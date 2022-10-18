Актуально
Росія б'є історичні рекорди швидкості та жорстокості придушення свободи слова в інтернеті – Freedom House
Вторгнення Кремля в Україну ще сильніше погіршило загрози для свободу інтернету, мовиться у новому дослідженні «Дому Свободи» (Freedom House), правозахисної організації з центром у США.
У звіті мовиться, що свобода інтернету в усьому світі падає 12-й рік поспіль, і саме Росія зазнала найрізкішого падіння, відколи Кремль активізував свої зусилля з придушення внутрішньої опозиції та незалежних ЗМІ після повномасштабного вторгнення в Україну.
У Росії придушення інтернету б’є історичні рекорди
За даними звіту, свобода інтернету в Росії впала на сім пунктів, і пов’язано це з «жорстоким вторгненням уряду в Україну в лютому 2022 року». Як зазначають автори звіту, нині свобода прояву в інтернеті в Росії досягнула історично найнижчого рівня, і темпи придушення свободи слова в мережі в РФ були рекордними для цього року в світі.
«За кілька тижнів після вторгнення Кремль заблокував Facebook, Instagram і Twitter, позбавивши росіян доступу до достовірної інформації про війну та обмеживши їх можливість спілкуватися з користувачами в інших країнах», – мовиться у звіті.
За підрахунками «Дому Свободи», російський уряд заблокував понад 5000 веб-сайтів, змусив ЗМІ назвати війну «спеціальною військовою операцією» та запровадив закон, який передбачає до 15 років позбавлення волі для тих, хто поширює інформацію про російську війну, називаючи будь-яку критичну інформацію «неправдивою».
Посилення обмежень режиму, як до, так і після початку вторгнення, значно підвищило ризики, пов’язані з онлайн-активністю, і прискорило закриття чи вигнання незалежних ЗМІ з країни.
Російський режим намагається обмежити інтернет і на захоплених територіях України
Дії російських військових підірвали свободу інтернету в Україні. Зокрема, як розповідає звіт «Дому Свободи», в окупованому Херсоні російські війська змусили постачальників послуг перенаправляти інтернет-трафік через російські мережі протягом весни та літа 2022 року. Таким чином вони позбавили українських користувачів доступу до основних платформ соціальних медіа, а також до українських та міжнародних новинних сайтів.
«Хоча онлайн-ЗМІ мужньо продовжували висвітлювати вторгнення, їхні репортери під час виконання своєї роботи наражалися на велику небезпеку. Кілька журналістів, пов’язаних із такими веб-сайтами, були вбиті російськими військами», – мовиться у звіті Freedom on the Net.
За словами авторів звіту, «український уряд і народ продемонстрували дивовижну стійкість під час вторгнення». Урядові чиновники та телекомунікаційні компанії тісно співпрацювали, щоб відновити інтернет-інфраструктуру та забезпечити доступ до онлайн-ресурсів та інформації, що може врятувати життя в розпал збройного конфлікту.
У звіті також згадано, що завдяки співпраці українського уряду з американською технологічною компанією SpaceX та іншими партнерами, було розгорнуто близько 11 000 станцій Starlink для надання послуг супутникового інтернету.
У звіті «Дому Свободи» також говориться про те, що українські оператори співпрацювали між собою, щоб користувачі могли отримати сигнал іншої компанії, коли відключався їхній провайдер, а також оператори доклали зусиль, щоб забезпити доступ Wi-Fi до бомбосховищ. Також у співпраці між урядом та приватною українською компапанією Ajax Systems було створено мобільний додаток, який сповіщає користувачів про повітряні нальоти. Цим додатком ще станом на березень користувалися понад чотири мільйони клієнтів.
Китай посилює цензуру, змушує інтрнет-компанії просувати комуністичну ідеологію
Китай, за даними дослідження "Дому свободи", знову став країною з найменшою свободою в Інтернеті. Під час Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року було посилено цензуру та посилено контроль над технологічним сектором.
