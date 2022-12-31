Кадиров «випадково підтвердив майбутню другу хвилю мобілізації» - ISW

Західні військові експерти кажуть, що нова хвиля мобілізації до російської армії, яку очікують у Росії, і про яку попереджають в Україні, найімовірніше, відбудеться, але вона «не виправить недоліків російської армії».

Аналітики Інтститу вичення війни (ISW) вказують на те, що російські та українські джерела обговорюють «імовірну та неминучу другу хвилю мобілізації». Вони зазначають, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров під час прес-конференції 29 грудня «випадково підтвердив майбутню другу хвилю мобілізації», коли заявив, що Чечня перевиконала мобілізаційні вимоги на 254%, і тому жителі Чечні не будуть мобілізовані у другій хвилі мобілізації.

Також ISW наводять слова начальника Головного розвідувального управління (ГУР) України Кирила Буданова, який заявив в інтерв'ю BBC, що російська влада ухвалила рішення розпочати чергову хвилю мобілізації 5 січня або, можливо, 9 січня.

Окремо ЗМІ повідомляють, що 30 грудня у відеозверненні до громадян Росії, міністр оборони України Олексій Резников попередив що керівництво Росії готує нову хвилю мобілізації та планує протягом тижня закрити кордони. Звертаючись до потенційних призовників російською мовою, міністр попередив їх, що «за боєм курантів» вони «можуть не почути стукіт у двері».

«Я точно знаю, що у вас залишився приблизно тиждень, перш ніж у вас залишиться якийсь вибір», – сказав Резніков у зверненні, яке він записав російською мовою.

Український міністр сказав, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Вінн додав, що у Білорусі також будуть закриті кордони.

Тож попри те, що високопоставлені чиновники Кремля неодноразово спростовували заяви про другу хвилю мобілізації, останній раз це сталося 21 грудня, ISW вважає, що друга хвиля мобілізації відбудеться, але вона «не виправить недоліки російської армії». Як вважають аналітики, Кремлю протягом тривалого часу не вдається організувати стратегічне планування, а тому ця мобілізація не буде підкріплена відповідним навчанням персоналу і зброєю.

«Польові гауптвахти». Суворі покарання для тих, хто відмовляється воювати

Як зауважують аналітики, паралельно з наповненням армії живою силою, російська влада намагається змусити воювати призовників, які не мають достатньої мотивації. Дослідники ISW кажуть, що на це спрямований новий указ президента Росії Володимира Путіна, який «узаконює суворе покарання російських військовослужбовців, які вчинили злочини проти російських військових, шляхом створення «польових гауптвахт».

Російська служба Бі-Бі-Сі 29 грудня повідомила, що Міністерство оборони (МО) Росії розробило та оприлюднило проект указу президента, який дозволить появу в'язниць для військовослужбовців у районах бойових дій.

Згідно з проектом указу, можна буде помістити військових, що провинилися, в ізольовані «польові гауптвахти». Зазначається, що ці об'єкти мають бути спроектовані так, щоб умови в них не були гіршими, ніж інші камери військового утримання.

Повідомляється, що указ забороняє створювати гауптвахти в підземеллях, підвалах, які не мають вікон і належної вентиляції, різних контейнерах і ямах «за винятком випадків, пов’язаних із збереженням життя військовослужбовців».

ISW не вдалося знайти опублікований проект цього президентського указу. Але, як повідомляє російський сайт розслідувальної журнлаістики «Важные истории» з посиланням на Telegram-канал "ЧТД", документ з'явився на сайті федерального порталу проектів нормативних правових актів.

У російській армії гауптвахти скасували 2002 року, а потім повернули 2006-го. Як уточнюють російські опозиційні ЗМІ, військових на гауптвахту відправляє не командир, а гарнізонний суд. Польових гауптвахт у російському війську досі не було, хоча російські ЗМІ повідомляють, що близько десятка польових в'язниць для військових вже з'явилися на окупованих територіях України, у так званих «ЛНР» і «ДНР», переважно вони облаштовані у підвалах.

Серед солдатів, що повертаються з війни в Україні, зростає збройне насильство

Як на початку грудня повідомило незалежне російське інформаційне видання The Moscow Times, російські солдати, які повертаються з українського фронту до Росії, мають проблеми з інтеграцією в російське суспільство. Вони не отримали належної підтримки психічного здоров’я, незважаючи на заяви уряду, що протягом тридцяти днів після демобілізації вони мають отримати медичну та психологічну реабілітацію. Ці повідомлення підтверджують і російські організації з допомоги військовим, зауважує ISW.

У публікації The Moscow Times цитує російську групу підтримки під назвою «Ветерани війни», яка вважає, що російський уряд «покинув і забув своїх ветеранів інших недавніх воєн, і, схоже, ветеранам ниншньої війни навряд чи буде краще».

Як нагадують дослідники ISW, раніше вони вже повідомляли про те, що російський уряд не виплачує зарплати своїм військовим, не надає земельних ділянок ветеранам конфлікту в Україні та не забезпечує основні потреби російських військ.

Також російські правозахисники повідомляють, що почастішали випадки насильницьких нападів у Росії за участю військових, які повернулися з війни. Як повідомила у розмові з Російською службою «Голосу Америки» голова фонду «Русь сидяча» Ольга Романова, навіть за офіційною російською статистикою МВС, зросла збройна злочинність у прикордонних областях.

«І зрозуміло, чому – абсолютно безконтрольний оборот зброї», – каже правозахисниця. Вона додає, що її організації відомо про «випадки, коли втікачі-«вагнерівці» починають розстрілювати поліцейські патрулі, як це було в Ростовській області, у місті Шахтинську».

З’являються і повідомлення про побутове насильство за участю російських військових, що повернулися з війни проти України. Як повідомила гаезта Washington Post з посиланням на російського військового блогера, російський ветеран у Петрозаводську застрелив свою дружину після повернення до Росії з України, та сам викликав поліцію.

Як кажуть фахівці ISW, незважаючи на те, що проблеми з реінтеграцією солдатів, що повернулися з війни, мають багато інших країн, відсутність матеріальної підтримки та уваги до цього питання з боку російських офіційних осіб може стати ще одним джерелом внутрішнього конфлікту в Росії, адже війна триває.