З Путіним Трамп говоритиме про «шкідливу діяльність» Росії – посол США у Москві

Президент не зніматиме з Росії відповідальність за її шкідливу діяльність

Президент США Дональд Трамп обговорюватиме «шкідливу діяльність» Росії під час саміту з лідерами НАТО та на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі. Про це заявив посол США у Росії Джон Хантсман.

«Президент вірить, що покращення стосунків з Росією піде на користь і США, і Росії, але м’яч насправді знаходиться на російському полі і президент не зніматиме з Росії відповідальність за її шкідливу діяльність» - заявив посол США в Росії Джон Хантсман.

Ми дуже уважно будемо стежити за ситуацією, але мир завжди вартий зусиль

«Ми дуже уважно будемо стежити за ситуацією, але мир завжди вартий зусиль» - додає Хантсман.

Зустріч президентів США та Росії має відбутися 16-го липня у Гельсінкі. За словами самого Дональда Трампа у ході зустрічі ймовірно будуть підняті в тому числі питання війни у Сирії та України.

Нагадаємо, що колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер побоюється, що зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі не покращить відносини між країнами, а сам Дональд Трамп може надто довірливо поставитись до заяв Володимира Путіна.

За словами Пайфера, «відносинам між США та Росією не завадить покращення... Але Трамп має бути сфокусованим та дисциплінованим».

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