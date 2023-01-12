Яка зброя потрібна Україні, щоб звільнити Крим - аналізують експерти 

Щоб деокупувати Крим, міжнародні партнери мають почати надсилати в Україну наступальні види озброєнь, зокрема, танки, авіацію та далекобійні ракети. На цьому наголосили експерти під час дискусії “Справа України з деокупації Криму”, що пройшла у середу в аналітичному центрі “Атлантична Рада” у Вашингтоні. А українському уряду рекомендують заздалегідь підготувати план із розумної деокупації. Як вважають оглядачі, процес повернення півострова під контроль України може бути болючим.

Як звільнити Крим

“Питання Криму - центральне в цій війні” - вважає американський генерал у відставці Веслі Кларк, колишній Верховний командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. На його думку, звільнити Крим можливо, але для цього ЗСУ потребують наступальної зброї, зокрема танків та літаків-винищувачів.

“Чи Україна може відновити контроль над Кримом? Відповідь: абсолютно так. Чи вона має все, щоб це зробити? Ні, не має”, - ділиться міркуваннями генерал Кларк.

“Україна потребує наступальних потужностей, і це починається із перемоги в контрнаступальній битві, більше артилерії, більше озброєння, яке стріляє на довшу дистанцію, кращий командний контроль та підтримки розвідки. Україна також потребує дронів, що діють на довгі відстані, як то Switchblade 600. І якщо буде перемога в контрнаступі, можна просуватися вперед. А для просування нeобхідна не лише сильна і відважна піхота, яку Україна сформувала, але і бронетехніка, самохідна артилерія, ударні гелікоптери та авіація.

То ж прийшов час, щоб Україна отримала доступ до західної авіації. Ми повинні надати їм F16, ATACMS, 600-ті дрони, час для України отримати танки М1 (“Абрамс”), "Леопарди", "Челенджери", і це все має супроводжуватися суттєвою системою обслуговування”, - зазначив Кларк.

Лідерство країн полягає в тому, хто зможе проявити політичну волю і зробити перший крок, як то надіслати Україні танки, - аналізує Дебра Кейган, експертка “Трансатлантичної мережі лідерства”. Лідерство серед країн Заходу вона очікує від Сполучених Штатів.

“20-го січня буде засідання “Рамштайн”, там буде багато міністрів оборони. Це було б дуже корисно, важливо і розважливо, якби міністр оборони США Остін чітко сказав, що ми хочемо, щоб країни надіслали бойові танки в Україну, ми хочемо, щоб країни прийняли той факт, що Україна потребує літаків для цієї війни, ми маємо припинити ігри на тему “відмовитись від Криму в обмін на мир”, - каже експертка.

“Треба, щоб США проявили значно сильнішу руку - в рукавицях чи без - щодо своїх союзників, щоб вони зрушили з місця і переходили до наступної фази”, - каже експертка.

Вона також звертає увагу, що всередині НАТО вже менші країни відкрито тиснуть на Німеччину та Францію, щоб ті посилили допомогу Україні.

“Що ми зараз бачимо, це певне розділення країн всередині НАТО, у доброму сенсі, коли деякі країни починають виступати і казати Німеччині: у вас є ця промислова база, у вас є ця зброя, у вас є можливості сказати “так” і рухатися вперед. Вони не бояться публічно тиснути на Німеччину. І це фундаментальна зміна, порівняно з тим, що було раніше. Вони це також роблять щодо Франції, що, на мою думку, призвело до того, що Франція вже змінила позицію”, - аналізує Кейган.

Якщо Крим лишиться за Росією, це підштовхне Путіна до подальшої агресії, переконана експертка. “Не можна винагороджувати зло за погану поведінку”, - продовжує Дебра Кейган.

Крим в обмін на мир?

Україна вже продемонструвала Заходу, що Кримом торгувати з Росією не буде, - наголосив колишній міністр оборони України, а нині експерт “Атлантичної Ради” Андрій Загороднюк. То ж страх спровокувати Путіна зараз є недоречним. Загороднюк вважає, що Захід має чітко заявити, яким має бути формат української перемоги, і ця перемога має включати деокупацію Криму.

“Деякі оглядачі вважають, що Крим не повинен бути частиною цієї кампанії, дехто пропонує обміняти Крим на мир. Це говорять люди, які не розуміють сенсу цієї війни. Ми (Україна - ред.) вважаємо, що Крим важливий, через Крим Путін показує свою силу іншим регіонам. І фактор Чорного моря - це велике геополітичне питання”, - розповідає колишній міністр оборони України.

“Ми повинні бути дуже чіткими в питанні формату цієї перемоги. Не можна дозволити Росії тримати Крим як постійну загрозу у чорноморському регіоні, - продовжує він. - Якщо Росія має відповідати за свої дії, вона повинна бути відповідальна за все, а не лише частково. Щоб не було - "Ми звільнимо Україну, але не всю" - це помилкова стратегія”.

Деокупація можлива лише військовим чином

Загороднюк переконаний, що Путін не піде на жодні реальні переговори з Україною. Єдина причина, чому "господар Кремля" йде на переговори - для затягування часу, - вважає колишній міністр оборони України.

Андрій Загороднюк, як і його колеги, переконаний, що для деокупації Криму Україні потрібно більше наступальної зброї.

“Ми віримо, що військове рішення можливе. Ми вважаємо, що російські війська будуть виснажені на той час, коли ми будемо йти на Крим, їхні сили можливо обмежити, і можливо нейтралізувати вплив Чорноморського флоту, - розповідає колишній міністр оборони України. - Звісно, нам потрібна наступальна зброя, нам потрібна підтримка міжнародної спільноти”.

Лише військове рішення як єдине правильне для деокупації Криму підтримує і Леонід Гозман, президент російського руху “Союз правих сил”.

“Путіна можна зупинити лише перемігши його. Це єдиний спосіб. Бо якщо українці звільнять всі території, включно з Кримом, і після цього буде якийсь мирний договір між Путіним з одного боку, а Україна та решта світу - з іншого боку, це не буде мир, це буде просто припинення вогню. Він знайде нові ресурси, реорганізує армію, і знову атакує. Єдиний стабільний мир - це руйнування цього війська, цього злочинного режиму, як це було зроблено у 1945 році з іншим злочинцем", - наголосив Гозман.

Делікатна реінтеграція

Після перемоги процес деокупації Криму для України може бути нелегким, попереджає генерал Веслі Кларк. Він рекомендує українському уряду вже працювати над програмою, як покроково повернути Крим під український контроль.

“Український уряд, на мою думку, має скласти план деокупації Криму. Крим був етнічно вичищений, населення, яке там жило у 2013 році, сьогодні вже там не живе. Кримські татари були ізольовані і змушені були виїхати, туди прибуло багато росіян. Це типова поведінка РФ, так працює Росія. Має бути план з реінтеграції Криму до України. І я переконаний, що багато тих росіян, які прибули туди, вони б хотіли стати частиною України, замість перебування в ізольованій диктаторській Росії”, - аналізує Кларк

З ним погоджується і Загороднюк.

“Ми маємо бути дуже обережними і дуже делікатними навколо деяких питань, а також маємо бути дуже рішучими щодо інших питань. Очевидно, це буде важко, але з добрим планом і підтримкою, це можливо”, - каже він.

Експерти не взялися ставити прогнози, коли саме українські збройні сили будуть готові рухатися в напрямку Криму. У грудні, як повідомляв "Голос Америки", американський генерал-лейтенант (у відст.) Бен Годжес заявляв, що Крим можуть звільнити до кінця літа.