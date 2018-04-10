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Українські інженери завершили випробування розвідувального безпілотника. Відео
18 хвилин тому
Руслан Дейниченко
Оксана Лігостова
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