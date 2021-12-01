"Назад в Чорне море" - есмінець США вийшов із порту Варни

Американський есмінець "Арлей Берк" вийшов з болгарського порту Варна і поновив діяльність у Чорному морі, повідомив відповідальний за громадські зв'язки на судні лейт. Робінсон МакМіллан.

Есмінець перебуває в Чорному морі з 25 листопада 2021 року в рамках місії патрулювання, що розпочалась в серпні. Протягом патрулювання корабель разом із групою НАТО діяв у Балтійському морі і заходив в порти Талліна та Гельсінкі.

"Від Арктики до Балтії і Чорного моря корабель США "Арлей Берк" доводить, що він здатний прибути будь-куди в будь-який час, - заявив командувач есмінця Петрік Чепмен. - Ми в захваті від можливості долучитись до зміцнення відносин із союзниками по НАТО та партнерами і очікуємо на наступні операції".

Есмінець "Арлей Берк" входить до групи кораблів ВМС США розміщених в іспанському порту Рота.

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