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Чи буде цей контрнаступ ЗСУ вирішальним у війні - аналіз експертів
Контрнаступ української армії має великі шанси на успіх, якщо країни Заходу не зменшать допомогу Україні - діляться своїм аналізом вашингтонські експерти з військової справи. Як може виглядати тактика весняного наступу і яких помилок Заходу має остерігатись Київ - про це вони розповіли Голосу Америки.
“Обережним оптимістом” називає себе Люк Коффі, авторитетний аналітик Гудзонівського інституту у Вашингтоні.
Прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 роціЛюк Коффі
“Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але, гадаю, наступного року знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році. Ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку, майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі”, - розповідає Коффі в коментарі Голосу Америки.
Він вважає, що допомога Україні від західних урядів має надходити не під окремі битви, але як довготривала кампанія допомоги для подолання різних викликів, перед якими опинилась Україна.
“Саме так ми маємо почати думати про майбутній наступ України. Це не станеться швидко. Будуть злети і падіння. Будуть деякі тактичні невдачі. Однак ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, боєприпаси та необхідну підготовку, щоб вони могли перемогти”, - розповідає аналітик Гудзонівського інституту.
Коффі, який в минулому працював з міністром оборони Великої Британії й має досвід аналізу військової справи, не виключає, що контрнаступ в Україні вже почався:
“Я думаю, що це буде дуже довгий процес, який, напевне, вже почався. У нас сформовані якісь ідеї про це, бо ми дивились надто багато голлівудських фільмів, як відбуваються ці великі військові операції. Але часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати. І може бути, що ми довго, місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу, був успіх чи поразка”, - сказав експерт.
Чи буде український цей контрнаступ вирішальним у війні, не може переконано сказати кар'єрний військовий США у відставці, а нині Керівник досліджень Євразійської програми у американському Дослідницькому Інституті зовнішньої політики Роберт Гамільтон.
“Ми поки що не бачили багато рішучих наступальних маневрів в цій війні. То ж в цьому весняному наступі України цікаво, чи буде він вирішальним, чи зможуть українці використати ті танки і БТРи так, щоб це суттєво вплинуло на ситуацію, і чи росіяни зможуть використати свою розвідку та вогонь з великої відстані, щоб зупинити або завадити наступу”, - міркує оглядач.
За його оцінками, країни Заходу оснастили важкою технікою близько 9 бригад ЗСУ, втім цього недостатньо, щоб прогнозувати успіх потенційних боїв, каже Гамільтон в коментарі Голосу Америки.
“Зараз ми на тому етапі, коли більша частина допомоги Заходу, яку надали Україні, це приблизно 230 танків. Не всі вони західні. Я маю на увазі, що лише близько 70 з них - “Леопарди”. Решта, переважно, це старі російські або радянські танки та близько півтори тисячі бронетранспортерів. Тож на Заході говорять про дев’ять бригад техніки, яку українці можуть використати під час цього весняного наступу. Де ми зараз знаходимося у цій війні – це очікування наступу України, намагання зрозуміти, яка саме мета цього наступу, де він відбудеться і чи зможе він бути вирішальним”, - розповідає військовий.
В абсолютно найкращому випадку, Україна зможе використати нові можливості, які вона має, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російських ліній, а потім скористатися цим: проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, зманеврувати мобільністю, щоб пробити діру в лініях (російської оборони - ред.), і використати це, проникнувши в тил російських формувань, змусивши росіян відсунути свої лінії назад, під загрозою оточення з боку українців, або обходу з флангуРоберт Гамільтон
Гамільтон описав, який сценарій контрнаступу для ЗСУ був би найоптимістичнішим: “В абсолютно найкращому випадку, Україна зможе використати нові можливості, які вона має, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російських ліній, а потім скористатися цим: проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, зманеврувати мобільністю, щоб пробити діру в лініях (російської оборони - ред.), і використати це, проникнувши в тил російських формувань, змусивши росіян відсунути свої лінії назад, під загрозою оточення з боку українців, або обходу з флангу. Це найкращий сценарій для України”.
