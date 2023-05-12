Контрнаступ, чи підготовка до нього? Експерти і ЗМІ намагаються відгадати наміри Києва

Західні експерти та ЗМІ намагаються розібратися з тим, чи Україна почала контрнаступ. Як кажуть російські військові блогери і очільник російських бойовиків «Групи Вагнера» Євген Пригожин, український контрнаступ йде «повним ходом» з успішними атаками на російські сили, але президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу ВВС у четвер сказав, що наступ почнеться пізніше, коли українські сили будуть більш підготовлені до нього і надійде вся необхідна техніка.

Зеленський зазначив, що з точки зору підготовки особового складу та мотивації Збройні сили України «готові» до контрнаступу, але не починають його, бо чекають частину військової техніки, зокрема бронетехніки, яка надходить «партіями».

Як сказав Зеленський, з тією зброєю, яку Україна вже отримала, війська можуть почати висуватися, і навіть «досягти успіху».

«Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприпустимо. Тож треба почекати. Нам ще потрібно трохи часу», – сказав Зеленський в інтерв’ю ВВС.

Виступаючи перед журналістами у п'ятницю, 12 травня, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі також підтвердив, що на думку Вашингтона, Київ має практично всі складові для початку успішного контрнаступу, а рішення про його початок союзники залишають за президентом України.

У «списку покупок» залишилося небагато речей, які ще не викреслені – додаткові боєприпаси, зокрема артилерійські боєприпаси, і вони дуже-дуже скоро будуть в дорозі

«Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він має інструменти, навчання та можливості, щоб, коли він буде готовий зробити крок, він зможе зробити його впевнено. Це йому вирішувати, і, як я вже казав раніше, ми надали переважну більшість тих засобів, які, за словами українців, були потрібні їм для проведення наступальних операцій навесні. У «списку покупок» залишилося небагато речей, які ще не викреслені – додаткові боєприпаси, зокрема артилерійські боєприпаси, і вони дуже-дуже скоро будуть в дорозі», - наголосив Кірбі.

Ще наприкінці квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ. Генерал сказав, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки, вже поставлено і союзники також продовжать підтримувати українські операції. Країни-члени НАТО вже відправили в Україну танки, бронетехніку, безпілотники, ракетно-пускові установки та боєприпаси на мільярди доларів.

Експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос пише, що українські війська проводять локальну контратаку поблизу флангів Бахмута, але цього достатньо для того, щоб «викликати значну паніку серед російських військових блогерів, які припускають, що очікуваний контрнаступ України вже почався».

Барррос наводить також слова українського генерал-полковника Олександра Сирського, який 10 травня заявив, що «на окремих ділянках лінії фронту російські війська відступили до двох кілометрів». Також Баррос каже, що за словами лідера Українського національного корпусу Андрія Білецького, українським силам вдалося просунутися на ділянці приблизно 3 км на 2,6 км поблизу Бахмута. Баррос припускає, що його слова стосується цієї самої місцевості.

Як зауважує газета Washington Post, Міністерство оборони Росії спростовує повідомлення про прорив українських військ на лінії фронту.

Щодо слів президента України Володимира Зеленського, який заявив, що потрібно дочекатися прибуття додаткової техніки перед початком весняного наступу, то газета New York Times зауважує, що коли президент Зеленський сказав, що хоче зачекати з контрнаступом, то це породило дискусії в Україні.

Нью-йоркська газета зауважує, що деякі українці побоюються, що якщо контрнаступ буде сприйнятий як невдалий, зросте тиск на Зеленського, якого західні країни змусять домовитися про мирну угоду з Москвою. При цьому підтримка Заходу може зменшитися.

NYT наводить слова Тараса Чмута, колишнього військового, який очолює благодійний фонд «Повернись живим», який також вважає, що зброї, яка вже надійшла в Україну, «ще недостатньо для успішного контрнаступу».

Натомість британський військовий експерт Філіпс О’Браян звертає увагу на слова західного експерта, який в інтерв’ю CNN каже, що, найімовірніше, українці проводять операції з підготовки контрнаступу.

Ця підготовка передбачає вражання цілей, таких як склади зброї, командні центри, бронетехніка та артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для наступаючих сил, пояснює експерт CNN.

За його словами, це – стандартна тактика перед великими операціями, і коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ на Харківщині та Херсонщині, йому так само передували повітряні атаки «для формування поля бою».

За словами високопоставленого американського військового чиновника, який говорив з CNN, «ці формування можуть тривати багато днів» перед тим, як почнеться основна частина запланованого українського наступу.