ірана 2400 дронів-камікадзе. Іран заперечує продаж Росії дронів.
Мета нападів дронів-камікадзе «Шахід-136» – терор мирного населення України та пошкодження її інфраструктури, погодились учасники круглого столу в аналітичному центрі у Вашингтоні "Атлантична рада".
Втім, ходу війни на користь агресора вони не змінять, каже колишній командувач американськими військами в Європі генерал Марк Гертлінг. Три фактори визначають хід війни – підтримка населення, військова здатність армії та сила уряду. Жоден з цих ключових факторів для України від нападу іранських дронів не змінився, каже генерал.
«Коли ми говоримо про речі які можуть змінити хід війни, це те, що може допомогти війську покращити його здатність отримати перемогу та завдає шкоди супротивнику. До прикладу Himars, які допомагають Україні на полі бою. У своїй спробі вплинути на волю українців він (Путін) досягнув зворотного, він навпаки посилив цю волю. Він не використовує ці дрони проти війська, тому що йому дуже важко влучити по ключових позиціях. Безпілотники, які були використані останні кілька днів, атакують стаціонарні об’єкти, вони покладаються на геолокацію і не можуть знайти ці цінні військові об’єкти, тому що українські військові дуже успішні щодо своєї оперативної безпеки і дуже швидко просуваються вперед. Так що ця тактика використання дронів не міняє ходу війни. Але вона говорить про те, що в Путіна та його армії закінчується високоточна зброя, і вони повинні покладатись на закупівлю зброї у таких іноземних урядів як Іран», - говорить генерал Гертінг.
Разом з тим, старша співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке зауважує, що напади дронів-камікадзе, якщо не змінюють ходу війни, але все ж таки ускладнюють контрнаступ для української армії, яка вимушена пріоритезувати використання своїх ресурсів.
«Я погоджуюсь, що ці атаки мають на меті терор населення та знищення ключової цивільної інфраструктури. Однак є тут і військова логіка. Якщо вони здійснюють ці атаки всюди, це означає, що військові будуть зайняті відбиттям цих атак. Будуть намагатися збивати їх, що вони вже роблять достатньо успішно. Але це вичерпує ресурс. Це означає, що українські військові повинні захищати небо, фактично, всюди над Україною. Йдеться не лише про лінію фронту. Йдеться про всю територію. Так що частина війська буде залучена до цього. Також вони повинні використовувати все своє протиповітряне озброєння. І питання у тому – скільки у них цієї зброї. І чи продовжить Захід надавати більше», - зауважує Ульріке Франке.
Якщо Росія насправді закупила 2400 дронів, як про це заявляє українська розвідка, це означає що росіяйські війська зможуть продовжувати ці атаки ще кілька тижнів, і недооцінювати цю небезпеку неможна, наголошує експертка. Разом з тим, українські військові продемонстрували здатність ефективно протидіяти цим нападам, а це означає, що росіянам таки доведеться відмовитись від цієї тактики.
І хоча на руку Росії грає факт низької вартості цих дронів, їх ефективність не є високою, адже для визначення кінцевих мішеней вони покладаються на комерційні пристрої геолокації, каже лейтенант-полковник армії США Джастін Коннелі.
«Будь яка електронне військове обладнання, яке послаблює чи глушить сигнал геолокації, матиме великий вплив на здатність цих апаратів вціляти по мішенях. Іронічно, є кілька прикладів, коли українцям вдалося захопити велику кількість російського обладнання, під час відступу російських війсь в ході контрнаступу українців, яке може бут використано для глушіння сигналу геолокації».
Для того, щоб ефективно відбивати ці атаки, Україна також потребує протиповітряні системи захисту, які Україна вже використовує для збиття російських ракет, кажуть учасники дискусії. Однак, у цьому є свої складнощі – чим далі радіус дії таких комплексів протиповітряної оборони, тим вища їх ціна, каже Джастін Коннеллі:
«Кожний удар системи радянського зразка С-300 чи американської NASAMS, чи німецької IRIS-T, набагато дорожчий, ніж сам дрон, ціна якого приблизно 30 тисяч доларів. Існують дешевші системи, як то переносні системи чи протиповітряна артилерія. Але вони мають значно менший радіус дії. Ви можете мати такі системи біля ключових об’єктів, як то урядових установ чи біля атомної електростанції. Але вони не покриють все місто. Тому українська армія має дилему – тримати свої системи на лінії фронту, щоб підтримувати ведення воєнних дій, чи відтягнути деякі з них, щоб протидіяти дронам та ракетам в населених центрах».
