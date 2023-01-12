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- Голос Америки
Яка зброя потрібна Україні, щоб звільнити Крим - аналізують експерти
Щоб деокупувати Крим, міжнародні партнери мають почати надсилати в Україну наступальні види озброєнь, зокрема, танки, авіацію та далекобійні ракети. На цьому наголосили експерти під час дискусії “Справа України з деокупації Криму”, що пройшла у середу в аналітичному центрі “Атлантична Рада” у Вашингтоні. А українському уряду рекомендують заздалегідь підготувати план із розумної деокупації. Як вважають оглядачі, процес повернення півострова під контроль України може бути болючим.
Як звільнити Крим
“Питання Криму - центральне в цій війні” - вважає американський генерал у відставці Веслі Кларк, колишній Верховний командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. На його думку, звільнити Крим можливо, але для цього ЗСУ потребують наступальної зброї, зокрема танків та літаків-винищувачів.
“Чи Україна може відновити контроль над Кримом? Відповідь: абсолютно так. Чи вона має все, щоб це зробити? Ні, не має”, - ділиться міркуваннями генерал Кларк.
“Україна потребує наступальних потужностей, і це починається із перемоги в контрнаступальній битві, більше артилерії, більше озброєння, яке стріляє на довшу дистанцію, кращий командний контроль та підтримки розвідки. Україна також потребує дронів, що діють на довгі відстані, як то Switchblade 600. І якщо буде перемога в контрнаступі, можна просуватися вперед. А для просування нeобхідна не лише сильна і відважна піхота, яку Україна сформувала, але і бронетехніка, самохідна артилерія, ударні гелікоптери та авіація.
То ж прийшов час, щоб Україна отримала доступ до західної авіації. Ми повинні надати їм F16, ATACMS, 600-ті дрони, час для України отримати танки М1 (“Абрамс”), "Леопарди", "Челенджери", і це все має супроводжуватися суттєвою системою обслуговування”, - зазначив Кларк.
Лідерство країн полягає в тому, хто зможе проявити політичну волю і зробити перший крок, як то надіслати Україні танки, - аналізує Дебра Кейган, експертка “Трансатлантичної мережі лідерства”. Лідерство серед країн Заходу вона очікує від Сполучених Штатів.
“20-го січня буде засідання “Рамштайн”, там буде багато міністрів оборони. Це було б дуже корисно, важливо і розважливо, якби міністр оборони США Остін чітко сказав, що ми хочемо, щоб країни надіслали бойові танки в Україну, ми хочемо, щоб країни прийняли той факт, що Україна потребує літаків для цієї війни, ми маємо припинити ігри на тему “відмовитись від Криму в обмін на мир”, - каже експертка.
“Треба, щоб США проявили значно сильнішу руку - в рукавицях чи без - щодо своїх союзників, щоб вони зрушили з місця і переходили до наступної фази”, - каже експертка.
Вона також звертає увагу, що всередині НАТО вже менші країни відкрито тиснуть на Німеччину та Францію, щоб ті посилили допомогу Україні.
“Що ми зараз бачимо, це певне розділення країн всередині НАТО, у доброму сенсі, коли деякі країни починають виступати і казати Німеччині: у вас є ця промислова база, у вас є ця зброя, у вас є можливості сказати “так” і рухатися вперед. Вони не бояться публічно тиснути на Німеччину. І це фундаментальна зміна, порівняно з тим, що було раніше. Вони це також роблять щодо Франції, що, на мою думку, призвело до того, що Франція вже змінила позицію”, - аналізує Кейган.
Якщо Крим лишиться за Росією, це підштовхне Путіна до подальшої агресії, переконана експертка. “Не можна винагороджувати зло за погану поведінку”, - продовжує Дебра Кейган.
Крим в обмін на мир?
