Перевага НАТО над Росією "скоротилася" - голова Об'єднаного комітету начальників штабів США

В умовах, коли Росія набирає військову силу Росії, НАТО повинно зробити все, щоб кожне рішення, прийняте альянсом зараз і у майбутньому, ґрунтувалося на стратегії. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.

Підводячи підсумки дискусії на засіданні Військового комітету НАТО 15 вересня в Словенії, Данфорд заявив, що альянс втрачає перевагу над Росією.

Росія – конкурент, і перевага НАТО над Росією, яка відроджується, скоротилося.



«Росія – конкурент, і перевага НАТО над Росією, яка відроджується, скоротилося», – заявив генерал в інтерв'ю у Міністерстві оборони у вівторок.

Данфорд заявив, що глави оборонних відомств «розуміють це», і тому альянс схвалив в травні нову стратегію.

«Ми вносимо узгодженість в процеси планування, які відбуваються в рамках НАТО, і колективні зусилля з розвитку потенціалу», – сказав Данфорд, коментуючи широку концепцію альянсу в області оборони і стримування.

За його словами, засідання в Любляні було «продовженням зусиль щодо практичної реалізації військової стратегії альянсу».

«Ситуація багато в чому схожа на становище в США. Ми не стикалися з серйозною конкуренцією в 1990-х роках, і тепер потрібно приймати набагато більш продумані рішення в процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепцій і стратегії - саме це має бути в центрі уваги », – сказав Данфорд.

Він зазначив, що альянс досяг прогресу в підтримці «360-градусної безпеки» в рамках нової стратегії і мінливого середовища.

НАТО повинен підтримувати надійне стримування, і саме це робить США у тісній координації з нашими союзниками.



Напередодні пані посол США в НАТО Кей Хатчинсон заявила, що Росія роками розгортала ракети з порушенням договору про РСМД і продовжує загрожувати Європі. "НАТО повинен підтримувати надійне стримування, і саме це робить США у тісній координації з нашими союзниками", – заявила Хатчинсон.

Сенатор від штату Флорида Рік Скотт у твіттері прокоментував купівлю Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400, зазначивши, що така угода розширює можливості впливу Росії.

"Купівля Туреччиною російської ракетної системи протиповітряної оборони С-400 є проблемою національної безпеки і відкриває двері для впливу Росії. Я закликаю адміністрацію застосувати санкції проти Туреччини, коли вони підривають мету НАТО: захисту свободи та демократії".

Нагадаємо, раніше цього місяця Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що США "не можуть стояти осторонь, поки авторитарні країни намагаються переробити глобальне середовище безпеки на свою користь за рахунок інших".