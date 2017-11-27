Незважаючи на криваву атаку, послідовники суфізму планують відзначити день народження Мухаммеда

Послідовники суфійського ісламу в Єгипті кажуть, що вони готуються до щорічного відзначення дня народження пророка Мухаммеда, не зважаючи на масове вбивство молільників у мечеті на Синайському півострові. В результаті атаки загинуло 305 молільників і 128 отримали поранення.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за атаку, що сталася в п’ятницю під час молитовного зібрання послідовників суфійського ісламу в мечеті аль-Равда у поселенні, що має таку ж назву. Жертвами стали прихильники містико-аскетичної течії в ісламі, яких екстремісти вважають єретиками.

Вони кажуть, що відзначатимуть день народження Мухаммеда наступної п’ятниці по всій країні, а також у каїрській мечеті аль-Гуссейна, яка є одним із найбільш відомих місць у Єгипті.

На доручення президента Абделя Фаттах аль-Сісі, в Єгипті проголошено триденну жалобу з приводу вбивства, яке сталося в час, коли імам мав розпочати проповідь. Вигукуючи «Бог великий», приблизно 25-30 екстремістів відкрили вогонь і почали жбурляти гранати у групу приблизно 500 молільників у мечеті.

У телевізійному зверненні до народу президент обіцяв вдатися до «брутальної сили» проти нападників, які втекти з мечеті, стріляючи у медичних працівників, які прибули машинами, щоб надати допомогу жертвам атаки.

Через кілька годин після промови президента єгипетські збройні сили повідомили, що літаки вдалися до заходів проти терористів і встановили місце перебування машин, які були використані під час атаки, вбиваючи екстремістів.

Одна з осіб, яка вижила атаку в мечеті, сказала, що молільники лежали на підлозі, тримаючи голову вниз. Хто підняв голову, того застрелили». Нападники спочатку стріляли хаотично, але підзніше підбирали жертв.

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