Україна вже продемонструвала Заходу, що Кримом торгувати з Росією не буде, - наголосив колишній міністр оборони України, а нині експерт “Атлантичної Ради” Андрій Загороднюк. То ж страх спровокувати Путіна зараз є недоречним. Загороднюк вважає, що Захід має чітко заявити, яким має бути формат української перемоги, і ця перемога має включати деокупацію Криму.
“Деякі оглядачі вважають, що Крим не повинен бути частиною цієї кампанії, дехто пропонує обміняти Крим на мир. Це говорять люди, які не розуміють сенсу цієї війни. Ми (Україна - ред.) вважаємо, що Крим важливий, через Крим Путін показує свою силу іншим регіонам. І фактор Чорного моря - це велике геополітичне питання”, - розповідає колишній міністр оборони України.
“Ми повинні бути дуже чіткими в питанні формату цієї перемоги. Не можна дозволити Росії тримати Крим як постійну загрозу у чорноморському регіоні, - продовжує він. - Якщо Росія має відповідати за свої дії, вона повинна бути відповідальна за все, а не лише частково. Щоб не було - "Ми звільнимо Україну, але не всю" - це помилкова стратегія”.
Деокупація можлива лише військовим чином
Загороднюк переконаний, що Путін не піде на жодні реальні переговори з Україною. Єдина причина, чому "господар Кремля" йде на переговори - для затягування часу, - вважає колишній міністр оборони України.
Андрій Загороднюк, як і його колеги, переконаний, що для деокупації Криму Україні потрібно більше наступальної зброї.
“Ми віримо, що військове рішення можливе. Ми вважаємо, що російські війська будуть виснажені на той час, коли ми будемо йти на Крим, їхні сили можливо обмежити, і можливо нейтралізувати вплив Чорноморського флоту, - розповідає колишній міністр оборони України. - Звісно, нам потрібна наступальна зброя, нам потрібна підтримка міжнародної спільноти”.
Лише військове рішення як єдине правильне для деокупації Криму підтримує і Леонід Гозман, президент російського руху “Союз правих сил”.
“Путіна можна зупинити лише перемігши його. Це єдиний спосіб. Бо якщо українці звільнять всі території, включно з Кримом, і після цього буде якийсь мирний договір між Путіним з одного боку, а Україна та решта світу - з іншого боку, це не буде мир, це буде просто припинення вогню. Він знайде нові ресурси, реорганізує армію, і знову атакує. Єдиний стабільний мир - це руйнування цього війська, цього злочинного режиму, як це було зроблено у 1945 році з іншим злочинцем", - наголосив Гозман.
Делікатна реінтеграція
Після перемоги процес деокупації Криму для України може бути нелегким, попереджає генерал Веслі Кларк. Він рекомендує українському уряду вже працювати над програмою, як покроково повернути Крим під український контроль.
“Український уряд, на мою думку, має скласти план деокупації Криму. Крим був етнічно вичищений, населення, яке там жило у 2013 році, сьогодні вже там не живе. Кримські татари були ізольовані і змушені були виїхати, туди прибуло багато росіян. Це типова поведінка РФ, так працює Росія. Має бути план з реінтеграції Криму до України. І я переконаний, що багато тих росіян, які прибули туди, вони б хотіли стати частиною України, замість перебування в ізольованій диктаторській Росії”, - аналізує Кларк
З ним погоджується і Загороднюк.
“Ми маємо бути дуже обережними і дуже делікатними навколо деяких питань, а також маємо бути дуже рішучими щодо інших питань. Очевидно, це буде важко, але з добрим планом і підтримкою, це можливо”, - каже він.
Експерти не взялися ставити прогнози, коли саме українські збройні сили будуть готові рухатися в напрямку Криму. У грудні, як повідомляв "Голос Америки", американський генерал-лейтенант (у відст.) Бен Годжес заявляв, що Крим можуть звільнити до кінця літа.