При цьому американський військовий застерігає, що через високі очікування, країни Заходу можуть зменшити допомогу Україні, якщо контрнаступ не буде успішним.
“Мене турбує, що Захід має нереалістичні очікування щодо того, що можуть зробити українці. Якщо результативність (контрнаступу - ред.) не виправдає наших очікувань, на Заході почне поширюватися думка, що нас влаштовують умови замороженого конфлікту, і ми почнемо зменшувати чи уповільнювати нашу допомогу Україні. Замість того, щоб дати їм все, що потрібно для перемоги, ми даємо їм все, аби не програти. Я думаю, що це реальний ризик”, - аналізує Гамільтон із Дослідницького Інституту зовнішньої політики.
Раніше Голос Америки також опублікував аналіз колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі Марка Гертлінга про те, наскільки складним є процес підготовки до ефективного контрнаступу українських сил.
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У США скасували вимогу часів пандемії, що дозволяла швидко висилати мігрантів
Уряд США скасував дію Розділу 42, який використовувався під час пандемії COVID-19 на кордоні США та Мексики, щоб швидко відправляти мігрантів назад до Мексики, або до їхньої країни.
Дія положення закінчилося в четвер опівночі.
Адміністрація Байдена ввела суворі процедури щодо надання притулку, які, за словами міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, призведуть до відправки більшості мігрантів зі США на кордоні, де, за словами деяких прикордонних аналітиків, близько 150 000 людей очікують на в’їзд до США.
"Ось що станеться: вас повернуть, - сказав Майоркас на прес-конференції у Вашингтоні в середу. - Наш кордон не відкрито".
На кордоні мігранти не знають, що робити далі. Прісцилла Орта, імміграційний адвокат із Браунсвілля, штат Техас, щотижня перетинає кордон із Матаморосом, Мексика, щоб пояснити мігрантам процес, який на них очікує.
"Якщо ви прибудете за будь-яких інших обставин, окрім реєстрації в застосунку або попередньої резервації, вас не вважатимуть таким, хто має право на притулок. А, після роботи щодня з людьми, які чекають, особливо тут, у Матаморосі, можу сказати, що саме на це вони сподіваються: можливість подати заяву на притулок", – сказала вона Голосу Америки.
Після закінчення дії Розділу 42 Орта радить мігрантам записатись на прийом через додаток CBPOne і повідомляє їм, що якщо вони перетнуть без дозволу, їх буде негайно видворено. Але навіть після того, як у застосунку додали 1000 додаткових слотів, люди чекають деякий час.
Неріс Арруаз прибула в Матаморос місяць тому і досі не впевнена, коли члени її родини зможуть з’явитися в пункті в’їзду. Вона була бухгалтером на Кубі і, якщо вона переїде до США, вона каже, що планує стати підприємцем і допомогти своїй сім’ї.
Для громад поблизу кордону збільшення кількості мігрантів не є чимось новим.
«Насправді тисячі, понад 2000, приходять щодня», — сказав суддя округу Камерон, штат Техас, Едді Тревіно-молодший у Браунсвіллі.
Тревіно каже, що це триває десятиліттями, і він не поділяє точку зору, що кордон не є надійним і безпечним.
«Самі сплески кількості іммігрантів і мігрантів не роблять кордон небезпечною територією, – сказав він. - Просто наша імміграційна система зламана. Ми знаємо це вже більше 40 років, але все ж адміністрація або Конгрес за Конгресом продовжують зволікати, сподіваючись, що хтось інший цим займається, бо вони не хочуть мати справу з політичними наслідками».
Усі мігранти розглядаються відповідно до положень Розділу 8 Кодексу США.
«Це давні положення з процедури імміграції, які багато адміністрацій, як республіканців, так і демократів, застосовували для визначення процедури. Незаконна міграція тягне за собою серйозні наслідки, включаючи п’ятирічну заборону на повторний в’їзд і потенційне кримінальне переслідування за повторні спроби незаконного перетину", - сказав Майоркас журналістам наприкінці квітня.
