Понад 100 дипломатів ООН залишили залу під час виступу Лаврова у Раді з прав людини

У Раді з прав людини ООН під час виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова у вівторок понад сто учасників засідання демонстративно вийшли з зали на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

Постійна представниця України у цій Раді Євгенія Філіпенко назвала цю колективну акцію “чудовою демонстрацією підтримки українців у боротьбі за їхню незалежність”.

Серед тих, хто залишив зал, були представники США, Євросоюзу, Великої Британії, Канади. Загалом, дипломати із приблизно сорока країн світу.

Слухати виступ глави російської дипломатії залишилося лише кілька людей, серед яких - дипломати із Сирії, Венесуели та Китаю, а також посол РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатилов, який раніше був заступником Сергія Лаврова.

Лавров виступав віртуально. Він пояснив це тим, що влада Євросоюзу заблокувала йому можливість вилетіти з Росії.

Представниця США у Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор наголосила: “Ця агресивна російська війна матиме глибокі наслідки для [ситуації з] правами людини в Україні та в Росії, і лідери Росії відповідатимуть за це”.

Екстрена нарада Ради ООН з прав людини призначена на найближчий четвер. На ньому розглядатиметься поданий Києвом проект резолюції, що передбачає міжнародне розслідування порушень, що стане "важливим кроком , який забезпечить відповідну документацію подій та притягнення до відповідальності".