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Російський «генерал Армагеддон» став жертвою «внутрішніх чвар». Реакції та прогнози оглядачів щодо відставки Суровікіна
Пониження у посаді генерала Сергія Суровікіна, який був командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні, та призначення на цю посаду начальника генштабу Валерія Герасимова, у якого Суровікін тепер – заступник, західні оглядачі пов’язують не лише з провалами на фронті, але і з боротьбою за владу у найближчому оточенні президента Росії Володимира Путіна.
Хоча в російському Міністерстві оборони називають ці перестановки «підвищенням рівня керівництва спецоперацією», західні коментатори кажуть, що за змінами стоять «внутрішні чвари, боротьба за владу, та ревнощі» з боку самого Герасимова і міністра оборони Росії Сергій Шойгу.
Коментатор міжнародних подій, ветеран британської телекомпанії ВВС, Джон Сімпсон вважає, що генералу Суровікіну, відомому своїми жорстокими методами ведення війни, його тактика не допомогла – він зазнав поразки.
«Погана новина для цієї людини – російського «генерала Армагеддона», Сергія Суровікіна. У жовтні президент Путін призначив його відповідальним за війну в Україні, але його невдача означає, що його понизили в посаді, незважаючи на його фірмову тактику нападу на цивільне населення. На генерала Валерія Герасимова тепер очікує отруєна чаша», – метафорично висловлюється коментатор у своєму твіті.
Напередодні російським журналістам стало відомо про ще одне призначення у командуванні російських військ в Україні. За повідомленнями російських ЗМІ, генерал-полковник Олександр Лапін очолив Головний штаб сухопутних військ, попри те, що його різко критикували наближені до Путіна лідер Чечні Рамзан Кадиров, керівник «Групи Вагнера» Євген Пригожин та низка військових блогерів. Вони покладали, зокрема, на Лапіна відповідальність за невдачі російських військових на Донбасі.
Дослідник американського аналітичного центру "Атлантична рада" Андерс Аслунд вважає, що перестановки в російському військовому командуванні мають показати, що вплив позасистемних критиків перебільшений.
«Пониження генерала Суровікіна, його заміна генералом Герасимовим і підвищення генерала Лапіна явно спрямовані проти Пригожина, Кадирова та їхніх військових екстремістів, імовірно, також проти Путіна. У російському військовому командуванні відбувається щось важливе», – зауважує аналітик у своєму твіті.
«Внутрішні чвари, боротьба за владу, та ревнощі» – ось, що відбувається в російському керівництві, на думку дослідниці з впливової американської корпорації RAND.
Дара Масікот, яка спеціалізується на питаннях оборонної політики Росії, вважає, на відміну від інших коментаторів, що Суровікін не був нездарою. Він, на її думку, «не допускав стратегічних помилок на полі бою, як багато інших російських генералів». Вона вважає його набагато професійнішим, ніж Шойгу і Герасимов, які «понизили в посаді свого найкомпетентнішого старшого командира, замінивши його на некомпетентного».
На її думку, Суровікін міг постраждати ще і через те, що доносив до Путіна «більш реалістичні оцінки ситуації на фронті, на відміну від того, що той раніше отримував від Шойгу-Герасимова».
Але, каже Масікот, саме Шойгу і Герасимов «провалили війну» в Україні. «Це керівництво настільки недбале, що в будь-якій нормальній системі це мало б бути підставою для звільнення», – вважає дослідниця.
Але Шойгу і Герасимов вірні Путіну, а тому вони переграли Суровікіна у боротьбі за владу, каже Масікот. На її думку, з Герасимовим на чолі від російського війська будуть знову вимагати неможливого, а він не буде відмовлятися, як не відмовився від невдалих планів вторгнення у лютому минулого року. Чи буде це добре для України, залишається відкритим питанням, пише дослідниця у серії твітів.
Лондонський аналітик Марк Ґалеотті також вважає, що Путін може знову мати «нереалістичні очікування» від Герасимова, і насправді «отруєна чаша» дістала саме йому.
