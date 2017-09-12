Компанія Apple представила нові моделі iPhone

Найбільш очікувана подія у світі технологій

Щойно корпорація Apple представила свою нову модель розумного телефона - iPhone 8 та декілька інших новинок.

Презентація вперше пройшла у щойно збудованій, футуристичній, штаб-квартирі Apple у Кремнієвій долині. Це відбулося через 10 років після того, як колишній генеральний директор провідної комп'ютерної компанії Стів Джобс вперше продемонстрував світові iPhone.

У десяту річницю випуску першого iPhone, від нової моделі чекали чогось революційного.

Компанія Apple вирішила продовжувати іти проторованим шляхом. Візуально новий iPhone майже не відрізняється від попередника.

Значні оновленя отримали камери та програмне забезпечення пристрою. Зокрема iPhone 8 обладнаний технологією розпізнавання обличчя, вона замінить зчитування пальця, і має покращити захист пристроїв.

Передбачається, що ціна нового смартфона буде не менше 900 доларів, а за деякими оцінками - навіть більше 1 000 доларів.

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