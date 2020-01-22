Президент Польщі звинувачує Росію в історичній брехні і бойкотує форум Голокосту в Ізраїлі

Міжнародні заходи з нагоди 75-річчя звільнення нацистського концентраційного табору Аушвіц затьмарені суперечкою Польщі та Росії.

Польський президент Анджей Дуда звинуватив російського президента Володимира Путіна у пост-сталіністському ревізіонізмі, заявивши, що Москва свідомо поширює неправду про минуле.

Варшава обурено реагує на неодноразові заяви Путіна та інших російських представників, що перекладають на поляків співвідповідальність за спалах Другої Світової війни.

Якщо Путін вирішить повторювати свої заяви, Польща не мала б можливості реагувати на його слова.

Москва натомість виправдовує роки співпраці Сталіна з Гітлером і применшує значення фактичного розподілу східної Європи між нацистською Німеччиною та комуністичним Радянським Союзом за умовами пакту Молотова - Ріббентропа підписаного 23 серпня 1939 р.

1 вересня 1939 року Німеччина почала вторгнення у Польщу, і майже одразу - 17 вересня з протилежного боку польський кордон перейшли радянські війська.

Дуда відмовився їхати на церемонії 23 січня у меморіальному комплексі Яд Вашем в Єрусалимі, поскаржившись, що на зібранні буде мати слово президент Росії, але там не було передбачено виступу президента Польщі.

Також президент Литви Гітанас Наусєда скасував свою участь у церемонії в Єрусалимі без офіційних пояснень.

Але литовський президент та інші лідери будуть брати участь у меморіальних заходах 27 січня на півдні Польщі, де в часи нацистської окупації були розташовані табори комплексу Аушвіц - Біркенау.

Російського президента Путіна на польських церемоніях не буде, хоча Москва наголошує, що саме Російська федерація є спадкоємицею Радянського Союзу і Червоної армії, яка відіграла ключову роль у перемозі над Німеччиною в Другій Світовій війні.

В Ізраїлі та в Польщі вшанують пам’ять 6 мільйонів євреїв знищених у Голокості.

Президент України Володимир Зеленський планує брати участь у заходах і в Ізраїлі, і в Польщі.

Агентство Associated Press, повідомляючи про російсько-польські суперечки, подає слова польсько-канадського історика Яна Ґрабовського з Університету Оттави про те, що Путін останнім часом здійснює “цинічну фальсифікацію історії”.

Але цитований історик також додає, що польська влада, “дискредитована роками перекручень історії Голокосту, втратила довіру й легітимність у диспуті щодо цього”.

Пояснення Варшави

Офіційне повідомлення President.PL: "Президент вирішує не відвідувати форум Голокосту в Єрусалимі".

Президент Анджей Дуда у вівторок заявив, що не братиме участі у 5-му Всесвітньому форумі Голокосту в Яд Вашемі в Єрусалимі 23 січня через те, що Польщі не дозволять виступати на події. Президент заявив, що його позиція та уряду збігаються.

Анджей Дуда заявив, що не бачить причин, чому він не міг би звернутися до форуму, з огляду той факт, що виступити запропоновали президентам Росії, Німеччини та Франції, а також представникам Великобританії та США, в той час як подія відзначає 75-річчя визволення Аушвіца, табору смерті, який нацистська Німеччина побудувала та використовувала на окупованій польській території.

За словами Анджея Дуди, відсутність польського голосу під час конференції - це "фальсифікація історії".

Анджей Дуда також висловив стурбованість останніми звинуваченнями президента Росії Володимира Путіна, що Польща є співучасницею початку Другої світової війни, твердженням, що викликало обурення в Польщі та відгукнулося протестами з різних країн, включаючи послів Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів та Ізраїлю, а також польських посадовців та єврейської громади Польщі.

Якщо Путін вирішить повторювати свої заяви, Польща не мала б можливості реагувати на його слова.

Польський президент також заявив, що 27 січня, Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, є найважливішою датою вшанування жертв Голокосту. Польща проведе офіційні церемонії, що відзначають цей день на місці колишнього німецького нацистського табору смерті Аушвіц.

На події зберуться ті, хто пережили наслідки Голокосту і глави держав та урядів з усього світу, - сказав Анджей Дуда, додавши, що належну шану також віддадуть солдатам Червоної Армії, які воювали, щоб звільнити табір. "Це велика пожертва російської нації та країн колишнього Радянського Союзу", - сказав він.

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