На слуханнях щодо імпічменту експерти розійшлися у думках щодо його виправданості

Запрошені на слухання з приводу імпічменту правники розійшлися у думках з приводу обгрунтованості імпічменту президента США. Як відзначає видання The Washington Post, запрошені законодавцями експерти-правники заявили, що дії Трампа надають підстави для відсторонення його від влади, натомість експерт, запрошений республіканцями, висловив думку про відсутніть достатніх для імпічменту доказів.

Памела Карлан, професорка Стенфордської школи права, екстраполювала вимоги адміністрації США до України щодо розслідувань на внутрішню ситуацію в Сполучених Штатахю

"Уявіть - ви живете в частині Луїзіани чи Техасу, які страждають від руйнівних ураганів та повеней. Що б ви подумали, якби ваш губернатор попросив про зустріч з президентом, щоб обговорити допомогу для подолання лиха, яку виділив Конгрес. Що б ви подумали - якби цей президент сказав: “Я б хотів, аби ви зробили мені послугу. Я зустрінуся з вами і я дам допомогу для подолання лиха, але зроблю це, коли ви назвете мого опонента злочинцем", - відзначила Карлан.

Свідчення Карлан були підтримані демократами, але у Республіканській партії відзначили, що у минулому Карлан чітко висловлювала своє несхвалення Трампа і тому не може вважатись бестороннім свідком. Республіканці також вказали на ознаки упередженості ішних експертних свідків, викликаних демократами.

"Демократи намагаються використати трьох професорів-лібералів, щоб скасувати вибір, зроблений на президентських виборах 63-ма мільйонами американців: Карлан виступала проти адміністрації Трампа у суді; Герхардт працював на президента Клінтона та демократів у Сенаті США; Фельдман критикував президента Трампа і роками закликав до імпічменту", - твітує офіційна сторінка Республіканської партії США у Twitter.



У Twitter також звернували увагу на те, що Карлан свого часу публічно заявила, що перейшла вулицю, щоб проходити поруч із готелем Трампа у Вашингтоні. У ході слухань у середу Карлан також згадала 13-річного сина президента США Беррона Трампа. Республіканці побачили у цьому докази її упередженості щодо президента США. "Я приведу приклад, який показує вам відмінність між ним та королем, який полягає у тому, що Конституція не визнає шляхетних титулів. Президент США може назвали свого сина Берроном, але він не може зробити його бароном", - заявила правниця у ході слухань. Упередженість закинули і професору-правнику з Університету Джорджа Вашингтона Джонатану Тарлі, якого запросили на слухання республіканці. У ході свідчень Тарлі заявив про "заниження стандартів" щодо імпічменту. "Мене непокоїть заниження стандартів імпічменту, щоб підлаштувати їх під нестачу доказів та надлишок гніву. Я переконаний, що цей імпічмент не лише не відповідає стандартами попередніх імпічментів, але й створить небезпечний прецедент для наступних", - відзначив Тарлі.

Тарлі також заявив про відсутність доказів перешкоджання правосуддю з боку Трампа і висловив зауваження з приводу поспіху, з яким розглядається питання про імпічмент.

Як і у випадку із Карлан, нинішні свідчення Тарлі порівняли із його заявами у минулому.

"У 2014-му році Тарлі назвав міфом те, що для імпічменту необхідно скоїти злочин, який карається законом: "Існує досить висока планка щодо підстав, які можна вважати достатніми для імпічменту, але загалом це не має бути вчинок, за який можуть бути висунуті офіційні звинувачення", - нагадує про минулі заяви правника оглядач Алекс Говард.

Окремі оглядачі також назвали Тарлі упередженим.

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