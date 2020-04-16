Коронавірус на французькому атомному авіаносці

У Франції уряд оприлюднив інформацію про масове зараження військових моряків на атомному авіаносці “Шарль де Ґолль” та на супровідних кораблях.

Уряд повідомив, що аналізи 1 767 моряків виявили 668 інфікованих.

"Зараз у лікарні перебувають близько 20 службовців. З них один - в реанімації у стабільному стані”, - цитує слова офіційного речника Еріка Лаво французькій радіостанції RMC агентство Reuters.

Авіаносець нещодавно у Балтійському морі брав участь у навчаннях флотів країн північної Європи, але повернувся до порту базування в Тулоні на два тижні раніше плану, коли там виявили кілька десятків осіб з симптомами коронавірусу.

Екіпаж “Шарля де Ґолля” включно з пілотами літаків та гелікоптерів зараз перебуває на карантині на своїй базі.

Командувач французьким флотом оголосив розслідування.

Авіаносець “Шарль де Ґолль” 21 січня був відряджений у східну частину Середземного моря для підтримки військових операцій проти ісламістів у Сирії та Іраку, а згодом перебував у акваторіях Атлантичного океану та Балтійського моря.

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