«Те, що будуть весняні наступи, було цілком зрозуміло – для цього й тримають не кинуті в бій 150 тисяч "мобіків". 150 тисяч свіжих військ, хоч і поганої якості, матимуть значення, але, я підозрюю, що це – недостатньо для Путіна», – каже дослідник російських силовиків.
Але він додає, що не думає, що «стратегія Москви так чи інакше залежить від перемоги на полі бою – це більше стосується політики». На думку Ґалеотті, Путін хоче продемонструвати Заходу, що Росія готова до тривалої війни, і сподівається, що «ми втратимо волю та єдність і далі підтримувати Київ». Як прогнозує дослідник, Путін буде розчарований, але «він «мусить» у це вірити, бо інших шансів на хоч якусь перемогу в нього немає».
Роблячи ставку на Герасимова, Путін, на думку Ґалеотті, планує ескалацію навесні – «не ядерний варіант, а більше мобілізації» та можливо, ефективнішу взаємодію з «вагнерівцями» і «кадирівцями», які «краще навчені та оснащені, ніж більшість "мобіків"».
Як вважає Ґалеотті, Путіну байдужі почуття військових командирів, але якщо він продовжуватиме так жонглювати призначеннями, це не принесе йому відданості з їхнього боку. І в якийсь кризовий момент це може вилізти йому боком, прогнозує Ґалеотті.
11 січня Міноборони Росії повідомило про призначення начальника Генштабу Збройних сил генерала армії Валерія Герасимова Командувачем Об’єднаного угруповання російських військ, які ведуть війну в Україні.
Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників, пише Радіо Свобода. Суровікін залишається на посаді командувача Повітряно-космічних сил. Ще двома заступниками будуть головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.
«Підвищення рівня керівництва спеціальною військовою операцією пов’язане з розширенням масштабу завдань, що вирішуються в ході її проведення», – наводить видання текст повідомлення Міноборони РФ.
В Міноборони України побачили в кадрових змінах РФ свідчення того, що "не все у них виходить так, як вони бажають". "Якби у них було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу для преси в четвер.
- Голос Америки
США та Японія погодились зміцнити оборонну співпрацю та потужно допомагати Україні, перед лицем агресії РФ
США та Японія домовились зміцнити безпекову співпрацю, на тлі війни Росії в Україні. Про це оголосили посадовці двох країн, після засідання двосторонньої Консультаційної комісії, що відбулось в середу у Вашингтоні.
"Ми разом підтримуємо Україну проти війни президента Путіна, який загрожує базовим принципам міжнародного правопорядку, включаючи те, що всі країни можуть обирати власний шлях, мати повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасою, очільником Пентагону США Ллойдом Остіним та міністром оборони Японії Хамадою Ясуказою.
"Перед лицем цих та інших викликів, сьогодні ми обговорили шляхи поглиблення координації, включаючи командування сил союзників, обмін розвідданими, даними спостережень, спільне використання об'єктів та збільшення двосторонніх навчань", - зауважив Блінкен.
Він відзначив роль Японії в тому, щоб допомогти Європі зменшити залежність від російського газу, а також привітав президентство Японії в "Групі Семи", в рамках якої країни координують санкції проти Росії за агресію в Україні, а також допомагають Україні відновити енергосистему.
Очільник дипломатичного відомства Японії, своєю чергою, назвав агресію Росії в Україні подією, "що стала струсом для основ міжнародного порядку, який поставив міжнародну спільноту на історичне роздоріжжя".
"Щодо Росії, ми підкреслили те, що агресія проти України стала струсом для бази міжнародного правопорядку, звинуватили Росію в безвідповідальній ядерній риториці та нападах на цивільну інфраструктуру і погодились продовжувати потужну підтримку України", - заявив Хаяші Йошімаса.
Серед інших питань, які міністри закордонних справ країн обговорили в середу стали виклики, які надходять від Китаю для Індо-Тихоокеанського регіону, зростання військової співпраці між Китаєм та Росією, безпекові виклики від КНДР та інше.
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