Експерт у США розповів на що підуть 150 мільйонів виділені "Укрзалізниці"

Підкріплений $110 млн від «Укрзалізниці», цей кредит піде на закупівлю 6500 вантажних вагонів. Оновлення рухомого складу українських потягів вкрай необхідне

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив «Укрзалізниці» кредит у розмірі $150 млн. Гроші підуть на оновлення українських потягів.

Про це ще 4-го липня повідомив екс-заступник міністра фінансів Артем Шевалев. Також, за його словами, кредит надано на ринкових умовах без державної гарантії.

Разом з донорами ЄБРР, ми підтримуємо модернізацію публічного транспорту в Україні

«Підкріплений $110 млн від «Укрзалізниці», цей кредит піде на закупівлю 6500 вантажних вагонів. Оновлення рухомого складу українських потягів вкрай необхідне» - заявляє експерт аналітичного центру "Атлантична Рада" Андерс Аслунд.

Цього року інвестиції в «Укрзалізницю» складуть більше $1 млрд.

«Разом з донорами ЄБРР, ми підтримуємо модернізацію публічного транспорту в Україні», - відзначає офіційний Twitter ЄБРР.

Також ЄБРР заявляє на своїй сторінці в соцмережі, що його інвестиції в український транспорт зменшать споживання електроенергії модернізованим тролейбусним парком на 40%, що призведе до зменшення забруднення атмосфери.

Протягом останніх 10 років Україна витратила майже $16 млрд на держбанки без урахування грошей, переданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Раніше керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж критикував українську позицію по державних банках.

«Забагато грошей передано відомим позичальникам, які не платять» - говорить Маліж.

За його словами, протягом останніх 10 років Україна витратила майже $16 млрд на держбанки без урахування грошей, переданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Україні потрібен закон про державні банки» - підкреслював Маліж.

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