Для прикордонників місія зрозуміла. Оформлювати мігрантів, які відповідають чинним вимогам, і швидко депортувати тих, хто не відповідає.
«Кордон не відкритий, добре? - Каже Голосу Америки агент прикордонної служби Фідель Бака. - Якщо ви прибуваєте між пунктами в’їзду, це нелегально. Добре? І ви маєте наслідки. Інша річ, наслідки за Розділом 8. Під цим я маю на увазі те, що людей видворять …Їм загрожуватиме депортація із забороною повторного в’їзду на п’ять років».
Для мігрантів, які змогли перейти до США, подорож не закінчилася. Роуз Карільо, мігрантка з Венесуели, просить притулку. Її справу імміграційний суд розгляне у травні наступного року.
"Я сподіваюся, що врешті-решт перевезу своїх дітей, - сказала вона іспанською. - Я так сумую за ними. Мені так важко розлучитись із сім'єю. Вони - моя єдина сім'я, моя мама, мої троє дітей. Мені нікому їм допомогти. Якщо я не працюватиму, їм не буде що їсти. Моя мрія, щоб вони були тут".
Імміграційна служба США закликає мігрантів використовувати додаток CBPone, якщо вони планують просити притулку і кажуть, наступні декілька днів будуть напруженими.
Контрнаступ, чи підготовка до нього? Експерти і ЗМІ намагаються відгадати наміри Києва
Західні експерти та ЗМІ намагаються розібратися з тим, чи Україна почала контрнаступ. Як кажуть російські військові блогери і очільник російських бойовиків «Групи Вагнера» Євген Пригожин, український контрнаступ йде «повним ходом» з успішними атаками на російські сили, але президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу ВВС у четвер сказав, що наступ почнеться пізніше, коли українські сили будуть більш підготовлені до нього і надійде вся необхідна техніка.
Зеленський зазначив, що з точки зору підготовки особового складу та мотивації Збройні сили України «готові» до контрнаступу, але не починають його, бо чекають частину військової техніки, зокрема бронетехніки, яка надходить «партіями».
Як сказав Зеленський, з тією зброєю, яку Україна вже отримала, війська можуть почати висуватися, і навіть «досягти успіху».
«Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприпустимо. Тож треба почекати. Нам ще потрібно трохи часу», – сказав Зеленський в інтерв’ю ВВС.
Виступаючи перед журналістами у п'ятницю, 12 травня, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі також підтвердив, що на думку Вашингтона, Київ має практично всі складові для початку успішного контрнаступу, а рішення про його початок союзники залишають за президентом України.
У «списку покупок» залишилося небагато речей, які ще не викреслені – додаткові боєприпаси, зокрема артилерійські боєприпаси, і вони дуже-дуже скоро будуть в дорозікоординатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі
«Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він має інструменти, навчання та можливості, щоб, коли він буде готовий зробити крок, він зможе зробити його впевнено. Це йому вирішувати, і, як я вже казав раніше, ми надали переважну більшість тих засобів, які, за словами українців, були потрібні їм для проведення наступальних операцій навесні. У «списку покупок» залишилося небагато речей, які ще не викреслені – додаткові боєприпаси, зокрема артилерійські боєприпаси, і вони дуже-дуже скоро будуть в дорозі», - наголосив Кірбі.
Ще наприкінці квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ. Генерал сказав, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки, вже поставлено і союзники також продовжать підтримувати українські операції. Країни-члени НАТО вже відправили в Україну танки, бронетехніку, безпілотники, ракетно-пускові установки та боєприпаси на мільярди доларів.
Експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос пише, що українські війська проводять локальну контратаку поблизу флангів Бахмута, але цього достатньо для того, щоб «викликати значну паніку серед російських військових блогерів, які припускають, що очікуваний контрнаступ України вже почався».
