США, ЄС об'єднують зусилля задля захисту енергобезпеки Європи, України

ЄС та США наголосили на ролі Росії в газовій кризі в Європі, необхідності диверсифікації джерел енергопостачання ЄС, зокрема через прискорення переходу на чисті види енергії, а також спільно висловились на підтримку енергобезпеки України. Заяви прозвучали на засіданні Ради США-ЄС з питань енергетики в понеділок у Вашингтоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен, верховний представник ЄС з питань політики та безпеки Жозеп Боррель, міністр енергетики США та комісар ЄС з питань енергетики взяли участь в засіданні.

"Росія не вагаючись використовує енергопоставки до Європи з геополітичною метою в час значного зростання цін на енергоресурси в світі", - зявив під час засідання Боррель. Європа закликає Росію до деескалції, але "потрібно чітко разом заявити, що будь-як подальша агресія проти України матиме масштабні наслідки і принесе значні витрати у відповідь", додав посадовець.

Європа працює із зміцнення енергобезпеки ЄС а також сусідів, таких як Україна, Молдова та Західні Балкани, додав європейський посадовець.

Блінкен, в свою чергу, сказав, що через те, що російські компанії, за даними Міжнародного енергетичного агентства, затримують поставки газу до Європи, "люди мають обмежувати використання газу для опалення, деякі відмовляються від щоденного гарячого душу, або готують їжу з запасом, щоб зменшити рахунки. Деякі невеликі компанії можуть закритись, через високі витрати на енергію".

Блінкен зауважив, що США прагнуть допомогти енергобезпеці Європи, включно з Україною і подякував ЄС за готовність підтримати проекти газопостачання для України з Європи. Він також заявив про підтримку зусиль України з приєднання до європейської енергомережі і висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.

Як повідомляв Голос Америки, наприкінці лютого, Україна проведе тестування роботи електромережі в автономному режимі, щоб визнчити, чи може вон працювати без підключення до колишньої разяднської мережі, що об'єднувала Україну з електромережею Білорусі та Росії. Існує загроза, що Росія відмовиться підключити Україну до енергомережі Білорусі та Росії післи випробувань, заявила британська експертка з питань енергетики Аура Сабадус.

Кібернапад на енергомережу також можливий, наводить слова Марка Монтгомері з Фонду охорони демократії видання Politico. Монтгомері переконаний - російські хакери місяцями і навіть роками вивчали українську мережу та телекомунікації.

Питання енергобезпеки Європи а також загрози ескалації російської агресії проти України, за очікуваннями, обговорять сьогодні під час зустрічі президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В статті використано інформацію Politico.