Від грипу та пневмонії в США помирає близько 4000 людей щотижня

Масштаби грипу в США цього року виходять на вищий рівень, ніж той, який зазвичай спостерігається при появі нового вірусу. Грип убиває представників вразливих груп населення, у яких не було можливості розвинути будь-які засоби захисту, пише видання Bloomberg.

Це неочікуване явище, яке експерти з питань охорони здоров'я все ще намагаються пояснити.

Рівень грипоподібних захворювань, про які повідомляється, зараз на рівні максимального рівня епідемії свинячого грипу в 2009 році і перевищує останній серйозний спалах сезонного грипу в 2003 році, коли почалася циркуляція нового штаму, сказала Енн Шучат, чинний директор Центру контролю та попередження хвороб (CDC). За даними CDC, кількість смертей від нинішньої спалаху грипу, швидше за все, набагато перевищить сезон 2009-2010 років.

Смерть від грипу та пневмонії, які були тісно пов'язані між собою в зимові місяці, припадають на кожну десяту смерть минулого тижня, і це, ймовірно, збільшиться, підкреслила Шучат. Протягом третього тижня 2018 року було 40414 смертей у США, і 4064 – від пневмонії або грипу, згідно з даними CDC. Очікується, що число цього тижня зросте.

При тому ситуація погіршується. Очікується, що кількість жертв у майбутні тижні буде ще більшою, оскільки активність грипу все ще зростає.

Від грипу цього сезону померло 63 дитини. Половина не мала жодних інших медичних передумов, які б розміщували їх у категорії підвищеної небезпеки, і лише близько 20% були щеплені.

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