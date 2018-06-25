В Туреччині Ердоган переобраний з розширеними президентськими повноваженнями

Реджеп Таїп Ердоган заявив про перемогу на виборах, яка додає ще 5 років до п’ятнадцятиріччя його влади в найбільшій мусульманській країні, що входить до НАТО і номінально залишається кандидатом на членство у Європейському Союзі.

Ердогана називають найпопулярнішим лідером новітньої історії у політично розділеній 81-мільйонній країні.

Процес зближення Туреччини з ЄС фактично зупинився на тлі застережень з Брюсселя про авторитарний стиль правління та обмеження прав турецьких громадян. Деякі європейські політики наполягають, що така країна як Туреччина не може бути членом Євросоюзу за жодних обставин.

Критики турецької влади стверджують, що у в’язницях там зараз перебувають принаймні 160 000 політичних в’язнів.

Правозахисні організації кажуть, що Туреччина тримає в ув’язненні найбільше у світі журналістів і низка незалежних ЗМІ були закриті.

Контрольовані державою джерела оголосили, що за результатами голосування у неділю Ердоган отримав близько 53% голосів, а його найближчий суперник 31%.

Опозиція висловлювала застереження щодо результатів, які остаточно будуть оголошені у п’ятницю.

За кілька днів до голосування поліція заарештувала десятки акредитованих спостерігачів на виборах від про-курдської партії HDP.

64-річний Ердоган отримує нові широкі повноваження в результаті конституційноїреформи, що скасовує посаду прем’єр-міністра і наділяє його правами призначати міністрів, право втручатися у систему судочинства та можливість одноосібно проголошувати надзвичайний стан.

Прихильники президента кажуть, що тепер він буде мати такий рівень влади і відповідальності, як президент Сполучених Штатах, або у Франції.

Опоненти Ердогана звинувачують його в авторитаризмі і вказують, що Туреччина не має ефективних противаг президентським повноваженнням з боку законодавчих органів як у США, чи такого рівня незалежності судочинства і свободи преси, як в Америці, чи у Франції.

За результатами голосування минулої неділі урядова коаліція партій також здобула перемогу на парламентських виборах.

Реджеп Таїп Ердоган спочатку 11 років був прем’єр-міністром, а з 2014 року обіймає посаду президента.

Туреччина упродовж останніх десятиріч пройшла період швидкого економічного зростання, що прихильники президента називають заслугою Ердогана.

Опоненти кажуть, що деякі його свавільні кроки підривають економіку країни, яка потерпає від високої інфляції.

Важливим питанням президентської кампанії були проблеми тероризму і війни в сусідній Сирії.

Ердоган заявив у переможній промові, що Туреччина буде далі боротися за “звільнення територій” у Сирії, щоб туди могли повернутися біженці.

В Туреччині діє надзвичайний стан, запроваджений після невдалого військового перевороту у липні 2016 року, в результаті якого понад сто тисяч державних посадовців та військових опинилися у в’язницях, і понад половина з них відтоді ще чекають суду.

Теперішні президентські вибори в Туреччині мали відбутися 2019 року, але після фінансової кризи в результаті якого турецька ліра упродовж року впала на 20% щодо американського долара, уряд оголосив дострокові вибори.

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