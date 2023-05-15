Як держборг США може вплинути на допомогу Україні - коментарі законодавців

Президент США та лідери Конгресу планують вдруге обговорити збільшення ліміту держборгу у вівторок, 15-го травня. Джо Байден має зустрітись в Білому Домі зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джеффрісом.

"Ті самі республіканці в Палаті представників, які намагаються оголосити дефолт через Держборг США, стверджують, що ми більше не повинні підтримувати Україну".

Ця зустріч мала відбутись іще минулої п’ятниці, 12-го травня, але її перенесли, щоб продовжити перемовини. Представники Адміністрації та Конгресу заявили в неділю, що найвирогіднішим варіантом зустрічі є вівторок. У середу Байден планує відлетіти в Японію на саміт G7, що залишає небагато часу до дедлайну, в четвер 1-го червня.

Розмовляючи із журналістами в неділю, Байден сказав, що сподівається на угоду з республіканцями. «Я залишаюсь оптимістом, тому що я народився оптимістом. Але я дійсно думаю, що є бажання досягти згоди, як з їхнього, так і з нашого боку. Думаю, ми зможемо це зробити».

Водночас спікер Маккарті був песимістичнішим у розмові з журналістами в будівлі Капітолію в понеділок: "Я все ще думаю, що наші погляди дуже розходяться. Вони (демократи - ред.) хочуть зробити вигляд, наче вони беруть участь у перемовинах, але це не так. Вони не ставляться до цього серйозно".

Як ситуація із держборгом США може вплинути на допомогу Україні?

Ситуація із державним боргом США може вплинути на ситуацію в Україні щонайменше двома способами. По перше, загроза дефолту може негативно позначитись на ролі США в протистоянні світовим автократіям та може підштовхнути Путіна діяти більш активно у війні. Про це заявляла як міністерка фінансів США Дженет Єллен, так і американські експерти, зокрема, колишні очільники Пентагону - Леон Панетта та Чак Гейґел.

"Коли ми пропонуємо скорочення витрат, це не включає національну оборону, це також не включає наші оборонні зусилля для народу України".

По друге, вимоги республіканців щодо скорочення витрат можуть задіти допомогу, яка надається Україні. Невелика, але достатньо гучна, група крайніх правих республіканців неодноразово виступала за скорочення або повне припинення допомоги Києву. Голос Америки запитав американських законодавців про таку імовірність.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Крис Мерфі наголошує, що дефолтом погрожують ті самі республіканці, що виступають проти оборонної підтримки Києва.

"Мене дуже хвилює, що ті самі республіканці в Палаті представників, які намагаються оголосити дефолт через держборг США, також стверджують, що ми більше не повинні підтримувати Україну. Існує очевидна небезпека, що перемовини, які вони ведуть щодо виплати боргів американським народом, закінчаться тим, що постраждає оборона України", - заявив сенатор Мерфі журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій.

Натомість конгресмен-республіканець від штату Південна Кароліна, а також голова Гельсінської комісії США, який традиційно підтримує Україну, Джо Вілсон стверджує, що допомога Україні є частиною національної оборони США, тому вона не підпадає під вимоги республіканців про скорочення витрат.

"Щороку у нас виникають суперечки щодо боргового ліміту. Ті з нас, хто є республіканцями, хочуть скоротити державні витрати. Але ми також вважаємо, що однією із головних функцій уряду є надання послуг, які ми не можемо виконати самостійно. Зокрема, це стосується національної оборони. І тому, коли ми пропонуємо скорочення витрат, це не включає національну оборону, це також не включає наші оборонні зусилля для народу України. І знову ж таки, український народ довів, що вони гідні підтримки, щоб протистояти діям військового злочинця Путіна", - каже конгресмен Джо Вілсон українській службі Голосу Америки.

"Знайдуться люди, які захочуть зменшити витрати США скоротивши допомогу Україні. Але я не думаю, що це буде більшість".

Про непохитну двопартійну підтримку України наголосили також співголови комітету Сенату з асигнувань. Сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз та сенатор-демократ Брайан Шатц.

"На цих слуханнях (розгляд проекту бюджету на 2024 рік для Міноборони США) ми почули кілька запитань про нашу підтримку України. Це хороший знак, тому що він вказує на те, що Конгрес все ще підтримує Україну на двопартійному рівні. Я особисто безмежно захоплююсь українським народом та президентом Зеленським. Я мала честь відвідати Україну в травні минулого року, і моя особиста підтримка залишається міцною як ніколи", - наголошує республіканка Сьюзен Коллінз.

"Я не думаю, що Україна знаходиться на розгляді щодо скорочень видатків. Очевидно, демократи та республіканці регулярно сперечаються щодо таких речей, розміру та масштабів держбогу, але наша двопартійна підтримка України залишається непохитною", - вважає демократ Брайан Шатц.

Водночас конгресмен-демократ від штату Теннессі Стів Коен вважає, що попри ризики можливих закликів скоротити борг коштом зменшення допомоги Україні, більшість республіканців підтримує Київ і не пропустить такі ініціативи на голосуванні.

"Є чимало республіканців, які рішуче підтримують Україну... але є і голосна, бездумна група республіканців, яка, здається, більше зацікавлена в Росії, ніж в суверенітеті України", - коментує конгресмен журналістці Голосу Америки.

"Знайдуться люди, які захочуть зменшити витрати США, скоротивши допомогу Україні. Але я не думаю, що це буде більшість. Я думаю, що ми зможемо винести це на голосування і узгодити це питання. Є відповідальні республіканці, яких варто враховувати. Це республіканці Ейзенхауера, республіканці Рокфеллера або просто традиційні республіканці", - додав конгресмен Стів Коен.

Оглядачі вказують на роль спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, який, хоча і засвідчив свою підтримку допомозі України, однак, як пише CNN, не готовий вступати в суперечку з радикальним крилом республіканців, що виступають проти допомогти Україні, а також за скорочення витрат разом із підвищенням боргового ліміту.