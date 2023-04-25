Українці «тролять Путіна» дронами над Кремлем – ЗМІ

Британське видання Newsweek пише, що українці «тролять Путіна» тим, що запускають шпигунські дрони прямо у центрі Москви – на Червоній площі.

Видання наводить понеділковий твіт радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, який оприлюднив відео з висоти пташиного польоту над Червоною площею в Москві.

«Цього року в країні-агресорі не буде жодних демонстрацій чи мітингів до 1 травня. Російська влада також не буде проводити традиційний марш "Безсмертний полк" 9 травня», – написав Геращенко у твіті і додав запитання про те, чи в Москві не планують «надзвичайні» посадки дронів на 9-те травня.

Часопис Newsweek додав, що не зміг самостійно перевірити достовірність кадрів і зв’язався з МЗС України електронною поштою, щоб отримати коментар.

На другий день, у вівторок, Геращенко продовжив публікувати твіти про те, що росіяни вирішили закрити центр своєї столиці в дні травневих свят.

«Червона площа буде закрита для відвідування з 27 квітня по 10 травня у зв'язку з підготовкою і проведенням параду. Якщо я правий, такого в історії Москви не було - навіть у 1941 році. Кремлівська влада чогось боїться?» – запитує у Twitter Геращенко.

Він додав: «Ще одна річ, дрони падають з неба. Фізичне закриття площі від цього не захищає».

Щоправда, деякі користувачі інтернету зауважують, що кадри з нібито «українського дрона» нагадують відео, зняте російськими фотографами з команди AirPano, які роблять панорамні відео за допомогою дронів. Відео з Москви було зроблено вісім років тому за підтримки Російського географічного товариства, і оприлюднене у Youtube.

Російські фотографи не робили заяв щодо приналежності кадрів, поширених українським чиновником.

Як пише Newsweek, у Росії зростає напруженість перед очікуваним контрнаступом Києва. Видання зауважує, що 9 травня військовий парад на Червоній площі у Москві все-таки пройде, але ходу «Безсмертного полку», яка вже стала традиційною за останні кілька років, відколи Кремль перехопив приватну ініціативу і поширив її на всю країну, скасували з міркувань безпеки.

При цьому також з міркувань безпеки паради до 9-го травня скасовані в Криму, а також у прикордонних з Україною містах Бєлгороді та Курську.

У вівторок російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що три дрони з камерами були виявлені в різних районах Московської області, в тому числі один неподалік від дрона, який був знайдений з вибухівкою в районі Богородського днем раніше.

Дрони знаходять під Москвою, дедалі ближче до російської столиці

Як повідомив телеканал Al Jazeera, під Москвою місцевий житель знайшов у лісі «український» дрон.

Про це повідомив чиновник, який додав, що цей факт змусив місцеву владу скасувати парад до Дня перемоги.

«Це не перший безпілотник, який з’явився в Московській області», — повідомив у месенджері Telegram у понеділок глава Богородського району Ігор Сухін.

Катарський телеканал нагадує, що подібний безпілотник був знайдений у лютому в місті Коломна приблизно в 100 км на південний схід від Москви. А також у понеділок російські ЗМІ повідомляли, що було знайдено ще один дрон приблизно за 30 км на схід від Москви.

Західні ЗМІ пишуть, що Україна не бере на себе відповідальність за запуск безпілотників, хоча Москва звинувачує Україну в причетності до низки атак безпілотників на військову інфраструктуру в глибині російської території.

Як повідомляв Голос Америки, британська розвідка вважає, що є ще одна причина, чому Кремль міг скасувати ходу «Безсмертний полк» – Москва побоюється, що росіяни вийдуть з портретами не тих родичів, які загинули у Другій світовій війні, а тих, що загинули під час війни проти України. За американськими і британськими оцінками, російські сили могли втратити в Україні до 200 тисяч бійців лише за останній рік.

В Україні змагаються, чий дрон долетить до Кремля

Раніше цього місяця британське спеціалізоване видання Forces.net повідомило, що в Україні стартував конкурс розробників безпілотників на посадку дрона на Червоній площі в Москві під час параду 9-го травня.

Як повідомило британське видання, співзасновник українського інтернет-банку Monobank і виробник розвідувальних безпілотників «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв приз виробнику безпілотників, який посадить безпілотник в центрі Москви, де має проходити військовий парад.

«Сподіваюся, що ця сума буде справедливо розподілена між виробником і військовими операторами, які успішно виконають завдання, і буде спрямована на вдосконалення БПЛА», – написав Яценко.

Він зазначив, що безпілотник «Довбуш» також здійснить політ до російської столиці, але буде виключений з конкурсу.