Для того, щоб захистити всю територію України та її інфраструктуру, потрібна величезна кількість протиповіторяної зброї, каже генерал Гертінг. За його словами, такої кількості зброї, яка б могла захистити всі обєкти та створити захисний шар проти російських ракет та дронів над всією Україною, просто немає. Тому важливо мати багатоповерхневий та всебічний підхід для захисту України.
«Ми сьогодні говоримо про дрони «Шахід-136». Вони мають дві з половиною тисячі кілометрів радіусу дії. Військові повинні вирішити, що вони хочуть захистити. І на жаль, це не завжди співпадає з тим, що хоче захистити уряд чи чого хоче населення. Але якщо говорити про повітряну оборону, усього захистити не можна. Будуть такі дрони, яким вдасться прорвати цю оборону. Особливо з цими малими дронами. Ви навіть не знаєте, що він вже наблизився до того моменту, коли він вже на відстані 400 метрів над головою. І тут можна використати системи глушіння чи малу зброю, як то Stinger. Але і тут є недолік – ви використовуєте дорогий Stinger проти відносно дешевого дрона, який можна купити буквально в радіо-крамниці».
Для того, щоб забезпечити інтегрований, комплексний повітряний захист над Україною, каже генерал, захід повинен продовжувати надавати Україні такі системи, як Стінгери, NASAMS, IRIS-T.
Минулого тижня за результатами зустрічей Контактної групи з оброни України та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі низка країн оголосила про надання Україні додаткових систем протиповітряного та іншого захисту.
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Україна закріплює попередні досягнення, просувається біля Херсону, напруга в Білорусі - Пентагон про ситуацію на полі бою
Українські війська просуваються вперед на Херсонщині, а росіяни там посилюють свої оборонні позиції. Так коментує нинішню ситуацію на полі бою в Україні високопосадовець Міністерства оборони США.
“Українці здебільшого продовжують утримувати лінію. На Херсонському фронті контрнаступу ми продовжуємо спостерігати цілеспрямовані та вивірені українські операції з метою просування вперед, але ми не маємо суттєвих оновлень щодо відвойованих територій. За нашою оцінкою, російські війська продовжують зміцнювати свої лінії оборони проти українських військ”, - сказав він у розмові з журналістами 17 жовтня.
“Боротьба продовжує бути динамічною”, - сказав представник Пентагону. - “Українські та російські сили продовжують наносити артилерійські удари один по одному вздовж лінії фронту, при цьому Україна закріплює свої попередні досягнення”.
Представник Пентагону додав, що НАТО уважно спостерігає за ситуацією на українсько-білоруському кордоні, втім вони поки не бачать жодних змін, які б змусили їх змінити погляди на те, що відбувається на полі бою.
“На даний момент у нас немає жодних ознак, які змусили б нас змінити наші погляди на ситуацію на полі бою від тої, яка є зараз. Щодо переміщення конкретних російських літаків чи систем усередині Росії, ми не бачили нічого, що б змусило нас змінити нашу загальну стратегічну позицію чи нашу позицію в Європі”, - так він прокоментував питання журналіста, чи стурбовані у Пентагоні потенційною атакою з боку Білорусі.
Напередодні білоруські військові повідомляли про плани розмістити в Білорусі близько 9 тисяч російських військових у рамках розгортання спільного “регіонального угруповання”.
Атаки дронів мають посіяти паніку – посадовець
Представник Пентагон прокоментував також російські дронні атаки по українських містах впродовж минулого тижня. За оцінкою американських військових, ці російські невибіркові удари по цивільному населенню мають на меті посіяти паніку і страх серед українців, щоб зменшити рішучість українського народу у протистоянні росіянам.
“Російські війська продовжують наносити невибіркові удари по Україні, використовуючи різні ракети та іранські ударні безпілотники. За нашою оцінкою, Росія навмисне завдає ударів по цивільній інфраструктурі та невійськовим об’єктам з метою непотрібного заподіяння шкоди цивільному населенню та спроби посіяти страх серед українського населення”, - сказав високопосадовець Пентагону під час розмови з журналістами.
За інформацією Пентагону, додав він, Іран надав Росії “сотні” безпілотників. Втім, у Пентагоні не мають остаточних доказів, що українська інфраструктура зруйнована саме іранськими дронами.
Іран офіційно заперечив постачання Росії безпілотників для нападу на Україну.
“Ми бачили численні докази використання їх [іранських дронів - ред.] Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей. Ми бачили повідомлення про засоби, схожі на іранські безпілотники. На даний момент я не можу це остаточно стверджувати”, - додав високопосадовець оборонного відомства.
На питання, чи США готові застосувати санкції щодо Ірану, представник Пентагону сказав, що це питання Ради нацбезпеки США та Державного департаменту.
При цьому він додав: “З огляду на все сказане, звісно, раніше вони [уряд США - ред.] заявляли про можливість запровадження санкцій проти росіян та іранців, якщо справа буде йти про незаконний продаж зброї, тощо”.
Він погодився, що атаки на українську інфраструктуру є воєнними злочинами і процитував нещодавну заяву голови об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.
“Росія завдає невибіркових і навмисних ударів по цивільних невійськових цілях, що є порушенням міжнародних законів війни. І це воєнні злочини”, - зазначив представник Пентагону під час розмови з журналістами.
Високопосадовець запевнив, що США та союзники готові продовжувати підтримку України: “Окрім засобів протидії безпілотникам, забезпечення їх [українців - ред.] обладнанням для холодної погоди, забезпечення їх комунікаційним обладнанням, ми готові продовжувати працювати з Україною, з нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб отримати для них все, що їм необхідно, так швидко, наскільки це можливо”.
На питання, чи існує занепокоєння, що після восьмого місяця війни і далі деякі країни-члени НАТО не зможуть більше допомогати Україні озброєнням, він відповів, що такого занепокоєння у Вашингтоні немає.
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Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк: про парламентську співпрацю між Україною та США. Інтервʼю
Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу», розказала про парламентську співпрацю між Україною та США журналісту Остапу Яришу в студії Голосу Америки Українською.
У НАТО обіцяють доставити системи проти БПЛА вже найближчими днями. Відео
Іран імовірно погодився надати Росії балістичні ракети та безпілотники. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на іранських чиновників. У НАТО пообіцяли доставити Україні системи проти безпілотників вже найближчими днями. Про це заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
- Голос Америки
США перехопилий російські бомбардувальники поблизу узбережжя Аляски
Реактивні літаки військово-повітряних сил США перехопили два російські бомбардувальники в міжнародному повітряному просторі поблизу північного американського штату Аляска.
Бомбардувальники Туполєв Ту-95 були перехоплені бойовими літаками F-16 після того, як «увійшли в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)», – йдеться у заяві Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) у вівторок, 18 жовтня.
Як мовиться у твітер-повідомленні американських військових, інцидент стався у понеділок, 17 жовтня.
Російські літаки «увійшли в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски і залишалися в міжнародному повітряному просторі, не входячи в суверенний повітряний простір США або Канади», - мовиться у повідомлені.
«Нещодавня російська діяльність» поблизу берегів Аляски, за даними прес-реліза, «не розглядається як загроза і не вважається провокаційною».
Зона розпізнавання повітряної оборони Аляски (ADIZ) — це міжнародний повітряний простір, що прилягає до Аляски і на деяких ділянках сягає понад 160 кілометрів від території США.
Як зазначають американські військові, NORAD відстежує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які входять в зону ПВО, а також регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, за потреби, супроводжує їх, доки вони не вийдуть з меж Зони розпізнавання повітряної оборони Аляски.
11 вересня NORAD ідентифікував два російські морські патрульні літаки, які діяли в межах ADIZ. У серпні NORAD тричі виявляв російські військові літаки, які летіли в зону ADIZ. Як тоді повідомили в NORAD, три інциденти сталися десь між 8 і 10 серпня.
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