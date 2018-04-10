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Україна

Українські інженери завершили випробування розвідувального безпілотника. Відео

Українські інженери завершили випробування розвідувального безпілотника. Відео
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Дрон здатний майже добу безперерво перебувати в повітрі

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