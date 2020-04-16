На британські ферми терміново літаками везуть робітників зі східної Європи

Британські агрогосподарства та ферми в Німеччині змушені фрахтувати літаки для сезонних робітників зі Східної Європи.

15 квітня до лондонського аеропорту Стенстед прибув перший спеціальний літак з Румунії, яким привезли 150 робітників для британських ферм, де катастрофічно бракує рук для збору ранніх овочів та ягід.

Авіакомпанія Air Charter Services підтвердила, що має замовлення принаймні на 6 рейсів, щоб перевезти 450 людей.

Британський уряд минулого тижня постановив, що працівники сільського господарства належать до галузей життєзабезпечення, яких не стосуються карантинні обмеження.

...Це може бути важка праця, з раннім початком тривалого робочого дня, деколи, в умовах поганої погоди.

Британська національна фермерська спілка вважає, що загалом на сезонні роботи для збору врожаю потрібно до 70 тисяч працівників.

Румунія спеціально скасувала заборону на пересування, щоб дозволити своїм громадянам виїжджати на роботу в інші країни.

Упродовж останніх тижнів близько 1 тисячі сезонних робітників перевезли літаками з Болгарії до Німеччини.

Новина про завезення робітників зі Східної Європи до Британії привабила окрему увагу, бо прихильники виходу країни з Європейського Союзу заявляли, що Брекзит має покласти край масовій трудовій імміграції і допоможе забезпечувати робочими місцями насамперед британців.

До кінця 2020 року у відносинах Британії з Євросоюзом ще діють закони про свободу пересування громадянам ЄС.

Але Брекзит вже призвів до зменшення імміграції з ЄС, а карантинні обмеження у зв’язку з коронавірусом майже зупинили пасажиропотоки.

Британська організація Concordia та інші оголосили кампанію набору на сезонну роботу під гаслом “Нагодуй країну”.

“У зв’язку з пандемією коронавірусу британські ферми потерпають від браку сезонних робітників для збирання і пакування фруктів та овочів. Ми закликаємо робітників подавати заяви на оплачувану працю на місцевих фермах”, - повідомляє Concordia.

Заявників застерігають, що “робота не фермах може бути нелегкою - це може бути важка праця, з раннім початком тривалого робочого дня, деколи, в умовах поганої погоди”.

Concordia повідомляє, що заповнила свої вакансії на квітень і тепер набирає людей на травень, “коли починається найбільше весняних робіт”.

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