Барррос наводить також слова українського генерал-полковника Олександра Сирського, який 10 травня заявив, що «на окремих ділянках лінії фронту російські війська відступили до двох кілометрів». Також Баррос каже, що за словами лідера Українського національного корпусу Андрія Білецького, українським силам вдалося просунутися на ділянці приблизно 3 км на 2,6 км поблизу Бахмута. Баррос припускає, що його слова стосується цієї самої місцевості.
Як зауважує газета Washington Post, Міністерство оборони Росії спростовує повідомлення про прорив українських військ на лінії фронту.
Щодо слів президента України Володимира Зеленського, який заявив, що потрібно дочекатися прибуття додаткової техніки перед початком весняного наступу, то газета New York Times зауважує, що коли президент Зеленський сказав, що хоче зачекати з контрнаступом, то це породило дискусії в Україні.
Нью-йоркська газета зауважує, що деякі українці побоюються, що якщо контрнаступ буде сприйнятий як невдалий, зросте тиск на Зеленського, якого західні країни змусять домовитися про мирну угоду з Москвою. При цьому підтримка Заходу може зменшитися.
NYT наводить слова Тараса Чмута, колишнього військового, який очолює благодійний фонд «Повернись живим», який також вважає, що зброї, яка вже надійшла в Україну, «ще недостатньо для успішного контрнаступу».
Натомість британський військовий експерт Філіпс О’Браян звертає увагу на слова західного експерта, який в інтерв’ю CNN каже, що, найімовірніше, українці проводять операції з підготовки контрнаступу.
Ця підготовка передбачає вражання цілей, таких як склади зброї, командні центри, бронетехніка та артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для наступаючих сил, пояснює експерт CNN.
За його словами, це – стандартна тактика перед великими операціями, і коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ на Харківщині та Херсонщині, йому так само передували повітряні атаки «для формування поля бою».
За словами високопоставленого американського військового чиновника, який говорив з CNN, «ці формування можуть тривати багато днів» перед тим, як почнеться основна частина запланованого українського наступу.
Українське вино проти війни. Як американка популяризує українське вино та збирає тисячі доларів на допомогу Україні
"Українське вино як засіб боротьби з російською агресію? Чому би ні", - подумала американка Ґейл Корріган та розпочала кампанію з інформування про війну Україну та винарні, які були знищені.
Корріган – американська бізнесвумен та фанатка грузинських та українських вин. У 2019-му вона заснувала компанію "Сапераві США", яка почала імпортувати грузинське вино до США. У 2020-му на одній з виставок у Нью-Йорку вона вперше спробувала українське ігристе вино Artwinery (у минулому – Артемівський завод шампанських вин). Це ігристе робиться класичним способом, тобто насичення вина вуглекислим газом відбувається у пляшках. "І це було своєрідне кохання з першого ковтка. Було дуже смачно", - згадує Ґейл.
Першу партію українського ігристого Ґейл завезла до США напередодні війни. Поступово вибудовувала стратегію виходу на ринок. Каже, американські поціновувачі вина досить вибагливі, бо мають величезний вибір. Проте, незважаючи на високу конкуренцію, українське вино знаходило своїх фанатів.
"Це було, м’яко кажучи, складно. Але деякі з українських вин, зокрема рожеве, яке було витримане 18 місяців, і біле брют стали дуже популярними. І ми їх майже розпродали. І ми збиралися замовити ще один контейнер цих двох вин перед тим, як, очевидно, почалася війна", - згадує підприємниця.
Повномасштабне вторгнення змінило плани Ґейл. І вона вирішила використовувати вино, яке завезла до війни, лише для благодійних заходів. На них вона розповідає про Україну та війну, а також збирає кошти на відновлення української виноробної промисловості.
Така підвищена увага до українського вина пояснюється ще й тим, що з початком активних воєнних дій за містечко Бахмут, де і знаходиться легендарне виробництво, пляшки стали практично колекційними. Адже невідомо, наскільки підвали заводу, а саме там, під землею, у колишніх гіпсових штольнях, і створювалося вино, постраждали від воєнних дій та були пограбовані.
