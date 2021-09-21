Росія відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка каже Європейський суд з прав людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що Росія несе відповідальність за смерть Олександра Литвиненка, який загинув у Лондоні 2006 року внаслідок отруєння радіоактивною речовиною полоній-210.

Російський уряд не подав жодного іншого задовільного пояснення подій, яке було б противагою висновкам розслідування у Великій Британії.

Рішення було ухвалене за результатами позову Марини Литвиненко - вдови загиблого, який жив з сім'єю у Великобританії, отримавши політичний притулок 2001 року.

«Суд зокрема дійшов висновку про переконливе припущення, що отруюючи Литвиненка, вбивці діяли у якості агентів російської держави», - сказано у повідомленні ЄСПЛ.

Згідно з постановою Росія повинна виплатити позивачці відшкодування 100 000 євро ($117 000), а також 22 500 євро ($26 400) за судові витрати, але суд не задовольнив вимогу про накладення на Росію «карального» штрафу.

Рішення суду наголошує, що «російський уряд не подав жодного іншого задовільного пояснення подій, яке було б противагою висновкам розслідування у Великій Британії».

Розслідування британської поліції вказало на підозрюваних вбивць, які перебувають в Росії, а судове дізнання 2016 року у Лондоні дійшло висновку, що вбивство було «напевне схвалене» президентом Росії Володимиром Путіним.

Британська і міжнародна преса широко повідомила, що Олександр Литвиненко співпрацював з державними відомствами Великої Британії, Іспанії та Італії, допомагаючи розслідувати діяльність російських спецслужб та російської організованої злочинності у Європі.

Британські слідчі вказали на докази, згідно з якими Литвиненка отруїли колишній службовець КДБ Андрій Луговий та інший росіянин Дмитрій Ковтун, додавши отруту в чай жертві під час зустрічі в Лондоні.

Луговий та Ковтун завжди відкидали звинувачення, і Луговий натомість поширював припущення, що Литвиненка могли вбити британські спецслужби.

Росія офіційно відмовилася видати підозрюваних Великій Британії пославшись на те, що її закони забороняють видавати громадян для суду в інші країни.

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