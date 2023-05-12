Чи буде цей контрнаступ ЗСУ вирішальним у війні - аналіз експертів 

Контрнаступ української армії має великі шанси на успіх, якщо країни Заходу не зменшать допомогу Україні - діляться своїм аналізом вашингтонські експерти з військової справи. Як може виглядати тактика весняного наступу і яких помилок Заходу має остерігатись Київ - про це вони розповіли Голосу Америки.

“Обережним оптимістом” називає себе Люк Коффі, авторитетний аналітик Гудзонівського інституту у Вашингтоні.

Прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році

“Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але, гадаю, наступного року знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році. Ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку, майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі”, - розповідає Коффі в коментарі Голосу Америки.

Він вважає, що допомога Україні від західних урядів має надходити не під окремі битви, але як довготривала кампанія допомоги для подолання різних викликів, перед якими опинилась Україна.

“Саме так ми маємо почати думати про майбутній наступ України. Це не станеться швидко. Будуть злети і падіння. Будуть деякі тактичні невдачі. Однак ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, боєприпаси та необхідну підготовку, щоб вони могли перемогти”, - розповідає аналітик Гудзонівського інституту.

Коффі, який в минулому працював з міністром оборони Великої Британії й має досвід аналізу військової справи, не виключає, що контрнаступ в Україні вже почався:

“Я думаю, що це буде дуже довгий процес, який, напевне, вже почався. У нас сформовані якісь ідеї про це, бо ми дивились надто багато голлівудських фільмів, як відбуваються ці великі військові операції. Але часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати. І може бути, що ми довго, місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу, був успіх чи поразка”, - сказав експерт.

Чи буде український цей контрнаступ вирішальним у війні, не може переконано сказати кар'єрний військовий США у відставці, а нині Керівник досліджень Євразійської програми у американському Дослідницькому Інституті зовнішньої політики Роберт Гамільтон.

“Ми поки що не бачили багато рішучих наступальних маневрів в цій війні. То ж в цьому весняному наступі України цікаво, чи буде він вирішальним, чи зможуть українці використати ті танки і БТРи так, щоб це суттєво вплинуло на ситуацію, і чи росіяни зможуть використати свою розвідку та вогонь з великої відстані, щоб зупинити або завадити наступу”, - міркує оглядач.

За його оцінками, країни Заходу оснастили важкою технікою близько 9 бригад ЗСУ, втім цього недостатньо, щоб прогнозувати успіх потенційних боїв, каже Гамільтон в коментарі Голосу Америки.

“Зараз ми на тому етапі, коли більша частина допомоги Заходу, яку надали Україні, це приблизно 230 танків. Не всі вони західні. Я маю на увазі, що лише близько 70 з них - “Леопарди”. Решта, переважно, це старі російські або радянські танки та близько півтори тисячі бронетранспортерів. Тож на Заході говорять про дев’ять бригад техніки, яку українці можуть використати під час цього весняного наступу. Де ми зараз знаходимося у цій війні – це очікування наступу України, намагання зрозуміти, яка саме мета цього наступу, де він відбудеться і чи зможе він бути вирішальним”, - розповідає військовий.

В абсолютно найкращому випадку, Україна зможе використати нові можливості, які вона має, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російських ліній, а потім скористатися цим: проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, зманеврувати мобільністю, щоб пробити діру в лініях (російської оборони - ред.), і використати це, проникнувши в тил російських формувань, змусивши росіян відсунути свої лінії назад, під загрозою оточення з боку українців, або обходу з флангу

Гамільтон описав, який сценарій контрнаступу для ЗСУ був би найоптимістичнішим: “В абсолютно найкращому випадку, Україна зможе використати нові можливості, які вона має, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російських ліній, а потім скористатися цим: проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, зманеврувати мобільністю, щоб пробити діру в лініях (російської оборони - ред.), і використати це, проникнувши в тил російських формувань, змусивши росіян відсунути свої лінії назад, під загрозою оточення з боку українців, або обходу з флангу. Це найкращий сценарій для України”.

При цьому американський військовий застерігає, що через високі очікування, країни Заходу можуть зменшити допомогу Україні, якщо контрнаступ не буде успішним.

“Мене турбує, що Захід має нереалістичні очікування щодо того, що можуть зробити українці. Якщо результативність (контрнаступу - ред.) не виправдає наших очікувань, на Заході почне поширюватися думка, що нас влаштовують умови замороженого конфлікту, і ми почнемо зменшувати чи уповільнювати нашу допомогу Україні. Замість того, щоб дати їм все, що потрібно для перемоги, ми даємо їм все, аби не програти. Я думаю, що це реальний ризик”, - аналізує Гамільтон із Дослідницького Інституту зовнішньої політики.

Раніше Голос Америки також опублікував аналіз колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі Марка Гертлінга про те, наскільки складним є процес підготовки до ефективного контрнаступу українських сил.