Олександра Чередниченко, маркетинговий директор Artwinery каже – робота заводу була зупинена з початком повномасштабного вторгнення.
"Ми законсервували виробництво. Зараз все, що знаходилося на поверхні – знищено. Нам складно оцінювати збитки, бо більшість виробничих ліній була під землею на глибині 72 метри. У нас немає до нього доступу. У лютому ми вивезли усю продукцію, яка була готова до продажу, на безпечну територію України. І мова йде про мільйони пляшок. І нам цих обсягів вистачить, щоб ще підняти бокали ігристого за перемогу нашої країни", - каже вона.
Чередниченко додає: зараз компанія готує поставити велику партію своєї продукції для Ґейл у Сполучені Штати. Каже, наразі Artwinery експортує свою продукцію у більше, ніж 20 держав і продовжує підписувати контракти з іншими країни. "США – наш суттєвий партнер. Ми продаємо досить багато ігристого в Америці. І Ґейл наша улюблена партнерка. Ми вдячні їй за допомогу. З самого початку війни вона активно включилася. Проводила аукціони та благодійні акції. Ми дуже вдячні та щасливі, що навіть в Америці люди допомагають та відчувають біль України", - каже Чередниченко.
Зазвичай Ґейл проводить тестування вин та аукціон. Один з таких благодійних заходів нещодавно відбувся у містечку Ньюпорт, штат Род-Айленд. Тестування провели у історичному місці – Редвудській бібліотеці. Це одна з найстаріших діючих бібліотек США. За словами директора бібліотеки, це місце впродовж століть було центром просвіти. Бенедікт Лека, виконавчий директор Редвудської бібліотеки, каже, що закладу важливо підтримувати Україну та її людей. "Ми співчуваємо ситуації в Україні. Для нас важливо робити все, що ми можемо тут, у цій частині світу, на підтримку України та українців", - додає він.
Кожного разу дегустація вин поєднується з культурними проектами. У Ньюпорті гостям показували виставку з фотографіями українських біженців у вишиванках. Цю частину заходу готувала Інна Локер. Вона родом з Миколаївщині, але уже багато років мешкає в США. У соцмережах вона побачила роботи біженки-фотографа, і запропонувала зробити проект. "Мене вразила краса фотографій. Вона передає те, що є в Україні. Ту красу, яку зараз світ не бачить. Бо зараз мова йде про горе, смерть, сльози. А ці фотографії самі передають красу людей. Те, що російські війська хочуть вбити - нашу красу та культуру", - пояснює вона.
У колекції Ґейл є унікальні вина з Бахмуту, які були зроблені ще з додаванням кримського винограду. До 2014-го Artwinery мала низку виноградників на півострові. За її словами, Artwinery надіслала їй у рамках співпраці останні 1200 пляшок вина з кримським виноградом. "Це дуже гарне вино, яке продавалося на дуже високому рівні людям, які знають багато про вино та мають дуже вишуканий смак. Вино має дуже цікаві нотки перцю. Зараз у нас залишилося менше 500 пляшок. І це, по суті, залишки того, що є у світі", - каже вона.
Для кожного заходу Ґейл обирає організацію в США, яка допомагає Україні, та передає їй частину зібраних під час тестування та аукціону коштів. Іноді вона просто надсилає кілька пляшок, щоб організації самостійно проводили аукціони та збори коштів. Згадує, що надіслала організації "Свобода Україна" (Liberty Ukraine) з Остіну, штат Техас, шість пляшок з довоєнного імпорту. Їх вдалося продати з аукціону за три тисячі доларів. "Також на минулому заході в Род-Айленді ми продали одну пляшку за дві тисячі доларів", - розповідає благодійниця.
