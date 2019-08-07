Естонія не визнає російські паспорти з Донеччини, Луганщини та Криму й очікує, що так зроблять інші країни

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що не визнаватиме паспорти, які Росія видає мешканцям Донецької та Луганської областей України.

Постанова набирає чинності негайно і стосується паспортів, виданих після 24 квітня 2019 року особам, які до того не були російськими громадянами.

Я вважаю, що інші країни - члени Європейського Союзу та міжнародної спільноти загалом незабаром схвалять подібні рішення.

В офіційній заяві сказано, що рішення є кроком у відповідь на агресію Росії щодо України.

Про такі наміри на початку липня оголосила також Канада.

Ще раніше Естонія вирішила не визнавати паспорти Російської Федерації, видані в Криму та Севастополі після захоплення Росією українського півострова 2014 року.

Естонія входить до так званої Шенгенської зони Європейського Союзу, і естонські візи дають право вільно подорожувати більшістю країн ЄС.

“Пришвидшене надання російського громадянства мешканцям сходу України є ще однією спробою підірвати незалежність України і продовжити теперішню нестабільну ситуацію з безпекою на сході України. І повністю суперечить духові Мінських угод”, - сказав естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Міністр також повідомив, що Естонія порушила цю тему на рівні Європейського Союзу, і що інші країни незабаром схвалять подібні рішення.

У Таллінні підкреслюють, що йдеться про закон, підписаний російським президентом у квітні, який передбачає пришвидшену процедуру надання російського громадянства мешканцям Донецької та Луганської областей.

Державний департамент США у квітні назвав те рішення Росії “надзвичайно провокативним кроком і подальшим нападом на суверенітет і територіальну цілісність України”.

Значну частку населення Естонії, близько чверті, становлять етнічні росіяни та російськомовні мешканці і їхній статус часто був причиною напруженості між Таллінном та Москвою.

У відповіді на рішення естонського уряду не визнавати російські паспорти з Донеччини та Луганщини посольство Росії в Таллінні звинуватило Естонію в "гуманітарній блокаді Донбасу".

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