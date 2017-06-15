Дрони, що переносять дефібрилятори, можуть допомогти при зупинці праці серця

Безпілотники, що перевозять серцеві дефібрилятори, можуть допомогти свідкам повернути до життя людину, яка постраждала від зупинки серця.

Дослідники тестували цю ідею і з’ясували, що безпілотники прибували на місця події (18 випадків зупинок серця) протягом близько 5 хвилин після запуску. Це було майже на 17 хвилин швидше в середньому, ніж для машини швидкої допомоги – суттєва допомога в умовах, коли хвилини означають життя або смерть.

Пристрої, доставлені дронами, не застосовувалися на пацієнтах у дослідженні, але результати є «досить визначними» і доказом того, що ця ідея заслуговує досліджень, зазначає д-р Клайд Янсі, колишній президент Американської асоціації серця, який не був залучений у дослідженні.

Зупинка серця є головною причиною смерті в усьому світі, від неї помирає щороку понад 6 мільйонів людей. Більшість випадків трапляється в домашніх умовах або в інших немедичних місцях, і більшість пацієнтів не виживає.

Дрони все частіше випробовуються або використовуються в різних умовах, у тому числі для доставки роздрібних товарів споживачам у віддалених районах, пошуку загублених туристів і допомоги поліції контролювати трафік або натовп. Використовувати їх, щоб прискорити медичну допомогу, здається наступним логічним кроком, зауважує дослідник Андреас Клессон.

Дослідники використовували невеликий серцевий дефібрилятор вагою менше кілограма, який має електронний голос, що дає інструкцію щодо того, як використовувати пристрій. Він був прикріплений до невеликого безпілотника, оснащеного чотирма невеликими пропелерами типу роторів, пристроєм глобального позиціонування і камерою.

Вони запустили безпілотник від пожежної станції в межах близько 6 миль (10 км) від будинку, де люди мали попередні зупинки серця. У відеоматеріалі дослідження з імітації порятунку дрон ширяє над дахами житлових будинків, а потім акуратно приземлюється в задньому дворі. Людина кидається з дому, схоплює дефібрилятор і несе його всередину.

Не було ніяких аварій або інших невдач у ході дослідження, повідомляє Клессон. Він планує подальші дослідження в реальних випадках зупинки серця. Результати досліджень показують «великий потенціал для порятунку життя людей», наголошує він.

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