Також КНР запровадила нові правила, які вимагають від платформ просувати своїми засобами ідеологію Комуністичної партії Китаю.
В останньому випуску звіту Freedom on the Net дослідники зауважують, що загалом стан справ з правами людини в інтернеті погіршився у 28 країнах світу. Дослідники наголошують, що понад дві третини користувачів інтернету в світі живуть у країнах, які обмежують свободу слова в інтернеті.
Всі новини дня
- Голос Америки
Україна запросила експертів ООН для перевірки "іранських дронів"
Україна запросила експертів ООН для перевірки походження та серії безпілотників, які Росія використовує для нападу на українські об’єкти.
Про це мовиться у листі посла України при ООН Сергія Кислиці до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, з яким ознайомились журналісти "Голосу Америки".
Київ переконує, що ці дрони є іранського виробництва, а їх експорт до Росіє є порушенням резолюціїї Ради безпеки ООН 2231.
Резолюція Ради Безпеки 2231 передбачає, серед іншого, ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї, без погодження із Радбезом ООН.
"Наприкінці серпня 2022 року безпілотні літальні апарати (БПЛА) серій Mohajer і Shahed були передані з Ірану до Росії. Україна вважає, що це, ймовірно, частина плану Ірану експортувати сотні БПЛА до Росії. Параграф 4 Додатку B до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231 забороняє передачу з Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, викладених у додатку S/2015/546, якщо це не схвалено Радою Безпеки в кожному окремому випадку", - пише представник України при ООН до генсека організації.
За словами Кислиці, обидва види дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї.
Кислиця також поінформував, що дрони Mohajer виробляє компанія Qods Aviation, на яку поширюється положення Резолюції 2231 про замороження активів.
"Усі держави зобов’язані заморозити кошти або фінансові активи визначених організацій", - пише український представник при ООН.
Іран офіційно заперечив постачання Росії безпілотників для нападу на Україну.
Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".
У Пентагоні заявили, що "бачили численні докази використання їх [іранських безпілотників - ред.] Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей. Ми бачили повідомлення про те, що схоже на іранські безпілотники".
Президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив, що за останній тиждень "30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні".
Дивіться також: Естонія визнала Росію терористичним режимом
- Голос Америки
Міністр закордонних справ Естонії про визнання Росії терористичним режимом. Відео
Парламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. «В діях Росії є терористичний намір. Вони використовують терористичні ядерні погрози», - заявив в інтервʼю Голосу Америки міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Бути напоготові: в Сумах добровольці вивчають військову справу та займаються вогневою підготовкою. Відео
Коли російські війська на початку вторгнення оточили Cуми, на захист міста стали більше двох тисяч добровольців. Після відступу росіян значна частина із них підписали контракт із ЗСУ. Інші ж організувалися у добровольчі формування територіальної громади.
НАТО найближчими днями доставить в Україну засоби ППО проти дронів
НАТО найближчими днями доставить в Україну системи ППО проти безпілотників, щоб допомогти країні захиститися від хвилі дронів іранського виробництва.
Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомив генеральий секретар НАТО Єнс Столтенберг під час конференції з питань безпеки в Берліні, повідомляє Reuters.
"Найважливіше, що ми можемо зробити, це виконати те, що обіцяли союзники, активізувати роботу та поставити ще більше систем ППО", - заявив Єнс Столтенберг.
Генсек Альянсу сказав, що відповіддю на атаки дронів є посилення поставок систем протиповітряної оборони союзниками.
«Найближчими днями НАТО надасть (Україні - ред.) системи боротьби з безпілотниками, щоб протистояти конкретній загрозі безпілотників, у тому числі з Ірану», - додав генеральний секретар НАТО.
"Жодна країна не повинна підтримувати нелегальну війну Росії проти України", - сказав Стольенберг.
Іран офіційно заперечує інформацію про надання Росії безпілотників.
Українська влада напередодні заявила, що внаслідок кількох атак дронів за цей тиждень, коли Росія посилила свої обстріли української інфраструктури, було знищено майже третину українських електростанцій.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum