Росія "грає в наперстки" поблизу кордонів України. Західні експерти про безпекову кризу  

Деякі західні військові експерти зазначають, що переміщення, характер російських військ поблизу України вказує на високу імовірність того, що Москва готується до вторгнення.

"Доказів відведення Росією військ немає. Це радше гра в наперстки (shell game - прим. ГА). Розстановка сил все ще зберігає негативний тренд. Якщо ви вважаєте, що імовірність військової операції зменшилась через подані Московою цього тижня сигнали, то подумайте ще", - твітує Майкл Кофман, директор досліджень Росії у безпековому аналітичному центру CNA у США.

Минулого місяця Кофман оприлюднив прогноз, що у найближчі тижні можна очікувати "великої війни у Європі". Експерт вважає, що цей прогноз лишається вірним.

"Видається імовірним, що російські сили могли б захопити східні регіони України, та її південне місто Одесу, та оточити Київ", - писав тоді Кофман минулого місяця.

На думку Кофмана, дипломатичний прорив "не на обрії".

"Аналіз соціальних медіа та супутникових знімків вказує, що російські сили залишили склади зброї створені під час нарощування, яке продовжується, та рушили на нові позиції, які помітно ближчі до кордону України", - вважає аналітик безпекової компанії Janes Том Буллок.

"Наголошу на тому, що кажуть інші, використавши власну карту. 2 з 3 підрозділів, які за повідомленнями російських ЗМІ, вирушили на постійні бази, насправді тепер ближчі до кордону України, - пише американський безпековий експерт Джеффрі Едмондс. - Це не відведення, якого ви чекали".

Як повідомляв "Голос Америки", у четвер президент США Джо Байден заявив, що ризик вторгнення Росії в Україну є дуже високим, і може статись у наступні декілька днів.

Посадовці США, НАТО заявляють про посилення угруповання російських військ, відсутність підтверджень заяв Росії про часткове повернення військ до місць постійної дислокації.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен у Радбезі ООН описав можливий сценарій російського вторгнення.

"Російські ракети та бомби впадуть на Україну, буде глушитись зв'язок, кібератаки відключать ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже визначено у детальних планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають столицю України, Київ, місто із населенням у 2,8 мільйона людей. Звичайні напади не вичерпують те, що Росія планує застосувати проти народу України. Ми маємо інформацію, яка вказує, що Росія націлиться на конкретні групи українців. Ми попереджаємо уряд України про все, що наближається. І тут сьогодні ми деталізуємо це, сподіваючись, що поділившись зі світом тим, що нам відомо, ми можемо вплинути на Росію, щоб вона зійшла зі шляху війни та обрала інший шлях поки ще є час", - заявив Блінкен.

Державний секретар США відзначив, що у минулому бували випадки, коли дані розвідки не підтверджувались, але наголосив, що його виступ у Радбезі переслідує мету "не почати війну, а зупинити її".

Блінкен закликав Росію чітко заявити світу, що вона не нападе на Україну та підкріпити це відведенням військ.

Росія заперечує, що планує вторгнення в Україну.

"Жодного "російського вторгнення" в Україну, про що з осені минулого року заявляють на офіційному рівні США та їхні союзники, немає і не планується, тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінити інакше, як спробу чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки", - заявили у МЗС Росії.

Американські посадовці закликали Росію до дипломатичного вирішення ситуації.