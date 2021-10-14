Вздовж більшої частини узбережжя США побудують вітряні електорстанції

Сім масштабних вітряних електростанцій планують побудувати у США вздовж Тихоокеанського, Атлантичного узбережжя країни а також у Мексиканській затоці. Вітряні електростанції з'являться вздовж майже всього узбережжя США, пише The New York Times.

Проект є частиною плану президента США Джо Байдена, спрямованого на розвиток альтернативних джерел енергії. Ця ініціативаа має на меті генерувати достатньо електроенергії для 10 мільйонів осель, повідомляє АР.

Міністр внутрішніх справ Деб Гааленд сподівається здати в оренду ділянки для побудови електростанцій вже до кінця 2025 року.

"Міністерство внутрішніх справ створює амбітний шлях з просування планів адміністрації з подолання зміни клімату, створення добре оплачуваних робочих місць та прискорення переходу нашої країни до більш чистого майбутнього в енергетиці", - заявила Гааленд.

Метою програми є генерувати додатково 30 гігавант електроенергії до 2030 року, що, за оцінками Міністерства, дозволить створити 80 000 нових робочих місць у США.

В статті використано матеріали АР, The New York Times.

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