США не побачили ознак іноземного втручання у вибори, розвінчують чутки навколо процесу голосування

Немає жодних свідчень втручання іноземної держави у підрахунок голосів на виборах в США, заявив чиновник з американського Міністерства внутрішньої безпеки.

Директор Агентства з кібербезпеки і захисту інфраструктури Крістофер Кребс заявив, що у влади «немає свідчень того, що іноземний противник був здатний перешкодити американцям проголосувати або змінити результати голосування».

Сайт Агентства США з кібербезпеки і захисту інфраструктур​и також розвінчує чутки з приводу виборів. Серед таких опинились і твердження про те, що на дільницях виборцях буцімто видавали деяким виборцям ручки, використання яких призводило до нівелювання бюлетеня. Сайт також розвінчує чутки про вади у перебігу підрахунку голосів, здатність хакерів вплинути на їх підрахунок, можливість погроз і тиску виборцям, тощо.

"Оманлива інформація та дезінформація можуть підірвати довіру громадськості до виборчого процесу та до нашої демократії", - відзначає сайт агентства.

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