Ґейл каже, що після початку війни вирішила прибуток від продажу вина у магазинах віддавати на відновлення роботи українських виноробів, які постраждали від війни. Для більш ефективної роботи вона планує заснувати громадську організацію. Каже, різні виробництва мають власні потреби. Тому організація буде збирати запити та проводить збірки коштів для них. "Має бути справедливий підхід, за допомогою якого гроші обов’язково йдуть туди, куди треба. І донори можуть бачити результати і відчувати, що вони вплинули на відбудову українського виноробства", - каже вона.
Чередниченко додає, Artwinery, яка втратила ключове виробництво у Бахмуті, намагається вижити та відкрила нові потужності в Одеській області. Але найголовніше зараз, за її словами, це – перемога. Серед врятованих з Бахмута ігристих вин, багато – унікальних, і компанія влаштовує аукціони з їхнього продажу. Гроші йдуть на допомогу військовим та постраждалим.
Компанія вже випустила ігристе "Перемога". Готується ще одна "воєнна" серія "Міста-герої". Вона присвячена містам, які протистоять російській агресії. "Це лімітована колекція для кожного міста, на етикетці будуть зображені знакові місця. Частину прибутку від продажу ми будемо перераховувати на відбудову цих міст. Наше завдання – триматися та боротися. І я впевнена – все вийде", - каже вона.
Тим часом, Ґейл вже готується приймати новий вантаж українських ігристих вин в США. Каже, місцеві магазини алкогольних напоїв вже зачекалися на нову поставку, адже практично увесь довоєнний імпорт вона залишила для благодійних проектів.
Головний опонент Ердогана повторно звинуватив РФ. Москва каже, що у турецькі вибори не втручається
Головний конкурент турецького лідера Реджепа Ердогана на президентських виборах Кемаль Киличдароглу 12 травня повторив звинувачення на адресу Росії.
«Якби у нас не було конкретних доказів, я б не твітив про це», – сказав Киличдароглу в інтервʼю Reuters і турецьким журналістам.
«Ми вважаємо за неприйнятне втручання іншої країни у внутрішні справи Туреччини під час фази виборів або в будь-який інший період. Ми проводимо вибори. Абсолютно неприйнятно втручатися в наш виборчий процес на користь іншої політичної партії. Я вважаю, що весь світ має знати про це», – додав опозиційний кандидат.
Увечері 11 травня Кемаль Киличдароглу написав у Twitter, що росіяни «стоять за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті». Подробиць він не навів.
«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», – йдеться у тексті. Водночас політик зазначив, що, як і раніше, виступає за співпрацю та дружбу з Москвою.
Речник російського президента Дмитро Пєсков 12 травня сказав, що Москва «не втручається у внутрішні справи та в електоральні процеси» інших країн і цінує відносини з Туреччиною. «Ми офіційно заявляємо, що про жодне втручання йтися не може. І якщо хтось надав пану Киличдароглу таку інформацію, то це брехуни», — сказав Пєсков.
Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.
11 травня із передвиборчих перегонів у Туреччині вийшов лідер лівоцентристської «Партії батьківщини» Мухаррем Індже. Його рішення, як повідомляють, може зміцнити позиції Киличдароглу. Журналістам Індже сказав, що знімає кандидатуру «заради країни». Раніше його різко критикували за те, що він вносить розкол до лав прихильників шестипартійного опозиційного «Народного альянсу» на чолі з Кемалем Киличдароглу і підвищує ймовірність проведення другого туру, пише Associated Press.
Після виходу з перегонів Індже залишаються три претенденти на президентську посаду, включаючи кандидата від альянсу АТА (Альянс предків) Сінана Огана.
На думку оглядачів, Росії вигідніше, якщо при владі залишиться Ердоган, який багато років активно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним. За нього Туреччина не приєдналася до санкцій проти Росії у зв’язку з агресією проти України. Водночас Туреччина постачає Україні деякі види озброєнь, зокрема безпілотники «Байрактар».
За посередництвом Туреччини було укладено «зернову угоду», що стосується умов вивезення зерна з українських портів, заблокованих Росією в перші місяці повномасштабного вторгнення.
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