Есмінець США проведе Різдво в порту Одеси

До порту Одеси увійшов американський ракетний есмінець "Росс" (USS ROSS - DDG-71) класу "Арлі Берк".

Есмінець пробуде в порту на Різдвяні свята. Про це йдеться у повідомленні Шостого флоту США у Twitter.

"Візити до портів наших партнерів зміцнюють нашу дружбу і надалі!" - відзначають американські військові.

Судно прибуло в межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із країнами – членами НАТО, повідомили в ЗСУ України.

Раніше, екіпаж "USS Ross" вже брав участь у міжнародних навчаннях "Сі Бріз-2016" і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч Ross два тижні перебував у Констанці (Румунія) та Варні (Болгарія) де проводив операції з гарантування безпеки, пише прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України у Facebook.

Коли есмінець йшов у Чорному морі до Одеси, росіяни імітували ракетний удар по кораблю, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"23 грудня фронтові бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки – ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки "Ross", який прямував до порту Одеса.

Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулись на аеродром базування", - зауважують українські військові.

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