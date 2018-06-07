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Загадкова хвороба серед дипломатів США на Кубі поширилася на Китай

  • Голос Америки
Вхід до консульства США в Гуанчжоу

Державний департамент США повернув до Америки групу дипломатів з китайського міста Гуанчжоу через занепокоєння про таємничу хворобу, що нагадує пошкодження мозку і від якої вже постраждали урядові співробітники США на Кубі.

Про це повідомила речниця Держдепу Гедер Науерт.

Після отримання підтвердження, що один урядовий посадовець "постраждав від медичного інциденту" в місті на півдні Китаю, Держдеп направив команду з діагностики до співробітників консульства США в місті та членів їх сімей, йдеться в заяві Дежрдепу.

"В результаті діагностики, департамент направив низку осіб до США для подальшої перевірки та загальної оцінки симптомів та результатів", - заявила Науерт.

"Професіонали-медики продовжать повну оцінку і визначать причину та симптоми, а також те, наскільки результати співпадають з симптомами, раніше виявленими серед співробітників уряду", - додала вона.

За повідомленнями The New York Times, Державний департамент евакуював щонайменше двох американців, які захворіли після того, як почули дивний шум в Китаї.

Минулого року, у 24 співробітників уряду США та членів сімей американських дипломатів на Кубі виявили симптоми схожі на струс мозку, або невелику травму мозку, повідомляє Державний департамент. Цей випадок посилив напруження між країнами – колишніми супротивниками в "холодній війні".

У своїй заяві Державний секретар Майк Помпео наголосив, що департамент створив робочу групу минулого місяця, щоб "координувати міжвідомчу реакцію на непояснені інциденти в сфері охорони здоров’я".

"Точну причину шкоди для здоров’я персоналу і чи існує спільна причина, ще не було встановлено", - заявив Помпео.

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