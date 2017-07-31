Все ще вважаєте Трампа проросійським? - коментатори про план Пентагону дати Україні "Джавеліни"

Обама послідовно відмовлявся озброїти налаштованих проти Росії Українців, а Адміністрація Трампа налаштована це зробити

Позиція Адміністрації президента США Дональда Трампа з приводу можливого озброєння України є більш рішучою ніж його попередника Барака Обами, а закиди про буцімто прихильність Трампа до Росії не витримують критики. На це звертає увагу низка впливових онлайн коментаторів.

"Обама послідовно відмовлявся озброїти налаштованих проти Росії українців, а Адміністрація Трампа налаштована це зробити", - твітує сьогодні журналіст-розслідувач Ґлен Ґрінвальд.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило про підготовлений Пентагоном план надання Україні летальних оборонних озброєнь, який вже здобув схвалення Державного департаменту. Позиція президента США Дональда Трампа з приводу плану Міноборони досі невідома, звертають увагу ЗМІ.

"У Пенса (віце-президент США - прим. ГА) зараз турне по країнах, наляканих російським втручанням, а Пентагон злив таємний план надати Україні "Джавеліни", - констатує розвиток подій у понеділок журналіст The Washington Post Ендрю Рот.

Що би не сталося - навіть повністю протилежне задуманому - все одно відповідає Великому задуму Путіна

"Щоб не сталося - навіть повністю протилежне задуманому - все одно відповідає Великому задуму Путіна", - поіронізував Ґрінвальд.

"Путін навпевне грає стратегічно", - коментує новини з Білого дому журналіст Кен Кліппенстін.

Варто відзначити, що значна частина адміністрації Барака Обами та більшість американських законодавців також виступали за надання Україні летальних озброєнь, проте на заваді реалізації цієї позиції стала особиста позиція Барака Обами.

Частина онлайн коментаторів між тим не спішать із висновками щодо майбутніх дій президента США, але констатують - звідти походять досить послідовні сигнали щодо збройної підтримки союзників США.

"Це було би позитивним розвитком ситуації", - твітує сьогодні Джон Купер, безпековий аналітик дослідницького центру Heritage Foundation, яку називають наближеною до Білого дому.

У Пенса (віце-президент США - прим. ГА) зараз турне по країнах наляканих російським втручанням, а Пентагон злив таємний план надати Україні "Джавеліни"

Натомість Крістофер Міллер, журналіст низки західних видань, який працює в Україні, поспішив звернути увагу на те, що передача Україні летальних озброєнь може зрештою призвести до ескалації ситуації. З цим пунктом у США погоджується і низка коментаторів, критично налаштованих до ідеї озброєння Києва взагалі.

"План закликає розмістити озброєння (про надання яких йдеться - прим. ГА) за лінією фронту. Але щойно зброя опиниться в Україні, вона наврядчи лишатиметься далеко від фронту. Наприклад, на Близькому Сході зброю, надану США, погано відстежують і її часто використовують не за призначенням", - твітує Міллер.

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