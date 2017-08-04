Гаряча тема у Вашингтоні: надання Україні летальної оборонної зброї - думки експертів CША

Поява на початку цього тижня в американському виданні The Wall Street Journal статті про план із надання смертоносної зброї Україні, який нібито оновив і просуває Пентагон – викликала новий виток дискусій серед прихильників та противників цього рішення. Й хоча згодом у Пентагоні відмовилися коментувати поширену журналістами інформацію – цілий ряд експертів переконує, навіть якщо обговорення надання смертоносної зброї рухається нелегко, саме про це нині думають і на Капітолійському пагорбі, й у Білому домі.

Як виглядає оновлений план Пентагона та, що він може принести Україні?

Питання полягає в тому: чи зможе Пентагон винести план із надання смертоносної зброї Україні поза межі самого Пентагону

Витік інформації про ймовірний план озброєння України смертоносною зброєю в ЗМІ експертка з питань міжнародної політики Моллі Макью називає чиєюсь відчайдушною спробою заявити публіці про наміри Пентагону, які радше за все не хочуть розглядати в Білому домі. Після посилення санкцій проти Росії в США та вимог Кремля відкликати сотні американських дипломатів у відповідь, в адміністрації Трампа не на жарт стурбовані можливістю ще більшого погіршенням стосунків із Білокам’яною. Макью каже – головне, щоб цей страх не заморозив наміри озброїти українську армію «Джавелінами» та артилерією.

«Питання полягає в тому: чи зможе Пентагон винести план із надання смертоносної зброї Україні поза межі самого Пентагону. Адже риторика, яку ми чуємо із Держдепу щодо інших питань така, що ми не хочемо робити певні речі, бо це спровокує Росію або послабить наші позиції в переговорах із нею. Я хвилююся, що вони можуть так само думати і щодо цього українського питання», - зазначає Макью.

Пентагон знає, якими є потреби українських сил

На думку експерта, позитивним є вже те, що Пентагон оновив свій план щодо надання смертоносної зброї українським військовим.

«Пентагон знає, якими є потреби українських сил. Найімовірніше, він вітає збільшення кількості озброєння, але також - надання протитанкового обладнання, артилерії, радіолокаційних станцій, засекреченого зв’язку тощо».

З Моллі Макью не погоджується аналітик Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман. Він переконаний, надання «Джавелінів» Україні запізнилося на кілька років.

Краще було б подумати про те, яку армію ми можемо допомогти Україні збудувати у середньостроковій та довгостроковій перспективі

«Минув час і військова ситуація змінилася. Тож мені здається настав момент, щоби гарно подумати над тим, яка допомога вже була надана Україні й не планувати іншу на короткий час. Адже основні бої зараз вже минули. Відтак, ймовірно нам краще було б подумати про те, яку армію ми можемо допомогти Україні збудувати у середньостроковій та довгостроковій перспективі», - вважає Кофман.

На його думку, надання смертоносної зброї Україні зараз Кремлем може бути сприйнято за ворожий сигнал. Відтак відігратися Володимир Путін здатен й завдавши більших втрат українським військам, й дошкуливши американській армії в Сирії та Афганістані.Моллі Макью втім переконана - нині для надання смертоносної зброї настав влучний момент. Навесні в Росії – президенстькі вибори. І Путіну, який сподівається бути переобраним на ще один термін, просто не вигідно затівати зараз масштабні військові дії в Україні. Адже інформація про російські втрати, говорить експертка, ледь не єдине, що може вплинути на його рейтинг.

Можливо зараз гарний час, щоб сказати Путіну, що Україна – це «не те місце, де можна влаштовувати капості»

Проте, Моллі Мекью вважає, що можливо зараз гарний час, щоб сказати Путіну, що Україна – це «не те місце, де можна влаштовувати капості».

Також експертка підкреслює, саме побоювання реакції Путіна стримували ідею надання Україні смертоносного військового обладнання ще з 2014-го року. Тоді проти цього виступав президент США Барак Обама. Однак обережність офіційного Вашингтона не зупинила російську аргресію.

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