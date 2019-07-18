Врахувавши уроки електронної війни в Україні, артилеристи США повертаються до роботи з картами

Школа артилерії США починає звертати все більше уваги на вивчення ручних методів наведення вогню та проведення артилерійських стрільб, пише видання Сухопутних військ США Army.mil.

"Повернення до картосхем – великий крок, - говорить виданню сержант Чад Пейн, інструктор курсу спеціалістів з вогневого контролю, - не зрозумівши картосхему, не можна зрозуміти що робить автоматизована система".

Навчанню ручному наведенню вогню надавалось менше уваги після запровадження Просунутої системи артилерійських тактичних даних (AFATADS), яка дозволила значно прискорити процес ведення вогню.

Однак тепер поширення набули засоби електронної війни. Електронна війна може впливати на зв'язок, роботу автоматизованих систем, доступ до систем геолокації.

Так в Криму та на Сході України, електронні системи не працювали. Їх було відключено засобами електронної війни. йдеться в статті. Також поширились кібернапади на цивільні компанії.

Супротивники США мають менші можливості, зазначив полковник США Семюель Сейн, "тому вони шукатимуть творчі шляхи зменшити ефективність і вивести з роботи деякі з наших систем".

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