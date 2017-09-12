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Агресія Росії є загрозою для всіх країн ОБСЄ - посол США Козак

  • Голос Америки
Посол Майкл Козак

"Агресія Російської Федерації проти України брутально відкидає принципи Гельсінської угоди", - заявив посол Майкл Козак, голова делегації США на засіданні ОБСЄ в Варшаві, присвяченому захисту прав людини.

Він відзначив, що 10 000 людей загинуло і 24 000 було поранено в результаті агресії. Близько 1,7 млн українських громадян мали полишити свої оселі.

Незважаючи на напади, народ України стійко утверджує свою гідність та прагнення добробуту через посилення інтеграції з Європою
посол Майкл Козак

"Квазі-російські сили в Донецьку та Луганську, яких Росія силою утримує при владі, озброює та навчає, якими Росія керує та з якими разом вона проводить бойові дії – становлять загрозу і залякують місцеве населення. В Криму, російська влада переслідує кримських татар, етнічних українців та тих, хто протистоїть окупації", - йдеться в заяві посла Козака.

"Незважаючи на напади, народ України стійко утверджує свою гідність та прагнення добробуту через посилення інтеграції з Європою", - зазначив Козак.

Тим часом, Росія через залякування та примус намагається стримати Молдову та Грузію від суверенних рішень поглибити інтеграцію з Європою, йдеться в заяві.

"Агресія Росії в Україні та Грузії, залякування сусідів та втручання до демократичних процесів країн-членів ОБСЄ становить загрозу всім країнам-членам ОБСЄ", - заявив Козак.

"Там де повага до прав людини та основоположних свобод є слабкою, чи відсутня, там, де влада відкидає підзвітність, де уряд контролює ЗМІ та придушує незалежні ідеї, там, де репресивні закони стають політичною зброєю і миролюбне прагнення змін трактується, як загроза – стабільність не є такою вже і стабільною як здається, демократичний та економічний прогрес все складніше підтримувати, і міжнародний мир є під загрозою", - наголосив Козак.

Посол Козак також відзначив, що російська агресія за кордоном іде поряд з внутрішніми репресіями проти опозиціонерів, незалежних журналістів - викривачів корупції, громадянського суспільства.

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