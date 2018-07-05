Трампу підготували пам'ятку з 5 пунктів до саміту НАТО та зустрічі з Путіним. Перші 2 - про Україну

Аналітичний центр Heritage Foundation, який називають близьким до Адміністрації США, підготував спеціальну пам'ятку щодо позиції Америки стосовно НАТО, України та Росії.

Пам'ятку адресовано президенту США напередодні його робочої поїздки до Європи, де Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО та проведе зустріч із президентом Росії Путіним.

"Ось що треба пам'ятати перед мандрівкою Дональда Трампа до Європи:

- Росія це агресор, а Україна - жертва.

- Крим належить Україні.

- Війська США та НАТО у Європі служать національним інтересам США.

- Європейці повинні витрачати більше на оборону.

- Дії Путіна вказують на те, що йому не можна довіряти."

Про це йдеться у твіті аналітичної організації, в якому центр позначив і Дональда Трампа, який активно користується даною соцмережею.

Зустріч президентів США та Росії відбудеться 16-го липня у Гельсінкі. Численні оглядачі вказують, що Трамп має серйозно підготуватись до спілкування із президентом Росії, щоб гарантувати що саміт сприятиме інтересам США.

Критики закидають президенту надмірну довірливість та звертають увагу на те, що його особиста риторика щодо Росії та Путіна відрізняються від дій його Адміністрації.

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