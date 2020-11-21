Нідерланди посилюють кібербезпеку після того, як журналіст підключився до таємної оборонної конференції ЄС

Цей інцидент став причиною для занепокоєнь в плані кібербезпеки

Журналіст нідерландського видання RTL Nieuws Даніель Верлаан зміг підключитись до таємної відеоконференції міністрів оборони ЄС. Йому вдалось це зробити після того, як нідерландська міністерка оборони випадково опублікувала частину конфіденційної інформації у своєму Twitter.

Як повідомляє Politico, зустріч міністрів оборони стосувалась обговорення засекреченого документа щодо загроз перед ЄС. На нараді були присутні всі 27 міністрів країн-членів ЄС. Після того, як Верлаан приєднався до зустрічі, він почав усміхатись і махати міністрам. Його появу зустріли сміхом.

Попри це, верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель спитав: “Ви знаєте, що увірвались на секретну конференцію?” Журналіст відповів ствердно, але перепросив і сказав, що йому шкода. Всього Даніель Верлаан провів на таємній нараді декілька хвилин. Після його втручання конференцію закінчили з міркувань безпеки.

Як повідомляє RTL Nieuws, Даніелю Верлаану вдалось отримати доступ до таємної наради після того, як міністерка оборони Нідерландів Анк Бійлевельд випадково опублікувала фото, на якому можна було побачити логін та частину пін-коду для віртуальної зустрічі. Після декількох спроб, пін-код вдалось відгадати - адже на фотографії було 5 із 6 необхідних цифер.

Такий злам є незаконним, про нього буде повідомлено відповідним органам

Цей інцидент став причиною для занепокоєнь в плані кібербезпеки. “Такий злам є незаконним, про нього буде повідомлено відповідним органам”, - прокоментувала ситуацію речниця Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Своєю чергою прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до уряду з проханням уважніше ставитись до захисту від потенційних кібератак. “Це демонструє, наскільки обережними ви маєте бути з такого роду зустрічами. Потрібно бути обережними. Єдиним наслідком цього було те, що міністерка Бійлевельд вказала іншим міністрам, наскільки пильними потрібно бути”, - сказав Марк Рютте.

Своєю чергою в прес-службі міністерства оборони Нідерландів прокоментували, що це було “дурною помилкою”.

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